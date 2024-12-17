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Бигун Егор



17.12.2024 Beeline Cloud подтвердил соответствие IaaS-сервиса требованиям безопасности 1
05.08.2024 beeline cloud подтвердил соответствие наивысшему уровню защищенности персональных данных 1
01.07.2024 Егор Бигун, beeline cloud: Когда заходит речь об информационной безопасности, конкуренция отходит на второй план 1
29.02.2024 Beeline Cloud и Positive Technologies укрепляют облачную кибербезопасность 1
19.12.2023 Уход западных вендоров привел к скачку цен на ИБ-решения 1
29.05.2023 Егор Бигун: «Диплома в сфере ИБ недостаточно, чтобы сразу начать работать на живой ИТ-инфраструктуре» 1
17.03.2023 билайн запустил облачный файрвол на базе решения Sangfor 1
31.01.2023 На российские ОС и СУБД перешла ничтожная часть системообразующих предприятий 1
31.01.2022 Datafort добавил в свой портфель ИБ межсетевой экран Usergate 1
12.01.2022 Облачная платформа DataFort получила аттестат соответствия требованиям по защите информации 1
03.10.2019 «Пиплпасс» будет регистрировать посетителей в Министерстве цифрового развития Татарстана 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Бигун Егор и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 9
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Цифра ГК 2426 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
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SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
Telegram Group 1983 1
Sangfor Technologies 11 1
Код Безопасности 616 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Nvidia Corp 3487 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Cisco Systems 5114 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Fortinet 387 1
InnoSTage - Инностейдж 141 1
Check Point Software Technologies 760 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Информзащита 756 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 431 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 1
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Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 1
Sangfor Easy Connect 1 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Химическая промышленность - Chemical industry 272 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Cybersecurity Ventures 9 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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