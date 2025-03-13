Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170753
ИКТ 13296
Организации 10430
Ведомства 1451
Ассоциации 976
Технологии 3404
Системы 25249
Персоны 73165
География 2768
Статьи 1511
Пресса 1199
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Чебунина Ольга


13.03.2025 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта 1
24.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
16.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
03.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
26.01.2024 «Сколково»: импортозамещение в сфере техники и оборудования для АПК — одна из приоритетных задач для развития отрасли 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
31.03.2021 Российские инженеры подарят слепым детям устройства для ориентирования в пространстве 1
19.12.2016 «Халык Банк Грузия» внедряет систему ДБО на базе решения Asseco Group 1
13.10.2015 R-Style Softlab построила хранилище данных для «Оптима Банка» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Чебунина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Русагро Тех - Русагро Технологии 50 14
8313 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
АйТи Бастион - IT Bastion 103 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 13
Ланит Интеграция 191 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 13
Такском - Taxcom 241 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 13
Schneider Electric 575 13
Ситилабс 44 13
Центр2М - Center2М 67 13
Rimini Street 58 13
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 51 13
Hoff Tech - Хофф Тех 41 7
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 5
Слайдер Презентации 10 4
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 9 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 230 3
Терн ГК - Tern Group 77 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 657 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 723 2
Diasoft - Диасофт 894 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 166 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 26 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 65 1
Asseco 23 1
АйТи 1375 1
Inventive Retail Group 76 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 399 1
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2049 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 18
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 17
РЖД - Российские железные дороги 1919 14
Фора Банк 58 14
OKS Group 51 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 932 13
Ингосстрах СПАО 422 13
ГПБ - Газпромбанк 1092 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 30 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 13
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 13
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 237 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 60 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 498 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 12
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 443 12
36,6 - аптечная сеть 90 12
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 12
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 6
Комус 94 6
Синара ГК - Sinara Group 102 6
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 6
Абсолют Банк 234 6
Альфа-Капитал УК 103 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 335 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 2
ФРИИ Акселератор 50 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 21 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67201 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19837 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51379 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28067 17
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5345 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6679 13
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2039 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4440 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6726 13
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1454 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2804 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5824 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12154 13
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2977 13
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 156 13
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 616 13
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 543 13
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 532 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4780 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7508 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3331 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12855 3
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 317 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3106 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4195 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13956 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12678 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4758 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31128 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11275 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2884 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11721 2
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 114 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11163 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1089 1
1С:ERP Управление предприятием 566 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 839 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 13
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 124 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Google Android 14107 1
Apple iOS 7868 1
Linux OS 10067 1
Apple macOS 2080 1
Microsoft Office 3765 1
Microsoft Windows 15767 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Microsoft Teams - MS Teams 553 1
НКТ - Р7-Офис 386 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 206 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 173 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1629 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Luxms BI 79 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 136 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 1
VK Teams 66 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 1
Red Hat WildFly - Keycloak 32 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 65 1
Think Cell 6 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
Плинор РЦ - Молоко 2.0 6 1
Павлов Александр 92 14
Гребеник Геннадий 38 14
Прохоров Юрий 64 13
Меденцев Константин 98 13
Бутенко Павел 16 13
Натрусов Артем 284 13
Сотин Денис 205 13
Пшиченко Дмитрий 46 13
Шадаев Максут 1019 13
Ульянов Николай 112 13
Дьяченко Валерий 95 13
Козак Николай 163 13
Мураховский Эдуард 38 13
Карпов Иван 78 13
Прохорова Алла 65 13
Портной Михаил 42 13
Демидов Сергей 127 13
Слышкин Василий 129 13
Семенихин Игорь 56 13
Халматов Максим 64 13
Юсупов Шамиль 41 13
Мискевич Евгений 50 13
Москальков Дмитрий 42 13
Сороченков Алексей 42 13
Трофимова Людмила 50 13
Горчаков Денис 48 13
Степченков Максим 65 13
Рубин Адар 47 13
Лебедев Антон 51 13
Урьяс Вадим 98 13
Нестеров Алексей 145 13
Аксенов Олег 45 13
Позднякова Ксения 25 13
Шойтов Александр 78 13
Абакумов Евгений 206 13
Петров Артем 24 13
Рылеев Денис 16 13
Родин Константин 27 13
Бурченко Евгений 16 13
Каюмов Шамиль 53 13
Россия - РФ - Российская федерация 146118 21
Европа Восточная 3102 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43543 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17548 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 1
Грузия 1247 1
Грузия - Тбилиси 100 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 435 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 92 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1283 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1585 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1130 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2520 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 194 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5818 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51643 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2956 14
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1667 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5696 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3987 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24354 13
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 384 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 154 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4891 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14600 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2418 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2425 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6208 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16465 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9949 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6018 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6771 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1186 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 238 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2142 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5139 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4038 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7555 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1235 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3456 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8834 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18793 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1016 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 1
Зоология - наука о животных 2656 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 514 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2874 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 790 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 732 1
Импортозамещение - параллельный импорт 496 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 570 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3237 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 342 1
CNews AWARDS - награда 521 13
CNews Баттл 64 13
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 4
1С:Проект года 24 1
CNews FORUM Кейсы 226 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще