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ВымпелКом Билайн beeline cloud by datafort BeeCloud Stack
BeeCloud Stack - Корпоративная инфраструктура, облачная платформа на базе технологий Open Source без использования KVM.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|30.05.2024
|«Билайн» представляет результаты за первый квартал 2024 года 1
|06.03.2024
|Вeeline cloud подвел итоги 2023 года 1
|26.02.2024
|Beeline Cloud перешел на российскую платформу виртуализации 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:
|Everland - социальный бизнес-проект 19 1
|Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
|Альфа-Банк - Нетмонет 14 1
|ВымпелКом - Хайв 18 1
|Правительство Москвы - Московское долголетие 17 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
|Правительство Москвы - Информационный центр правительства Москвы 7 1
|Груздев Антон 44 1
|Михалюк Александр 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165017 3
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3330 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3931 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.