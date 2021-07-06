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ИТ в госсекторе Облака
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Цифровизацию госорганов будут контролировать из «Гособлака»

Минцифры России сообщило о переходе госинформсистемы координации информатизации (ФГИС КИ) на государственную единую облачную платформу («Гособлако»). Ответственным за работу системы и ее переход на новую платформу является Центр экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ), подведомственный Минцифры России.

Переход на «Гособлако» Минцифры и ЦЭКИ ведут с 2019 г. На сегодняшний день в эксперименте принимают участие 20 ведомств, а в конце 2021 г. планируется подключить еще шесть госструктур. По результатам эксперимента проект будет масштабирован на все органы власти.

«Гособлако» выполняет роль инфраструктурного фундамента, который предоставляет вычислительные ресурсы, обеспечивает безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского ПО и оборудования. За счет использования облачной платформы ведомства экономят на обслуживании собственной ИТ-инфраструктуры, что позволяет оптимизировать расходование выделенного бюджета.

«Активная цифровизация госорганов сопровождается увеличением количества запросов, регистрируемых во ФГИС КИ. В системе происходит согласование закупок, которые поддерживают деятельность ведомств, следовательно, сбои в ее работе недопустимы. Нам удалось реализовать бесшовный переход на облачную платформу и обеспечить непрерывное функционирование системы», — отметил директор департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры России Василий Слышкин.

Функции ФГИС КИ направлены на реализацию ведомственных программ цифровой трансформации, которые включают планирование закупок оборудования и ИТ-решений в соответствии с едиными стандартами цифровизации госорганов.

«Учитывая, что в ближайшее время начнется активная фаза бюджетного цикла, использование облачного ресурса повысит надежность ФГИС КИ, обеспечит ее масштабируемость, а также производительность при пиковых нагрузках, а для пользователей в органах власти — минимизирует время отклика системы», — отметил директор ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации» Яков Тебеньков.

Напомним, указом Президента России от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» цифровая трансформация вошла в список национальных целей страны.

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