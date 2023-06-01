Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации на ЦИПР – 2023

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде обсудил с руководителями цифровой трансформации федеральных ведомств и регионов проекты импортозамещения ПО, внедрения платформы «Гостех» и вопросы киберзащиты.

«В прошлом году председатель Правительства дал поручение по созданию отраслевых комитетов и индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных цифровых продуктов. Это дало старт новой эпохе по импортозамещению отраслевого программного обеспечения. Руководители цифровой трансформации играют огромную роль в этом процессе. Но есть и второй, не менее важный для РТЦ трек — это перевод государственных информационных систем и сервисов на платформу «Гостех». По указу Президента до конца года на платформу должны будут переведены системы или части систем 24 ФОИВов и 11 РОИВов. Это огромный стимул мобилизовать свои силы», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил важность наращивания темпов деятельности индустриальных центров компетенций (ИЦК) и центров компетенций по развитию общесистемного прикладного ПО (ЦКР).

Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации на ЦИПР – 2023

Директор Департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Мицифры России Алексей Чукарин представил обновленную методику оценки эффективности работы РЦТ. При расчете оперативного рейтинга реализуется «кластерная система» — позиция органа власти соотносится с объемом финансирования, предусмотренного ВПЦТ на текущий финансовый год, и уровнем эффективности достижения значений показателей. Сейчас в рейтинге используются 17 показателей из 22, летом к ним добавятся новые: переход на платформу «Гостех», ведение госпабликов и использование мощностей ГЕОП, а также показатели информационной безопасности и качество обращение в СТП ЕИСУКС.

«Все оценки и методики расчета абсолютно прозрачны, и в режиме реального времени доступны для РЦТ и Правительства в личном кабинете ФГИС КИ», - отметил Алексей Чукарин.

В рейтинге лидеров среди ведомств – Минвостокразвития России, Росводресурсы, Росгвардия, ФССП России, Росимущество, Минстрой России, Роструд, Россельхознадзор, Минцифры России, Росреестр и ФТС России. Среди регионов — Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область, ХМАО — Югра, Белгородская область, Республика Татарстан, Липецкая область, Ростовская область.

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По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина, Минцифры до 1 августа соберет предложения руководителей цифровой трансформации по уточнению ИТ-ландшафта, подготовке региональных проектов по импортозамещению и развитию ПО в ключевых для регионов отраслях.

Показатель работы с ИЦК и ЦКР будет также включен в методику расчета эффективности и результативности РЦТ.

О статусе перехода на использование единой цифровой платформы рассказал директор ФКУ «Гостех» Василий Слышкин: «В первую очередь в этом году на «Гостех» будут переведены массовые социально-значимые системы и сервисы, такие как «запись к врачу», «электронный журнал», сервисы воинского учета и другие. Мы завершили формирование технологического ядра платформы, теперь в наших планах развитие типовых сервисов, таких как ПГС, фронтальный конструктор, витрины данных НСУД и модернизация ЕСИА».

Также в 2023 г. с помощью платформы «Гостех» будут масштабироваться пилотные решения регионов. Так, первый пример типового регионального решения по управлению имуществом в рамках ЦИПРа презентовала Нижегородская область.