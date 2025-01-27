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ВымпелКом Билайн beeline cloud by datafort Cloud Security Awareness

ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud Security Awareness

Cloud Security Awareness - Тестирование и обучение сотрудников основам информационной безопасности


27.01.2025 «Билайн» отмечает заметный рост спроса на сервисы по информационной безопасности в 2024 году 1
06.03.2024 Вeeline cloud подвел итоги 2023 года 1
04.10.2023 beeline cloud повысит киберграмотность сотрудников российских компаний 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1945 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7572 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4029 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 46 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 138 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1903 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 276 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1418 1
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SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 1
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ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud Kubernetes Clusters - Cloud Managed Kubernetes - DataFort DF Cloud Kubernetes - Datafort Jelastic 9 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud MailGate 4 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud BI 6 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud MDM - Cloud Mobile Device Management 2 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud MFA 3 1
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Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 688 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2405 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1877 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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