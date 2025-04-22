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Правительство Москвы Московское долголетие
|22.04.2025
|«Билайн» представил комплекс рекомендаций по киберграмотности для старшего поколения 2
|21.03.2025
|«Билайн» защищает петербургских пенсионеров от мошенников с помощью технологий и оперативного реагирования 1
|26.02.2025
|Киберграмотность в 55+: билайн и «Московское долголетие» подвели итоги совместного исследования 2
|01.10.2024
|В пять раз снизилась обращаемость в «Билайн» по теме телефонного мошенничества среди клиентов старше 60 лет 1
|17.07.2024
|«МТС Юрент» и «Московское долголетие» провели школу вождения электросамокатов для московских пенсионеров 1
|30.05.2024
|«Билайн» представляет результаты за первый квартал 2024 года 1
|07.02.2024
|«Билайн» и «Московское долголетие» определили влияние цифровизации на качество жизни старшего поколения 5
|28.08.2023
|Более 1,7 млн звонков приняла горячая линия единой справочной службы соцзащиты за четыре года 1
|16.02.2023
|Эксперты обсудили, как сделать интернет безопаснее 2
|28.11.2018
|«Авилекс» разработал информационную систему для ДСЗН Москвы 1
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Чистова Евгения 21 3
|Филиппов Владимир 32 2
|Анохин Сергей 79 1
|Савицкий Андрей 33 1
|Кузнецова Екатерина 6 1
|Рыбинцев Андрей 29 1
|Грачева Ольга 2 1
|Шишкова Татьяна 15 1
|Илюшникова Татьяна 9 1
|Чернов Дмитрий 18 1
|Абрамов Константин 9 1
|Бирюков Олег 32 1
|Сулхаева Анжелика 1 1
|Алферов Петр 6 1
|Шульга Игорь 3 1
|Барухов Григорий 1 1
|Скорик Анна 2 1
|Велигодский Сергей 1 1
|Рунихина Надежда 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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