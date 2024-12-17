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Cybersecurity Ventures



17.12.2024 Paygine: количество кибератак на российский бизнес по итогам 2024 года выросло в четыре раза 1
19.12.2023 Уход западных вендоров привел к скачку цен на ИБ-решения 1
22.12.2021 Российский рынок ИБ делает поворот в сторону сервисной модели 1
02.12.2021 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
21.10.2020 Николай Литошин, «Элефус» -

В России не приходится говорить о серьезной защищенности медучреждений

 1
06.08.2020 Никому нельзя верить. Преимущества тактики ZeroTrust в корпоративных сетях 1
03.03.2020 Сколько данных воруют в облаках и как их потом используют 1
24.01.2020 Oracle спрогнозировала, как облака повлияют на информационную безопасность в 2020 году 1
25.12.2017 Итоги года: кибератаки обходятся все дороже 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Cybersecurity Ventures и организации, системы, технологии, персоны:

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Oracle Corporation 6688 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Apple Inc 12101 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
HPE Aruba Networks 88 1
KPMG 256 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Trellix - FireEye 58 1
Google LLC 11775 1
Radware 58 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise Development LP - HPE Software 3 1
RedSys - РедСис 74 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Ideco - Айдеко 71 1
Крок - Croc 1777 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Код Безопасности 616 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
ЭвриТег - EveryTag 34 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Ростелеком 9701 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Cisco Systems 5114 1
Check Point Software Technologies 760 1
Fortinet 387 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
GreenMoney - ГринМани 5 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Ак Барс Банк 272 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Тольяттинская энергосбытовая компания 3 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
Level.Travel - Левел Тревел 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 3
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 189 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 3
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 312 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Microsoft Office 3734 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 1
HPE Aruba SD-WAN - Silver Peak Unity EdgeConnect SD-WAN 4 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
HPE Aruba ClearPass Device Insight 3 1
Литошин Николай 2 1
Зуев Владимир 1 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
Толчельников Михаил 5 1
Коростелев Павел 30 1
Лавров Владимир 68 1
Хайретдинов Рустэм 82 1
Демидов Сергей 127 1
Нуйкин Андрей 47 1
Починок Николай 12 1
Ляпунов Игорь 121 1
Янкин Андрей 35 1
Заикин Андрей 30 1
Шумилин Дмитрий 7 1
Хомутов Дмитрий 31 1
Ежов Василий 42 1
Яшкин Вячеслав 6 1
Карасев Артем 6 1
Козерод Сергей 38 1
Ерин Андрей 22 1
Клочков Николай 3 1
Наумов Евгений 38 1
Васильев Дмитрий 66 1
Волчков Павел 7 1
Бигун Егор 11 1
Овчинников Дмитрий 18 1
Кузьмин Антон 12 1
Тихонов Роман 11 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
Россия - РФ - Российская федерация 144219 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Индия - Bharat 5446 2
Индонезия - Республика 957 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Америка Латинская 1812 2
Азия - Азиатский регион 5529 2
Норвегия - Королевство 1804 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Нидерланды 3517 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Ближний Восток 2943 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Польша - Республика 1959 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Европа 21768 1
Израиль 2730 1
Коста-Рика - Республика 86 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 59 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Markets&Markets Research 112 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Comparitech 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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