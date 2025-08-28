Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство РФ ВПЦТ Ведомственные программы цифровой трансформации
УПОМИНАНИЯ
Правительство РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1103 3
|Чернышенко Дмитрий 574 3
|Мишустин Михаил 711 2
|Слышкин Василий 129 2
|Богатырева Людмила 22 2
|Паршин Максим 320 1
|Онищенко Владислав 98 1
|Чукарин Алексей 59 1
|Мунтян Алексей 14 1
|Албычев Александр 168 1
|Качанов Олег 120 1
|Сельский Андрей 23 1
|Григоренко Дмитрий 165 1
|Хохлов Юрий 15 1
|Чебунина Ольга 26 1
|Матыцин Олег 6 1
|Forbes - Форбс 891 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2074 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3669 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384970, в очереди разбора - 730921.
Создано именных указателей - 183313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.