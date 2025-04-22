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Скорик Анна
|22.04.2025
|«Билайн» представил комплекс рекомендаций по киберграмотности для старшего поколения 1
|28.08.2014
|Видеособеседования стали обычным делом для трети всех HR-специалистов 1
Скорик Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|TrueConf - ТруКонф 405 1
|Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 1
|TrueConf Client 6 1
|Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 168 1
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