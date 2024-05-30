«Билайн» представляет результаты за первый квартал 2024 года

В I квартале 2024 г. «Билайн» продолжил последовательно реализовывать стратегию клиентоцентричности, представил рынку новое позиционирование «Билайн - самый безопасный оператор», а финансовые и операционные показатели продолжили поступательный рост. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Одной из ключевых потребностей и «болей» клиентов продолжает быть безопасность и защита от телефонного мошенничества.

Согласно проведенному в I квартале 2024 г. исследованию «Национальный индекс тревожностей» (Исследование коммуникационной компании КРОС), наиболее распространенным страхом жителей нашей страны в январе—марте текущего года стала боязнь остаться без накоплений из-за телефонных мошенников. Сразу в 29 субъектах РФ риск дистанционного обмана волновал россиян сильнее, чем любые другие потенциальные угрозы.

В сознании клиентов из средства коммуникации между людьми мобильная связь превратилась в инструмент мошенников и источник спама. Телеком утратил доверие клиентов, которое операторам предстоит с большим трудом возвращать. Снятый билайном документальный фильм «Темная сторона телекома» открыто рассказал о всех проблемах и «болезнях» рынка. Он запустил важную дискуссию о безопасности клиентов и получил множество позитивных отзывов от клиентов, партнёров и сотрудников компании.

Ранее «Билайн» запустил комплекс продуктов и сервисов, направленных на всестороннюю защиту клиентов от мошенничества и спама: антифрод-платформу, облачную верификацию вызовов, «Виртуального помощника», сервис геолокации «Семья рядом» и продвинутую защиту от замены SIM. Особенный предмет гордости – это уникальный для российского рынка сервис идентификации вызовов «Этикетка», работающий на сети оператора, не требующий установки дополнительных приложений и доступный даже на «кнопочных» телефонах. Комплекс продуктов безопасности - результат тесной работы B2C и B2B-подразделений компании.

С помощью этих сервисов «Билайн» стремится к тому, чтобы незнакомые цифры исчезли с экрана телефона при входящем вызове, а мошеннические звонки не доходили до клиентов. В марте мы заблокировали рекордное количество спам-звонков - 2,13 млн, а количество пользователей «Виртуального помощника» превысило полмиллиона и продолжает уверенный рост.

В I квартале «Билайн» запустил сервис «Этикетка» для всех клиентов «Билайн» и существенно расширил его функциональные возможности. Сервис был интегрирован с Облачной АТС и другими продуктами «Билайн бизнес», а решение теперь можно использовать для исходящих вызовов с номеров разных операторов. Брендированные звонки с «Этикеткой» используют уже более 300 крупных российских компаний, работающих в таких сферах как финансы, ритейл, электронная коммерция, страхование и туризм.

В I квартале 2024 г. показатель CLTV b2c бизнеса, вырос на 6,3% г/г и достиг 461,7 млрд руб.

«Билайн» продолжил работу по отключению клиентов от токсичного контента - с начала 2024 г. отказался от взаимодействия со всеми партнерами, которые работают по принципу мобильного клика, т.е. оформляют подписки на платные сервисы клиентам без дополнительного подтверждения. Несмотря на потерю соответствующей выручки, в «Билайне» теперь невозможно подключить клиенту подобную подписку. Помимо этого, в первом квартале «Билайн» планомерно убирал у клиентов нежелательные подписки, накопленные за прошлые годы.

С помощью внедрения партнерского сервиса речевой аналитики нам удалось создать полноценную систему мониторинга тональности диалогов в нашем контактном центре, чтобы точнее понимать настроение клиента и причины обращений, что существенно улучшило показатели клиентского сервиса.

Также «Билайн» продолжил разрабатывать продукты, направленные на обеспечение удобства и всестороннее удовлетворение потребностей наших клиентов. Совместно с сервисом онлайн-оплаты чаевых «нетмонет», мы запустили для наших клиентов услугу оплаты чаевых с баланса мобильного телефона.

Сервисом «Общий баланс», который помогает управлять номерами клиента, его близких, а также умных устройств и делает процесс списаний прозрачным и контролируемым, пользуются уже более 300 тыс. абонентов «Билайна». 1,1 млн транзакций по балансам таких клиентов автоматизированы и не требуют клиентского участия, предлагая уникальный для телеком-рынка опыт.

Цифровые технологии начинают играть ключевую роль в процессе обслуживания и поддержки корпоративных клиентов. Интерактивное голосовое меню (IVR) с использованием технологий распознавания речи и речевой аналитики улучшило качество сервиса, а по самым востребованным сценариям обслуживания клиенты решают уже до 80% своих обращений без помощи сотрудников контактного центра.

В I квартале 2024 г. «Билайн» сумел существенно нарастить наш бизнес в сегменте облачных продуктов и сервисов кибербезопасности beeline cloud, выручка которого по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 39,8%.

В данном сегменте «Билайн» запустил целый ряд новых продуктов и сервисов для наших корпоративных клиентов: Cloud SD-WAN (совместный продукт с «Лабораторией Касперского») - современное решение для управления сетевой инфраструктурой предприятий, которое обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости сетевой инфраструктуры, гибкость настройки и надежную защиту от киберугроз; платформа BeeCloud Stack (совместный продукт с разработчиком ПО vStack) - гиперконвергентное решение для управления публичными и частными виртуальными ресурсами для замены иностранных решений в области виртуализации; продукт Cloud WAF Pro (в рамках партнерства с Positive Technologies) - облачный межсетевой экран, разработанный для защиты веб-приложений от внешних киберугроз; Data Platform – новая облачная платформа хранения и обработки данных, предлагающая эффективное управление данными любого типа и позволяющая клиентам хранить, обрабатывать и управлять большим объемом данных с учетом бизнес-задач, обеспечивающая высокую согласованность путем объединения разрозненных данных в единую среду управления.

В I квартале 2024 г. «Билайн» смог значительно масштабировать бизнес в данном сегменте – выручка выросла на 58,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

«Билайн» разработал систему видеоаналитики на основе технологий компьютерного зрения для одного из контейнерных терминалов Северо-Западного федерального округа. Первоначальные результаты применения демонстрируют возможность уменьшения времени обслуживания каждого судна, а также повышение привлекательности контейнерных терминалов за счет увеличения пропускной способности и уменьшения влияния человеческого фактора.

Также в одном из регионов был реализован первый этап проекта для Министерства здравоохранения, в рамках которого в поликлиниках были установлены камеры с подключенной моделью видеоаналитики собственной разработки «Мониторинг качества обслуживания». Администрация поликлиник и контролирующие органы получили возможность в режиме реального времени контролировать и анализировать обслуживание населения в регистратурах и кабинетах неотложной помощи.

В начале 2024 г. дочерняя компания CDNvideo запустила новый продукт — «Виртуальный диктор». Так, на телеканале «ГТРК Чувашия» появился новый сотрудник — «НейроЕлена». Ее создали с помощью нашей модели нейросети на основе видеоматериалов телеканала. «НейроЕлена» ведет прогноз погоды и ее можно увидеть в утренних блоках телеканала.

В I квартале «Билайн» продолжил развивать телеком инфраструктуру, уделяя особое внимание расширению покрытия нашей сети, качеству и доступности наших услуг.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 г., в I квартале количество базовых станций выросло на 7,5% и достигло 201,8 тыс. (с начала 2024 г. в компании была изменена методика учета количества базовых станций и площадок (сайтов), что привело к неполной сопоставимости с данными показателями предыдущих лет), а количество площадок (сайтов) выросло на 3,4% и составило 55,3 тыс.

В отчетном периоде «Билайн» внедрил новый программный комплекс «Интеллектуальный планировщик», который в разы ускорил работу по подготовке планов развития сотовой сети. Благодаря этому «Билайн» реализовал рекордную программу рефармингов по всей стране, что, в свою очередь, добавило 25% к скорости мобильного интернета для наших клиентов.

Также удалось увеличить скорости мобильного интернета на ключевых транспортных узлах столицы, в удаленных от областных центров местах, а также на ряде федеральных трасс и горнолыжных курортов.

В феврале 2024 г. «Билайн» и Сеченовский Университет создали совместное предприятие для разработки цифровых и ИИ-решений для здравоохранения. Данное совместное предприятие займется разработкой и внедрением программного обеспечения на базе искусственного интеллекта в медицине, продолжит научно-исследовательскую деятельность, планирует регистрировать разработки в качестве медицинских изделий, а также вносить их в Реестр российского ПО, участвовать в конкурсах на получение государственных инвестиций и грантов, а также осуществлять консалтинг, привлекать индустриальных и технологических партнеров.

В марте 2024 г. удалось привлечь в венчурный фонд «Хайв» внешнего инвестора УК ООО «ТМС групп» (входит нефтесервисный Холдинг «ТАГРАС»). «Билайн» рассчитывает, что такое партнерство значимо расширит бизнес-кругозор, а глубокая экспертиза нового партнера усилит ценностное предложение для стартапов, в которые «Билайн» намерен продолжить активные инвестиции в ближайшие пару лет.

В I квартале 2024 г. «Билайн» сосредоточился на исследовании потребностей наиболее уязвимых категорий клиентов - людей старшего поколения и детей и подростков с особыми потребностями здоровья. Задача – развивать проекты и сервисы, помогающие в освоении цифровых решений, и с помощью этих технологий способствовать расширению возможностей, повышению качества жизни и безопасности, возможностей комплексной интеграции в современный мир.

Так, в феврале 2024 г. совместно с проектом «Московское долголетие» «Билайн» анонсировал результаты исследования о «Технологии в жизни старших», цель которого – изучение влияния цифровизации на качество жизни старшего поколения. Результаты исследования и дальнейший вектор развития сотрудничества обсудили с участниками проекта и экспертами на площадке Информационного центра правительства Москвы, запланировали дальнейшее развитие сотрудничества по наиболее актуальным вопросам – безопасности, доступности услуг и сервисов, комплексной защите от мошенничества.

В I квартале 2024 г. на платформе с курсами по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков, которую «Билайн» запустил совместно с инклюзивным проектом Everland, прошли обучение более 3,6 тыс. человек с нарушениями зрения, а всего материалами курса воспользовались более 7,3 тыс. человек.