Индексная книга (каталог) CNews*
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Демидов Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 130, упоминаний - 133
Демидов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Луганцев Александр 51 48
|Сотин Денис 216 47
|Натрусов Артем 323 46
|Шадаев Максут 1243 46
|Нуйкин Андрей 51 43
|Палей Лев 58 39
|Бурилов Андрей 118 38
|Ульянов Николай 177 38
|Путин Сергей 73 37
|Горбатько Александр 105 36
|Чаркин Евгений 318 33
|Клепиков Алексей 121 30
|Контемиров Юрий 32 29
|Абакумов Евгений 231 28
|Плешков Алексей 68 28
|Леонов Алексей 96 28
|Мусич Роман 28 27
|Курбатов Владимир 35 27
|Сычев Артем 80 27
|Козак Николай 217 27
|Аксаков Анатолий 164 27
|Дьяченко Валерий 96 26
|Карпов Иван 79 26
|Сергеев Сергей 179 25
|Ложкин Руслан 36 25
|Остапенко Григорий 28 23
|Белоусов Максим 109 23
|Попов Андрей 116 23
|Меденцев Константин 106 23
|Дилбарян Павел 26 23
|Трофимова Людмила 50 22
|Прохорова Алла 66 22
|Шипов Савва 102 22
|Урьяс Вадим 98 22
|Иванов Алексей 166 22
|Нестеров Алексей 183 22
|Степченков Максим 65 22
|Онищенко Владислав 98 22
|Евраев Михаил 266 22
|Фомичев Олег 139 22
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 9
|Ведомости 1548 1
|Автокод (портал) 41 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.