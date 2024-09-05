Разделы

Росрыболовство Федеральное агентство по рыболовству Госкомрыболовство Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству

Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству

СОБЫТИЯ


05.09.2024 Как Росрыболовство перешло на электронный ДСП-документооборот с СДУ «Приоритет» и СУБД Postgres Pro

Заказчик Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) — это федеральный орган исполнительной власти, который реализует функции по ф
11.04.2023 «Диджитал дизайн» обеспечила для Росрыболовства обмен ДСП документами по МЭДО и обработку ДСП документов в СЭД

м виде с документами общего доступа. В связи с требованиями аппарата Правительства России в 2022 г. Росрыболовство поставило перед специалистами компании «Диджитал дизайн» задачу обеспечить в а
07.05.2020 «Ростелеком» обеспечил Росрыболовству шифрование каналов связи по ГОСТу

«Ростелеком» реализовал криптографическую защиту каналов связи для Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) по сервисной модели. Техническим партн
02.09.2014 Федеральное агентство по рыболовству завершило интеграцию бизнес-систем

но пополняемой информации, а также оптимизировала интерфейс библиотеки для удобства пользователей. «Росрыболовство является территориально распределенным органом власти с интенсивным документоо
09.07.2014 На едином портале госуслуг появилось десять новых электронных услуг

ином портале государственных услуг стал доступен для получения в электронном виде ряд новых услуг — Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство), Федеральной службы по интеллектуально
26.02.2014 «Глобус-Телеком» организует телефонную связь и аудиоконференции для Росрыболовства

Оператор фиксированной связи «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил контракт на телекоммуникационные услуги с Федеральным агентством по рыболовству. Сумма контракта составила 3 млн 300 тыс. руб. Как рассказали CNews в «Глобус-Телекоме», компания предоставит государственному заказчику услуги местной и в
21.02.2014 В Росрыболовстве автоматизировано планирование бюджета

В Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство) внедрена информационная система подготовки показателей для планирования бюдже
28.01.2013 «Глобус-Телеком» предоставит услуги телефонии Росрыболовству

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключила государственный контракт с Федеральным агентством по рыболовству на услуги телефонии и организации аудиоконференций на сумму свыше 3 млн руб. Оператор предоставит заказчику услуги местной и внутризоновой цифровой телефон
06.12.2012 Росрыболовство заявило о разрыве отношений с Digital Design

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) планирует разорвать отношения с интегратором Digital Design и, если потребует
09.10.2012 «Глобус-Телеком» автоматизировал управление телефонным трафиком в Росрыболовстве

елеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил договор с Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство) на услуги доступа к автоматизированной системе анализа и управления телефонны
18.09.2012 Digital Design создал электронную библиотеку в Росрыболовстве

а по построению электронного веб-архива на базе Docsvision и Microsoft Office SharePoint Server для Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство). В рамках реализованного решения плани
19.03.2012 «Глобус-Телеком» предоставит Росрыболовству услуги телефонной связи и организации аудиоконференций

компания «Ростелекома») заключил государственный контракт с Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство) на услуги телефонии на сумму свыше 3 млн руб. В соответствии с контрактом, за
12.12.2011 Карту рыболова интегрируют в универсальную электронную карту

тране, и для рыбоохраны России, и для состояния миллионов наших рек и озёр», - сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний. «Мы рады заключению данного соглашения,
16.06.2011 INLINE Technologies построила ситуационный центр для Росрыболовства

тельскую рыбную ловлю, в частности освещение этой темы в СМИ. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) Федеральный орган исполнительной власти РФ, созданный на основании Указа През
30.03.2011 Армада разработает стратегию развития ИТ для Росрыболовства на базе свободного ПО

Компания «Армада» сообщила о победе своей дочерней компании в открытом конкурсе Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) и заключении государственного контракт
17.03.2011 «Глобус-Телеком» предоставит Росрыболовству услуги связи на 4 млн руб.

того аукциона заключила государственный контракт на оказание Федеральному агентству по рыболовству (Росрыболовство) услуг связи на сумму 4 млн руб. В рамках этого контракта оператор предоставит
26.04.2010 «Глобус-Телеком» предоставит Росрыболовству услуги связи на 7 млн руб.

Компания «Глобус-Телеком» заключила государственный контракт с Федеральным агентством по рыболовству на сумму свыше 7 млн руб. Контракт подписан по итогам п
16.02.2010 «Энвижн Груп» провела НИОКР по созданию Ситуационного центра для Росрыболовства

еме «Разработка научно-методического и технологического обеспечения инфокоммуникационного комплекса Росрыболовства» (Ситуационного центра)» компания выполнила весь комплекс работ, провела научн
16.02.2010 «Глобус-Телеком» окажет услуги связи ФМС России и Федеральному агентству по рыболовству на общую сумму 1,9 млн руб.

«Глобус-Телеком» заключил контракты с ФМС России и Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Федеральным законом N94-ФЗ на общую су
17.12.2009 «Глобус-Телеком» обеспечит связью Росрыболовство

Оператор фиксированной связи «Глобус-Телеком» заключил контракт с Федеральным агентством по рыболовству на оказание услуг телефонии в 2009 г. Сумма государственного контракта – 1,9 млн руб. До конца года оператор обязан подключить 100 телефонных номеров по дв
12.05.2009 Российские спутниковые системы связи модернизируют под задачи Росрыболовства

В Москве представители Роскосмоса и Росрыболовства обсудили перспективы использования российской навигационной системы ГЛОНАСС и отечественных систем спутниковой связи для мониторинга рыбопромысловых судов, говорится в сообщении

15.11.2007 Федеральное агентство по рыболовству закупило АРМ «Дело»

В ноябре 2007 г. в Федеральном агентстве по рыболовству стартовали работы по внедрению системы электронного документооборота «Дело» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Для более эффективной работы руков
19.09.2007 ББТУ Росрыболовства закупает ПО

Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства объявило запрос котировок на поставку программного обеспечения. Лимит финансирования – 320 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 27 сентября. Необходимо поставить следующее П

