Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Демидов Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 58
Демидов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 25
|Горбатько Александр 90 24
|Палей Лев 31 21
|Соколов Алексей 121 18
|Нуйкин Андрей 27 18
|Сычев Артем 48 17
|Контемиров Юрий 27 17
|Путин Сергей 36 16
|Остапенко Григорий 26 15
|Борисов Илья 26 14
|Суровец Дмитрий 44 12
|Трояновский Владимир 40 11
|Калинкин Алексей 16 11
|Мусич Роман 16 11
|Гущин Александр 15 11
|Цыганов Вячеслав 54 11
|Бокова Людмила 80 10
|Курбатов Владимир 19 9
|Козлов Александр 54 9
|Дьяченко Валерий 66 8
|Свириденко Алексей 18 8
|Аксаков Анатолий 98 8
|Дилбарян Павел 14 8
|Лысенко Юрий 17 7
|Пегасов Сергей 52 7
|Устюжанин Дмитрий 43 7
|Скородумов Анатолий 63 7
|Плешков Алексей 42 7
|Юфаркин Александр 10 7
|Чемериский Максим 6 6
|Лобанов Михаил 9 6
|Шевченко Александр 9 6
|Чулков Олег 6 6
|Дюбанов Анатолий 86 6
|Мунтян Алексей 7 6
|Яковлев Сергей 23 6
|Шевченко Владимир 135 6
|Мешков Александр 6 6
|Приезжева Антонина 18 6
|Кузнецов Станислав 64 6
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
|Gartner 2196 4
|CNews Analytics 1991 1
|Forrester Research 387 1
|Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
|B2B International 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru