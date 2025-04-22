«Билайн» представил комплекс рекомендаций по киберграмотности для старшего поколения

«Билайн» представил комплекс рекомендаций, разработанный для экспертов, работающих с людьми старшего возраста. Это стало следующим шагом в планомерной работе, которую компания осуществляет в партнерстве с проектом «Московское долголетие». Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

В него входят обучающие материалы, раздаточные листовки и интерактивный тренажер. Он позволяет пользователям в понятной форме изучить основные виды мошенничества и узнать способы защиты от них. Позвонив по номеру +79037040611 (бесплатно для клиентов «Билайн». Для пользователей других операторов вызовы могут быть платными из-за межсетевой тарификации), клиенты могут прослушать записи, имитирующие разговоры с мошенниками, которые содержат примеры манипуляций и тактики давления злоумышленников.

«Сегодня в мире более миллиарда людей старше 60 лет, а к 2050 г. их будут насчитывать 2 млрд человек. Только в России проживают 41 млн пенсионеров, каждый пятый занят в экономике — или работает в найме, или занимается предпринимательской деятельностью. При этом согласно данным Минтруда 20% жертв мошенников в России старше 60 лет. Поэтому сегодня есть необходимость в создании верифицированных площадок, где можно получить необходимые знания и навыки для противодействия преступникам. В этом году Минэкономразвития России планирует запустить программу для потенциальных предпринимателей серебряного возраста, которая будет обязательно включать блоки по финансовой и кибербезопасности», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

«Наше совместное исследование с проектом Московское долголетие показало, что 31% представителей старшего поколения заинтересованы в обучении различным методам защиты от мошенников. Это подчеркивает важность доступного и понятного донесения информации. В связи с этим «Билайн» разработал простые решения и инструменты обучения для специалистов, работающих с людьми старшего возраста. Тренажер и рекомендации получили положительные отзывы как от экспертов, так и от самих старших во время проведения мастер-классов в центрах Московского долголетия, что подтверждает их эффективность и актуальность. Мы не только внедряем современные технологии для защиты от мошенничества, но и активно развиваем программы, направленные на повышение безопасности пользователей. Наша миссия — обеспечить надежную защиту клиентов в цифровом мире», — сказал директор Московского региона «Билайн» Олег Бирюков.

«Совместно с «Билайн» мы провели большую исследовательскую работу, результаты которой еще раз подтвердили, что старшее поколение более цифровизировано, особенно в Москве. Мы увидели, что участники «Московского долголетия» обладают более высокими знаниями в этой сфере, чем неучастники, а также пользуются большим количеством инструментов для защиты от кибермошенников. Это показывает, что проект внес весомый вклад в обучение старших в цифровом мире, с 2018 г. занятия по компьютерной и финансовой грамотности уже прошли более 200 тыс. человек. При этом, перед нами по-прежнему стоит задача усиливать работу в этом направлении, чтобы старшее поколение было максимально защищено в цифровом пространстве — как с точки зрения устойчивости самого человека действиям мошенников, так и с точки зрения популяризации максимально актуальной информации и подходов в сфере антифрода. Надеемся, результаты нашей совместной работы с «Билайн»ом в дальнейшем будут полезны как тем, кто работает со старшими, так и детям, внукам для взаимодействия со своими старшими родственниками», ­— сказала заместитель директора ГБУ «Московское долголетие» Анна Скорик.