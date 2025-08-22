Правительство России определило АО «Агропромцифра» единственным поставщиком для цифровой трансформации Минсельхоза России

Распоряжением Правительства России от 18 августа 2025 г. № 2235-р акционерное общество «Агропромышленный центр цифровизации» (АО «Агропромцифра») утверждено в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для Министерства сельского хозяйства России по развитию и эксплуатации государственных информационных систем, а также обеспечению информационной безопасности Минсельхоза России в 2025-2026 гг. Об этом CNews сообщили представители АО «Агропромцифра».

Решение принято в рамках реализации ведомственной программы цифровой трансформации Минсельхоза и направлено на централизацию и ускорение цифровизации ключевых отраслевых процессов.

Направления работ

Развитие ГИС «Единое окно» — системы сбора и анализа отраслевых данных Минсельхоза России.

Создание и развитие ФГИАС ПР — завершение работ второй очереди по созданию системы племенных ресурсов и ее дальнейшее развитие.

Развитие ЕФГИС ЗСН — единой федеральной государственной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения.

Развитие ГИС «ИАС НТОР» — системы оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства.

Обеспечение информационной безопасности (за исключением мониторинга в 2025 г).

Эксплуатация информационных систем специальной деятельности Минсельхоза (за исключением системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна).

Сроки реализации

Правительством установлены предельные сроки заключения государственных контрактов: до 31 декабря 2025 г. — по всем проектам, кроме эксплуатации систем специальной деятельности; до 31 июля 2026 г. — для контрактов, связанных с эксплуатацией систем специальной деятельности.

«Назначение "Агропромцифры" единым поставщиком цифровых решений для АПК свидетельствует о переходе к консолидации и комплексному подходу в цифровизации отрасли», — сказала генеральный директор «Агропромцифры» Ольга Чебунина.

По ее словам, это позволит унифицировать технические решения, снизить риски и повысить управляемость крупных ИT-проектов в агросекторе.

«Это стратегический шаг к созданию единого цифрового контура для одной из ключевых отраслей российской экономики, который в перспективе повысит ее эффективность, прозрачность и технологическую независимость», — отметила глава «Агропромцифры».