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«Яндекс Go» начал проводить тематические Школы вождения самокатов в Москве

Кикшеринг «Яндекс Go» возобновил работу Школы вождения самокатов в Москве. Регулярные занятия по изучению правил безопасного вождения проходят с 7 июня 2025 г. на специальной площадке в парке «Сокольники». Записываться на занятия не нужно — их может бесплатно посетить любой желающий старше 18 лет. Актуальное расписание занятий доступно в разделе «Самокаты» приложения «Яндекс Go». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Программа обучения построена по аналогии с автошколой: сначала посетителям проводят инструктаж по ПДД для самокатов, затем предлагают выполнить практические задания — например, проехать на самокате через лежачих полицейских, пешеходный переход и «змейку». Вся «практика» в Школе вождения проходит в защитных шлемах на специальной огороженной площадке и под присмотром опытных инструкторов «Яндекс Go».

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Занятия первой Школы вождения посетили участники «Московского долголетия». Это оздоровительный, образовательный и культурный проект для москвичей старшего поколения. Сейчас в столице открыто более 140 центров московского долголетия, а также доступны занятия с профессиональными преподавателями на базе более чем 1,3 тыс. столичных организаций.

В прошлом сезоне Школы вождения в Москве посетили более 6 тыс. человек. В дальнейшем «Яндекс Go» планирует запустить такие Школы и в других крупных городах присутствия.

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