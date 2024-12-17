Бигун Егор
Бигун Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|Хайруллин Айрат 104 1
|Кутузов Максим 21 1
|Козак Николай 161 1
|Путин Владимир 3171 1
|Карпицкий Олег 70 1
|Сивцев Илья 140 1
|Салахутдинов Артур 7 1
|Парфентьев Алексей 128 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Овчинников Дмитрий 18 1
|Cybersecurity Ventures 9 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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