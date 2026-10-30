Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203669
ИКТ 15823
Организации 11973
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3598
Системы 27051
Персоны 88787
География 3165
Статьи 1599
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

Демидов Сергей

СОБЫТИЯ


30.10.2026 69% российских топ-менеджеров допускают рост расходов на кибербезопасность из-за ИИ минимум вдвое 1
30.01.2026 Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля 1
19.12.2025 Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
15.04.2024 В России облегчат сертификацию ПО. При каждом изменении кода проходить ее заново не потребуется 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
19.03.2024 Для достижения полной технологической независимости в ИБ понадобится до 10 лет 1
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 1
22.02.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля 1
22.02.2024 Участники рынка кибербезопасности объявили о создании первой комплексной программы поддержки российских ИБ-стартапов Cyber Stage 2
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
26.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 20 февраля 1
23.01.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 2
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты 1
22.09.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
06.09.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1

Публикаций - 130, упоминаний - 133

Демидов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 141 37
9774 37
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 685 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16279 31
Schneider Electric 615 22
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 235 21
Rimini Street 77 21
Schneider Electric - Secure Power 65 21
Центр2М - Center2М 67 21
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 464 20
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 20
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 524 20
Такском - Taxcom 256 20
Ситилабс 44 20
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 20
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 862 17
РСХБ Интех - RSHB Intech 97 16
Ред Софт - Red Soft 1287 16
Neoflex - Неофлекс 263 15
Biocad - Биокад 106 15
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 152 15
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 546 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 180 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 15
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 105 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3251 15
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1528 15
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 137 14
Ланит Интеграция 221 14
АйТи Бастион - IT Bastion 164 14
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1872 11
Газинформсервис - ГИС 526 11
МегаФон 11055 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 307 10
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 986 10
UIPath 118 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 125
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 570 84
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9160 52
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 49
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 46
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 42
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3175 38
ГПБ - Газпромбанк 1300 37
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 35
РЖД - Российские железные дороги 2113 34
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 34
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 34
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 645 33
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 33
МКБ - Московский кредитный банк 660 33
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 201 31
Ингосстрах СПАО 487 30
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 29
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 29
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 29
Абсолют Банк 251 29
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 28
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 95 28
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 27
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1971 26
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 26
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 26
НСПК - Национальная система платежных карт 965 26
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 25
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 371 25
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 24
ОМК - Объединенная металлургическая компания 249 22
OKS Group 51 22
Сургутнефтегаз - СНГ 289 22
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 63 21
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 621 21
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 21
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 20
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 64
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2104 64
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 38
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2391 38
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5805 34
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3104 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 29
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 131 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 22
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 370 22
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 21
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 21
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 18
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 18
Федеральное казначейство России 1965 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5906 16
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 813 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1013 14
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 320 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 13
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1218 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3477 11
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 107 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 60 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1587 8
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 106 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 246 9
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 84 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36329 120
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55238 102
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 98
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24943 81
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26655 73
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2640 70
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18491 64
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4964 50
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6377 48
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9800 44
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37052 40
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13882 40
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13919 38
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5352 37
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  897 36
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2863 36
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8016 33
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13212 32
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4552 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24424 31
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10411 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7911 22
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3437 21
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 785 21
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1620 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13734 20
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 20
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2067 20
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 715 20
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3240 20
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9490 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7661 19
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3292 19
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2960 18
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 657 18
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7842 17
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3916 17
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1621 16
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4674 16
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 101 22
1С:ERP Управление предприятием 880 20
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1053 20
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 309 16
Axiom JDK СЗИ 185 15
БИС - ITQuick - Jumse 52 15
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 225 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5937 11
НКТ - Р7-Офис 563 11
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 9
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 9
IBM Public Cloud 26 9
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 6
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 997 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6444 5
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 121 5
Microsoft Windows 17078 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1818 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 141 2
DeviceLock DLP 82 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1325 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1871 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1120 2
Linux OS 11726 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 317 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 444 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1302 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 280 1
Oracle Java - язык программирования 3510 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 742 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 954 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3006 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 756 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center - Solar JSOC One 327 1
Google - Gmail 1029 1
Microsoft Dynamics 365 149 1
Луганцев Александр 51 48
Сотин Денис 216 47
Натрусов Артем 323 46
Шадаев Максут 1243 46
Нуйкин Андрей 51 43
Палей Лев 58 39
Бурилов Андрей 118 38
Ульянов Николай 177 38
Путин Сергей 73 37
Горбатько Александр 105 36
Чаркин Евгений 318 33
Клепиков Алексей 121 30
Контемиров Юрий 32 29
Абакумов Евгений 231 28
Плешков Алексей 68 28
Леонов Алексей 96 28
Мусич Роман 28 27
Курбатов Владимир 35 27
Сычев Артем 80 27
Козак Николай 217 27
Аксаков Анатолий 164 27
Дьяченко Валерий 96 26
Карпов Иван 79 26
Сергеев Сергей 179 25
Ложкин Руслан 36 25
Остапенко Григорий 28 23
Белоусов Максим 109 23
Попов Андрей 116 23
Меденцев Константин 106 23
Дилбарян Павел 26 23
Трофимова Людмила 50 22
Прохорова Алла 66 22
Шипов Савва 102 22
Урьяс Вадим 98 22
Иванов Алексей 166 22
Нестеров Алексей 183 22
Степченков Максим 65 22
Онищенко Владислав 98 22
Евраев Михаил 266 22
Фомичев Олег 139 22
Россия - РФ - Российская федерация 169438 125
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 73
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19874 35
Европа Восточная 3141 23
Израиль 2878 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2120 9
Россия - УФО - Челябинская область 1539 9
Россия - ЦФО - Воронежская область 986 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 667 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8727 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55206 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 951 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1096 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1725 3
Бразилия - Федеративная Республика 2538 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1951 2
Швейцария - Давос 74 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 156 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19463 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4251 2
Европа 25059 2
Азия - Азиатский регион 5969 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 2
Турция - Турецкая республика 2658 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 544 1
Украина 7983 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1795 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1238 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1446 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1355 1
Иран - Исламская Республика Иран 1163 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1323 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1065 1
Чили - Республика 496 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 775 1
Египет - Арабская Республика 1114 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 400 1
Бразилия - Сан-Паулу 183 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6728 104
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54393 98
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58770 86
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27809 39
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1466 38
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12494 36
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2191 35
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4502 32
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5887 29
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6249 25
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 553 23
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 354 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22180 19
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3116 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34509 19
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6766 15
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3916 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16461 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3851 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12140 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9334 11
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2221 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2829 10
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3179 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3826 9
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 597 9
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 803 9
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1009 9
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 254 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8011 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4086 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18508 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6657 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2405 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5073 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2413 6
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4129 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7624 6
Экономический эффект 1418 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 9
Ведомости 1548 1
Автокод (портал) 41 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 54
Gartner - Гартнер 3679 14
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 81 13
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 270 6
Markets&Markets Research 114 1
Forrester Research 837 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 1
CNews Инновация года - награда 162 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
Cybersecurity Ventures 11 1
B2B International 50 1
CNews Телеком 38 1
Berg Insight 19 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 77 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 189 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 473 15
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 61 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 783 2
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 100 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 167 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1556 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1298 55
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 47
CNews AWARDS - награда 579 33
CNews FORUM Кейсы 318 21
CNews Баттл 69 20
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 99 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 407 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще