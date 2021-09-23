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Демидов Сергей


23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 2
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
21.11.2019 Зачем нужна информационная безопасность, если вас все равно взломают 3
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 2
26.08.2019 «Ренеcсанс страхование» внедрило систему принятия решений на базе технологий SAS 1
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
29.05.2019 Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация 1
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 3
12.03.2019 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
14.12.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» пройдет 14 марта 2019 года 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
05.04.2018 Целевые ИБ-атаки становятся все дешевле 3
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1

Публикаций - 50, упоминаний - 58

Демидов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 9
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 4
Schneider Electric Secure Power 44 3
Rimini Street 38 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Cinimex - Синимекс 160 3
Schneider Electric 409 3
Diasoft - Диасофт 354 3
Восход ФГБУ НИИ 366 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Программный продукт ГК 92 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Такском - Taxcom 119 2
ОТР 135 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 2
Telegram Group 702 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Центр2М - Center2М 47 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Ситилабс 25 2
АвтоТрекер 95 1
Quest Software 26 1
Dialog - Диалог 33 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Atom Security - ранее AtomPark Software (Атом Безопасность) 12 1
М2М телематика 165 1
Код Безопасности 365 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 21
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 18
Росводоканал 44 15
Газпромбанк - ГПБ 693 14
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 14
Открытие ФК 538 13
Металлинвестбанк 39 13
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 13
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 13
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
НСПК - Национальная система платежных карт 257 11
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 11
Лукойл-Информ 73 11
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 10
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 10
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 9
X5 Group 599 9
Газпром нефть 382 9
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 8
Мегаполис ТК 90 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
Нэклис-Банк 15 6
Норникель - Норильский никель 178 6
Алеф-Банк 12 6
НС-Банк 6 6
Takeda Pharmaceutical 15 6
Интерпрогрессбанк 20 6
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 6
X5 Group - Пятерочка 559 5
DHL Express 82 5
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 5
Черкизово ГК 73 5
ТРИЭР 5 5
Уралсиб Банк 390 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 30
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 17
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 11
ПФР Департамент информационных технологий 103 11
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 8
Московская безопасность ГКУ 7 6
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 6
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство Москвы 653 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Счётная палата РФ 461 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 20
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 11
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 9
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 5
Big Data - Большие данные 1136 3
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Cyber Trap 2 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
EPP - Endpoint Protection Platforms - платформы защиты оконечных узлов 14 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Atom Security - StaffCop 14 2
DeviceLock DLP 42 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
SearchInform Database Monitor 3 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
SAS Enterprise Miner 6 1
Xelent ЦОД 1 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 24 1
SEC Consult - IoT Inspector 8 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 12 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Google Gmail 606 1
Microsoft SQL Server 798 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Windows 10 6670 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Linux OS 4272 1
Четвернин Алексей 651 25
Горбатько Александр 90 24
Палей Лев 31 21
Соколов Алексей 121 18
Нуйкин Андрей 27 18
Сычев Артем 48 17
Контемиров Юрий 27 17
Путин Сергей 36 16
Остапенко Григорий 26 15
Борисов Илья 26 14
Суровец Дмитрий 44 12
Трояновский Владимир 40 11
Калинкин Алексей 16 11
Мусич Роман 16 11
Гущин Александр 15 11
Цыганов Вячеслав 54 11
Бокова Людмила 80 10
Курбатов Владимир 19 9
Козлов Александр 54 9
Дьяченко Валерий 66 8
Свириденко Алексей 18 8
Аксаков Анатолий 98 8
Дилбарян Павел 14 8
Лысенко Юрий 17 7
Пегасов Сергей 52 7
Устюжанин Дмитрий 43 7
Скородумов Анатолий 63 7
Плешков Алексей 42 7
Юфаркин Александр 10 7
Чемериский Максим 6 6
Лобанов Михаил 9 6
Шевченко Александр 9 6
Чулков Олег 6 6
Дюбанов Анатолий 86 6
Мунтян Алексей 7 6
Яковлев Сергей 23 6
Шевченко Владимир 135 6
Мешков Александр 6 6
Приезжева Антонина 18 6
Кузнецов Станислав 64 6
Россия - Российская федерация - РФ 57617 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 13
Восточная Европа 1688 10
Россия - Республика Мордовия 390 9
Россия - Челябинская область 660 6
Россия - Республика Крым 626 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Палестина - Сектор Газа 2 1
Швейцария - Давос 35 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Сочи 913 1
Украина 3389 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Европа 3781 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Израиль 724 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 21
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
Человеческий фактор 126 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
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CNews Analytics 1991 1
Forrester Research 387 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 16
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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