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ВымпелКом Билайн Аналитика



20.01.2025 билайн.аналитика: трафик на RUTUBE с начала 2024 года вырос более чем в четыре раза 1
20.01.2025 «Билайн.Аналитика»: трафик на Rutube с начала 2024 года вырос более чем в четыре раза 1
01.11.2024 Telegram начал превращаться в видеоплатформу 1
24.09.2024 Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ 1
07.05.2024 «Билайн» завершил модернизацию сети в Московской области 1
10.04.2024 В России вырос спрос на спортивные приложения 1
07.02.2024 «Билайн» и «Московское долголетие» определили влияние цифровизации на качество жизни старшего поколения 1
18.11.2022 Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в Московской области почти в 1,5 раза 1
12.08.2022 «Билайн» выяснил предпочтения молодежи 1
08.07.2022 «билайн» выяснил, кто в семье быстрее сможет потратить бонусные 50 Гб 1
20.06.2022 «Билайн» назван оператором с лучшим качеством голосовой связи и мобильного интернета в Москве 1
11.06.2022 Посещаемость турсайтов выросла почти вдвое, выяснил «билайн» 1
31.05.2022 Трафик в подземке вырос, подсчитал «билайн» 1
25.05.2022 Россияне меньше интересуются б/у автомобилями и недвижимостью 1
16.02.2022 Samsung Galaxy в «билайне» с выгодой до 40% 1
14.02.2022 Названы самые популярные смартфоны у женщин и мужчин 1
02.02.2022 Россияне в 2021 году стали больше играть 1
15.01.2022 Москва стала лидером среди городов, куда предпочли поехать россияне в новогодние праздники 1
01.12.2021 Москвичи младше 25 лет за год удвоили использование мобильного интернета 1
16.11.2021 Трафик мобильного интернета в московском метро за два года вырос в 19 раз 1
07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 1
01.10.2021 Россияне старше 65 за год стали пользоваться мобильным интернетом на 43% больше 2
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
13.09.2021 Делегаты на ВЭФ в этом году потратили в 2 раза больше мобильного интернета, чем два года назад 1
06.09.2021 Сервис «Билайн ТВ» объявил о новой акции на подписки 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
08.07.2021 Россияне стали потреблять почти в 6 раз больше мобильного интернета, чем 5 лет назад 1
30.06.2021 ВШЭ, МГУ и Политех стали самыми популярными вузами в период поступления 1
29.06.2021 Где спасались от жары москвичи и петербуржцы 1
24.06.2021 «Билайн» проанализировал отпускную активность россиян: большинство из них никуда не поехали 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
03.03.2021 «Билайн» инвестировал в строительство «Суперсети» в Москве и Московской области 15,5 млрд рублей в 2020 году 1
11.02.2021 «Билайн» зафиксировал рост пассажиропотока в метро впервые с начала действия ограничений в Москве 2
02.02.2021 Каждый третий абонент «Билайн» в Москве совершает голосовые вызовы в VoLTE 1
22.01.2021 «Билайн» объявил об увеличении покрытия и скорости мобильного интернета в Москве 2
17.12.2020 «Билайн» обеспечил полное покрытие 4G на всех станциях Московского метрополитена 1
17.12.2020 «Билайн» обеспечил 100% покрытие 4G на всех станциях Московского метрополитена 1
16.11.2020 «Билайн» представил бесплатный безлимитный мобильный интернет в московском метро 1

Публикаций - 45, упоминаний - 50

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 38
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 8
Telegram Group 1983 5
Huawei 3932 5
Yandex - Яндекс 7339 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
Samsung Electronics 10254 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Xiaomi 1732 2
Apple Inc 12099 2
X Corp - Twitter 2845 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 1
Microsoft - Activision Blizzard 478 1
Valve Software 207 1
EA - Electronic Arts 1286 1
PUBG Corporation 43 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Google LLC 11775 1
Roblox Corporation 39 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 21 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
GitHub 814 1
МегаФон 8803 1
OpenAI 217 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 61 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Unsplash 762 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 7
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 14
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 6
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 5
Кнопочное управление 556 4
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 3
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