Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183313
ИКТ 14251
Организации 11071
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3509
Системы 26229
Персоны 78756
География 2952
Статьи 1560
Пресса 1255
ИАА 735
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2719
Мероприятия 873

Правительство РФ ВПЦТ Ведомственные программы цифровой трансформации


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Социальный фонд модернизирует систему кибербезопасности почти за миллиард 2
22.08.2025 Правительство России определило АО «Агропромцифра» единственным поставщиком для цифровой трансформации Минсельхоза России 1
07.03.2025 На развитие российской системы управления данными выделят почти шесть миллиардов 2
12.02.2025 Цифровизацию министерств будут оценивать по-новому. Главное - реальный эффект, снижение затрат и рост качества услуг 2
04.09.2023 В России появилось решение для цифровизации проверок 1
20.06.2023 В реестрe отечественного ПО появился сервис для оценки персонала 1
01.06.2023 Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации 1
23.05.2022 Минцифры изменит методику оценки цифровой трансформации органов власти 1
22.11.2021 Российские госорганы заставят не транжирить деньги на создание собственных информсистем 1
05.10.2021 Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать 1
23.08.2021 Россия обучит иностранных чиновников отечественным ИБ-продуктам 1
20.08.2021 Вице-премьер Чернышенко назвал тройку лидеров цифровой трансформации среди ФОИВов 1
07.05.2021 Россиян по юридическим вопросам будет бесплатно консультировать робот 1
22.04.2021 ФТС готова заплатить 280 миллионов за серверы с российскими процессорами, которых пока не существует 1
01.02.2021 Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году 1
12.10.2020 В России впервые за 10 лет утвержден новый порядок цифровизации госорганов 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10120 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 2
МегаФон 9617 1
Yandex - Яндекс 8133 1
Microsoft Corporation 25055 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13764 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2277 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 1
SAS Institute 1017 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9059 1
Telegram Group 2403 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1821 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 103 1
СТП Сервис - Си Эс Девелопмент 15 1
Polylog - Агентство Полилог 22 2
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 2
РЖД - Российские железные дороги 1970 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7910 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 925 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 84 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1303 1
EPSI HighAdvance 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12551 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5150 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 939 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 272 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3278 3
Федеральное казначейство России 1844 3
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 125 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3301 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4680 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1398 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 136 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 336 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1256 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 601 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 139 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 161 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 302 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 246 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1065 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3068 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2886 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 160 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 894 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2053 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 346 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 433 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 341 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 153 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 358 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 357 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 175 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 124 1
ГосИнформСистемы 144 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22061 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33066 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16580 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30504 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26659 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2367 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31343 3
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 314 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16717 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11691 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11110 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9701 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13118 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5126 2
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 126 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7354 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7099 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22424 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11944 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13191 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12719 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3043 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8448 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9900 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5753 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12078 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7331 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 843 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21509 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2550 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3392 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 601 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6524 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5212 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1411 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4345 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4351 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9584 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5675 5
ФГИС КИ - ГИС координации информатизации - portal.eskigov.ru 15 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1037 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 188 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 325 2
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 12 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 970 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 810 1
Linux OS 10646 1
Intel x86 - архитектура процессора 1953 1
Microsoft Windows 16139 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1185 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4980 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 596 1
Microsoft Outlook 1406 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 560 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1462 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1756 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 70 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3401 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 85 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 452 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 327 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 81 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 35 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 415 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 23 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 97 1
МегаФон Цифровой юрист 5 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 64 1
Polylog Polygrade 1 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 78 1
Минцифры РФ - ЕИСУКС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 21 1
Шадаев Максут 1103 3
Чернышенко Дмитрий 574 3
Мишустин Михаил 711 2
Слышкин Василий 129 2
Богатырева Людмила 22 2
Паршин Максим 320 1
Онищенко Владислав 98 1
Чукарин Алексей 59 1
Мунтян Алексей 14 1
Албычев Александр 168 1
Качанов Олег 120 1
Сельский Андрей 23 1
Григоренко Дмитрий 165 1
Хохлов Юрий 15 1
Чебунина Ольга 26 1
Матыцин Олег 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3121 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1278 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 676 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53008 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45038 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1280 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1613 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1777 1
Россия - СФО - Новосибирск 4554 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2878 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2047 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1663 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 643 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 580 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 652 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 914 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 681 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 624 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1635 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 67 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53989 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9769 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 443 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31149 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5242 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2965 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10370 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2335 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3629 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2488 2
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 19 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5912 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10454 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2966 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7202 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6192 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1044 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3716 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2258 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9398 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 628 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4347 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5380 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19872 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25431 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5154 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1324 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 722 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4854 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6136 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 220 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1872 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50349 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8175 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6252 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6717 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6246 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2637 1
Forbes - Форбс 891 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2074 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3669 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 568 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 195 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 250 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Российская инженерная академия 13 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 155 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384970, в очереди разбора - 730921.
Создано именных указателей - 183313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще