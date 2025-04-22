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Правительство Москвы Московское долголетие



22.04.2025 «Билайн» представил комплекс рекомендаций по киберграмотности для старшего поколения 2
21.03.2025 «Билайн» защищает петербургских пенсионеров от мошенников с помощью технологий и оперативного реагирования 1
26.02.2025 Киберграмотность в 55+: билайн и «Московское долголетие» подвели итоги совместного исследования 2
01.10.2024 В пять раз снизилась обращаемость в «Билайн» по теме телефонного мошенничества среди клиентов старше 60 лет 1
17.07.2024 «МТС Юрент» и «Московское долголетие» провели школу вождения электросамокатов для московских пенсионеров 1
30.05.2024 «Билайн» представляет результаты за первый квартал 2024 года 1
07.02.2024 «Билайн» и «Московское долголетие» определили влияние цифровизации на качество жизни старшего поколения 5
28.08.2023 Более 1,7 млн звонков приняла горячая линия единой справочной службы соцзащиты за четыре года 1
16.02.2023 Эксперты обсудили, как сделать интернет безопаснее 2
28.11.2018 «Авилекс» разработал информационную систему для ДСЗН Москвы 1

Публикаций - 10, упоминаний - 17

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8865 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5013 2
МегаФон 9198 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13121 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1271 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4104 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 430 1
ESG - Enterprise Strategy Group 242 1
Avilex - Авилекс 9 1
Программы и технологии 14 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7543 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 974 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 15 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 92 1
Альфа-Банк - Нетмонет 10 1
ВымпелКом - Хайв 12 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 78 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3323 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2744 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1926 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1401 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 322 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2570 1
Правительство Москвы - ОКЦ - Общегородской контакт-центр 41 1
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5551 1
Правительство Москвы - Информационный центр правительства Москвы 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52358 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5275 6
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 665 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28727 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24851 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24620 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4087 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8044 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8821 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14617 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67530 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7371 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4534 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28199 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 310 2
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 385 2
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 562 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12564 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4603 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16083 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8611 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6816 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 242 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14593 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25902 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1033 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6271 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5267 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 348 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12818 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8272 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 690 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12293 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 529 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3280 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7514 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 647 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7005 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5412 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5407 3
Google Android 14212 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1830 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
VK - Яндекс.Дзен 203 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 126 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 282 1
ВымпелКом - Билайн Аналитика 45 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 101 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 31 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - BeeCloud Stack 3 1
МТС - Urent - Юрент - Школа безопасного вождения 17 1
Чистова Евгения 21 3
Филиппов Владимир 32 2
Анохин Сергей 79 1
Савицкий Андрей 33 1
Кузнецова Екатерина 6 1
Рыбинцев Андрей 29 1
Грачева Ольга 2 1
Шишкова Татьяна 15 1
Илюшникова Татьяна 9 1
Чернов Дмитрий 18 1
Абрамов Константин 9 1
Бирюков Олег 32 1
Сулхаева Анжелика 1 1
Алферов Петр 6 1
Шульга Игорь 3 1
Барухов Григорий 1 1
Скорик Анна 2 1
Велигодский Сергей 1 1
Рунихина Надежда 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44007 6
Россия - РФ - Российская федерация 148114 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7681 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17760 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3137 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 449 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49000 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52328 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10138 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29945 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8996 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19093 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10107 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 810 2
Металлы - Серебро - Silver 765 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3557 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4020 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8973 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3611 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5930 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4218 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5208 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24666 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2500 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5955 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2329 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 719 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 181 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6836 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1604 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16645 1
Паспорт - Паспортные данные 2577 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2474 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 244 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1664 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 697 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 133 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 633 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1915 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 55 1
Льготы - Льготный тариф 33 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2119 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1946 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 402 1
Комсомольская правда ИД 67 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 366 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 183 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 874 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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