«Сбер» и Минсельхоз внедряют цифровые решения в АПК

«Сбер» и Минсельхоз России провели на площадке «Сберуниверситета» стратегическую сессию по искусственному интеллекту (ИИ). На ней выступили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В мероприятии приняли участие специалисты Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства, сельхозпроизводители и компании экосистемы Сбера.

На стратсессии руководители компаний экосистемы Сбера и компаний-партнёров представили цифровые сервисы для повышения эффективности сельхозпроизводства, а представители бизнеса и государства поделились своим опытом реализации цифровых проектов и госпрограмм.

«Внедрение AI в экономике, включая агропромышленный комплекс, можно сравнить с новым планом электрификации: искусственный интеллект должен стать такой же распространённой и доступной технологией, как электричество. Системы AI резко повышают темпы роста производительности труда во всех отраслях, где они внедряются. И Сбер видит свою задачу в том, чтобы создать инструменты, которые позволили бы любому фермеру «включаться в розетку» и пользоваться плодами ИИ — загружать свои датасеты и получать результаты. Для этого необходимо создать сложные и сверхпроизводительные системы AI, которые при этом будут очень просты в эксплуатации для конечных пользователей. Именно эту работу мы сегодня ведём совместно с другими технологическими компаниями страны и органами власти, в том числе с Минсельхозом по линии АПК», - сказал Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

«Сегодня АПК – один из крупнейших потребителей цифровых решений. В настоящий момент мы создаём национальную платформу цифрового сельского хозяйства. Она будет отвечать всем ключевым запросам и обеспечит комфортное взаимодействие между участниками аграрного рынка. По сути платформа объединит ресурсы и данные информационных систем, сделав эту информацию доступной для всех сельхозтоваропроизводителей. Очевидно, что цифровизация призвана, в первую очередь, способствовать повышению эффективности производства. Отправной точкой для этого является наличие достоверных отраслевых данных», - отметил Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства.

В формате выставки «Сбер» презентовал свои AI-сервисы в сферах компьютерного зрения, голосовой биометрии, облачного хранения, анализа и обработки данных, кибербезопасности, ветеринарной телемедицины, умных устройств и так далее. В том числе были представлены: система автономного управления сельхозтехникой с применением ИИ Cognitive Agro Pilot, которая уже используется для сбора урожая по всей стране; сервисы AI-агроном и AI-оценщик поля, позволяющие оценивать и прогнозировать урожайность поля, выявлять аномальные отклонения прогнозного от фактического значения урожайности, определять фактические границы обрабатываемых сельхозземель и др.; облачный сервис «История поля» от компании «Геомир», позволяющий позволяет дистанционно контролировать состояние посевных площадей и работу техники на полях, планировать сельхозоперации, вести полевые журналы и многое другое; сервис «Цифровой клон» от компании «Мустанг Технологии Кормления» для управления молочной фермой и другие.

«Сбер» уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса России. Доля отрасли в общем кредитном портфеле банка по итогам 2020 года — 8,6%. Это 1,4 трлн рублей, из которых 931 млрд рублей пришлось на сельское хозяйство и 444 млрд рублей — на пищевую промышленность. При этом объём финансирования, выделенного в рамках государственной программы кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей по льготной ставке (согласно постановлению Правительства РФ № 1528), в 2020 году составил 680 млрд рублей. А в рамках программы повышения конкурентоспособности (постановление Правительства РФ № 512) предоставлено финансирование на 30 млрд рублей.

При этом банк предлагает своим клиентам не только финансовые сервисы, но и сервисы по развитию бизнеса на основе ИИ, которые помогают повышать маржинальность и производительность индустрии и способствуют реализации её экспортного потенциала.