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ФГИС КИ ГИС координации информатизации portal.eskigov.ru



13.12.2024 В России создадут «единое окно» для согласования госзаказов на ИТ 1
28.10.2024 Платформа технологического надзора России обошлась в 638,9 миллионов 1
01.06.2023 Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации 1
18.08.2022 Координатор ИТ в госорганах разорвал огромный контракт 1
30.06.2022 МЧС обеспокоено. Оказалось, что оно работает на ПО из страны НАТО и фотографиях из США 1
05.10.2021 Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать 1
06.07.2021 Цифровизацию госорганов будут контролировать из «Гособлака» 1
06.07.2021 ИС госорганов переходят в «Гособлако» 1
07.05.2021 Россиян по юридическим вопросам будет бесплатно консультировать робот 1
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 1
01.02.2021 Централизованные закупки офисного и антивирусного ПО в России заморожены до 2023 года 1
21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда 1
19.01.2021 Власти закупят для врачей и учителей планшеты на российской ОС «Аврора» на 19 миллиардов 1
14.12.2020 Власти начали тотальную проверку ИТ-ресурсов и ГИС госорганов 1
09.11.2016 «Барс Груп» модернизирует региональную инфосистему Липецкой области 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

ФГИС КИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 3
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Jolla - Sailfish Holding 82 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Microsoft Corporation 24625 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Telegram Group 1983 1
БАРС Груп 545 1
MediaTek - Ralink 527 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
БайтЭрг 56 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 51 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
Информзащита 756 1
ГосБук - Gosbook 6 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
СТП Сервис - Си Эс Девелопмент 14 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Вотрон 20 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 312 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ГосИнформСистемы 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 13
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 761 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1126 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 965 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1942 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 3
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Microsoft Outlook 1390 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Exchange 1714 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 1
Kaspersky Certified - Kaspersky Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 12 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 1
МегаФон Цифровой юрист 5 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Microsoft Outlook Web Access 28 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 32 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 22 1
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 1
NASA EOSDIS GIBS - NASA Earth Observing System Data and Information System 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 7 1
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 22 1
Smart Technologies - Aquarius Cmp 27 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 263 1
Мишустин Михаил 676 2
Слышкин Василий 129 2
Чукарин Алексей 59 2
Писарев Михаил 26 1
Тебеньков Яков 11 1
Поляков Олег 8 1
Путин Владимир 3171 1
Скляр Алексей 53 1
Черненко Андрей 69 1
Массух Илья 232 1
Бондар Александр 2 1
Куниловский Евгений 1 1
Горин Сергей 5 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Паршин Максим 316 1
Чуприян Александр 9 1
Цихмистров Марат 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 10
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
Украина - Запорожская область 81 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Всероссийская перепись населения 174 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 129 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 19 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 3
Ведомости 996 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 107 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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