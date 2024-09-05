Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росрыболовство Федеральное агентство по рыболовству Госкомрыболовство Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству
СОБЫТИЯ
|05.09.2024
|
Как Росрыболовство перешло на электронный ДСП-документооборот с СДУ «Приоритет» и СУБД Postgres Pro
Заказчик Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) — это федеральный орган исполнительной власти, который реализует функции по ф
|11.04.2023
|
«Диджитал дизайн» обеспечила для Росрыболовства обмен ДСП документами по МЭДО и обработку ДСП документов в СЭД
м виде с документами общего доступа. В связи с требованиями аппарата Правительства России в 2022 г. Росрыболовство поставило перед специалистами компании «Диджитал дизайн» задачу обеспечить в а
|07.05.2020
|
«Ростелеком» обеспечил Росрыболовству шифрование каналов связи по ГОСТу
«Ростелеком» реализовал криптографическую защиту каналов связи для Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) по сервисной модели. Техническим партн
|02.09.2014
|
Федеральное агентство по рыболовству завершило интеграцию бизнес-систем
но пополняемой информации, а также оптимизировала интерфейс библиотеки для удобства пользователей. «Росрыболовство является территориально распределенным органом власти с интенсивным документоо
|09.07.2014
|
На едином портале госуслуг появилось десять новых электронных услуг
ином портале государственных услуг стал доступен для получения в электронном виде ряд новых услуг — Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство), Федеральной службы по интеллектуально
|26.02.2014
|
«Глобус-Телеком» организует телефонную связь и аудиоконференции для Росрыболовства
Оператор фиксированной связи «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил контракт на телекоммуникационные услуги с Федеральным агентством по рыболовству. Сумма контракта составила 3 млн 300 тыс. руб. Как рассказали CNews в «Глобус-Телекоме», компания предоставит государственному заказчику услуги местной и в
|21.02.2014
|
В Росрыболовстве автоматизировано планирование бюджета
В Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство) внедрена информационная система подготовки показателей для планирования бюдже
|28.01.2013
|
«Глобус-Телеком» предоставит услуги телефонии Росрыболовству
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключила государственный контракт с Федеральным агентством по рыболовству на услуги телефонии и организации аудиоконференций на сумму свыше 3 млн руб. Оператор предоставит заказчику услуги местной и внутризоновой цифровой телефон
|06.12.2012
|
Росрыболовство заявило о разрыве отношений с Digital Design
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) планирует разорвать отношения с интегратором Digital Design и, если потребует
|09.10.2012
|
«Глобус-Телеком» автоматизировал управление телефонным трафиком в Росрыболовстве
елеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил договор с Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство) на услуги доступа к автоматизированной системе анализа и управления телефонны
|18.09.2012
|
Digital Design создал электронную библиотеку в Росрыболовстве
а по построению электронного веб-архива на базе Docsvision и Microsoft Office SharePoint Server для Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство). В рамках реализованного решения плани
|19.03.2012
|
«Глобус-Телеком» предоставит Росрыболовству услуги телефонной связи и организации аудиоконференций
компания «Ростелекома») заключил государственный контракт с Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство) на услуги телефонии на сумму свыше 3 млн руб. В соответствии с контрактом, за
|12.12.2011
|
Карту рыболова интегрируют в универсальную электронную карту
тране, и для рыбоохраны России, и для состояния миллионов наших рек и озёр», - сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний. «Мы рады заключению данного соглашения,
|16.06.2011
|
INLINE Technologies построила ситуационный центр для Росрыболовства
тельскую рыбную ловлю, в частности освещение этой темы в СМИ. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) Федеральный орган исполнительной власти РФ, созданный на основании Указа През
|30.03.2011
|
Армада разработает стратегию развития ИТ для Росрыболовства на базе свободного ПО
Компания «Армада» сообщила о победе своей дочерней компании в открытом конкурсе Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) и заключении государственного контракт
|17.03.2011
|
«Глобус-Телеком» предоставит Росрыболовству услуги связи на 4 млн руб.
того аукциона заключила государственный контракт на оказание Федеральному агентству по рыболовству (Росрыболовство) услуг связи на сумму 4 млн руб. В рамках этого контракта оператор предоставит
|26.04.2010
|
«Глобус-Телеком» предоставит Росрыболовству услуги связи на 7 млн руб.
Компания «Глобус-Телеком» заключила государственный контракт с Федеральным агентством по рыболовству на сумму свыше 7 млн руб. Контракт подписан по итогам п
|16.02.2010
|
«Энвижн Груп» провела НИОКР по созданию Ситуационного центра для Росрыболовства
еме «Разработка научно-методического и технологического обеспечения инфокоммуникационного комплекса Росрыболовства» (Ситуационного центра)» компания выполнила весь комплекс работ, провела научн
|16.02.2010
|
«Глобус-Телеком» окажет услуги связи ФМС России и Федеральному агентству по рыболовству на общую сумму 1,9 млн руб.
«Глобус-Телеком» заключил контракты с ФМС России и Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Федеральным законом N94-ФЗ на общую су
|17.12.2009
|
«Глобус-Телеком» обеспечит связью Росрыболовство
Оператор фиксированной связи «Глобус-Телеком» заключил контракт с Федеральным агентством по рыболовству на оказание услуг телефонии в 2009 г. Сумма государственного контракта – 1,9 млн руб. До конца года оператор обязан подключить 100 телефонных номеров по дв
|12.05.2009
|
Российские спутниковые системы связи модернизируют под задачи Росрыболовства
В Москве представители Роскосмоса и Росрыболовства обсудили перспективы использования российской навигационной системы ГЛОНАСС и отечественных систем спутниковой связи для мониторинга рыбопромысловых судов, говорится в сообщении
|15.11.2007
|
Федеральное агентство по рыболовству закупило АРМ «Дело»
В ноябре 2007 г. в Федеральном агентстве по рыболовству стартовали работы по внедрению системы электронного документооборота «Дело» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Для более эффективной работы руков
|19.09.2007
|
ББТУ Росрыболовства закупает ПО
Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства объявило запрос котировок на поставку программного обеспечения. Лимит финансирования – 320 тыс. руб., дата окончания подачи заявок – 27 сентября. Необходимо поставить следующее П
Росрыболовство и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 575 4
|Никифоров Николай 1136 3
|Путин Владимир 3361 3
|Баранник Олег 3 2
|Медведев Дмитрий 1662 2
|Гольцов Александр 82 2
|Федоров Андрей 29 2
|Шадаев Максут 1153 2
|Григоренко Дмитрий 189 2
|Пожидаев Николай 85 1
|Трутнев Юрий 15 1
|Приезжева Екатерина 3 1
|Токарева Мария 10 1
|Степанов Антон 71 1
|Грешнев Олег 35 1
|Петкевич Андрей 13 1
|Сидоров Константин 14 1
|Панкратов Александр 18 1
|Лукаш Сергей 14 1
|Борисова Полина 13 1
|Разумов Илья 13 1
|Шерстюк Владислав 8 1
|Бакланова Татьяна 7 1
|Лаврухин Юрий 7 1
|Королев Вадим 5 1
|Когтев Виталий 3 1
|Максимов Сергей 9 1
|Белов Сергей 5 1
|Крайний Андрей 1 1
|Горбачев Сергей 2 1
|Калист Павел 2 1
|Перов Евгений 93 1
|Горюнов Глеб 2 1
|Бородакий Юрий 1 1
|Охроменко Юрий 1 1
|Сухов Александр 2 1
|Верещагин Нил 10 1
|Ланин Владислав 1 1
|Марьясов Денис 2 1
|Batt Jeremy - Батт Джереми 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410902, в очереди разбора - 731160.
Создано именных указателей - 188155.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.