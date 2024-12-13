ФГИС КИ ГИС координации информатизации portal.eskigov.ru
ФГИС КИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
|Вотрон 20 1
|ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|ГосИнформСистемы 126 1
|Мишустин Михаил 676 2
|Слышкин Василий 129 2
|Чукарин Алексей 59 2
|Писарев Михаил 26 1
|Тебеньков Яков 11 1
|Поляков Олег 8 1
|Путин Владимир 3171 1
|Скляр Алексей 53 1
|Черненко Андрей 69 1
|Массух Илья 232 1
|Бондар Александр 2 1
|Куниловский Евгений 1 1
|Горин Сергей 5 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Паршин Максим 316 1
|Чуприян Александр 9 1
|Цихмистров Марат 4 1
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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