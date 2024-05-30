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ВымпелКом Билайн beeline cloud by datafort BeeCloud Stack

BeeCloud Stack - Корпоративная инфраструктура, облачная платформа на базе технологий Open Source без использования KVM.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.05.2024 «Билайн» представляет результаты за первый квартал 2024 года 1
06.03.2024 Вeeline cloud подвел итоги 2023 года 1
26.02.2024 Beeline Cloud перешел на российскую платформу виртуализации 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9484 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 492 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1743 1
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Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 159 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 44 1
MIND Software - Майнд Софт 66 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
Альфа-Банк - Нетмонет 14 1
ВымпелКом - Хайв 18 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22792 2
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9846 1
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HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1105 1
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IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 726 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13536 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4745 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6892 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2845 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8180 1
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DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 273 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1573 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 119 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29585 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4424 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2042 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5349 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1298 1
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ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud MDM - Cloud Mobile Device Management 3 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 105 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 192 1
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VK Cloud 1C 4 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud Security Awareness 3 1
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Михалюк Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3330 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11498 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6121 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5648 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7734 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6678 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8034 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 497 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10241 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5729 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6466 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2655 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2300 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10829 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1702 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11227 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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