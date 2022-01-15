Москва стала лидером среди городов, куда предпочли поехать россияне в новогодние праздники

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» проанализировал, какие направления внутри страны были наиболее популярны среди россиян в новогодние праздники, сравнил динамику потребления мобильного интернета с январскими каникулами 2021 г., а также посмотрел, как менялся трафик на онлайн-кинотеатры и видеосервисы в осенне-зимний период.

Регионы для путешествий

Для жителей большинства городов европейской части России самыми желанными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург. А вот жители Владивостока, например, на первое место поставили Хабаровск, тогда как уфимцы выбрали Челябинск. В свою очередь москвичи поехали в Краснодар и Санкт-Петербург, а жители северной столицы — в Москву, Краснодар и Ставрополь

Меньше всего в предновогодние и новогодние каникулы (с 20 декабря 2021 по 9 января 2022) путешествовали жители Барнаула, Кемерово, Томска, Нальчика и Волгограда. Тогда как самыми путешествующими городами стали: Сочи, Тольятти, Сургут, Тверь и Сыктывкар.

Видеосервисы

Согласно данным блока по операторскому бизнесу «билайн», начиная с осени интернет трафик (как мобильный, так и ШПД) на видеосервисы и онлайн кинотеатры достаточно сильно вырос, однако 31 декабря практически все подобные сервисы существенно «просели».

Так, например, онлайн-кинотеатр ivi в осенне-зимний период продемонстрировал рост трафика в сети «билайн» на 11%, затишье было 31 декабря (минус 50% трафика от других декабрьских дней), а затем резкий рост (+29% по сравнению с декабрём) с первых дней января, который стабильно продержался до конца выходных.

Еще один онлайн-кинотеатр — Megogo — в течение осени — начале зимы показал небольшой рост по трафику (1%), однако потребление этого сервиса в январские каникулы увеличилось на 11%. 31 декабря было зафиксировано падения в районе 8%.

Трафик на популярный видеохостинг Youtube осенью-зимой увеличился на 9%. В начале января 2022 г. трафик незначительно снизился по сравнению с декабрём — минус 2%. 31 декабря снижение объемов трафика достигло 23% по отношению к другим декабрьским дням.

Сервис «Триколор» (анализировалось вещание через интернет) показал уверенный рост осенью — в декабре, по сравнению с осенними месяцами +16%. В январе увеличение трафика оказалось незначительным — только +1%. 31 декабря не было сильного падения к «курантам», хотя в целом по дню минус 12% относительно декабрьских дней.

Трафик онлайн кинотеатра «Окко» в осенне-зимний период вырос на 9%, а в январе увеличился на 25% относительно декабря. 31 декабря отметился резким падением к 12 часам ночи — минус 65%.

Сервис «Кинопоиск» оказался лидером роста в сети «билайн» конца года. В последний квартал 2021 прибавил 17%, в январе рост составил 22%. 31 декабря трафик упал на 6%.

Потребление интернета

В первые дни января 2022 г. рост потребления мобильного интернета в сети «билайн» по всей России составил порядка 35% в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. Топ-10 самых «качающих» городов выглядит так:





Москва

Санкт-Петербург

Ставрополь

Краснодар

Казань

Уфа

Ростов-На-Дону

Волгоград

Саратов

Екатеринбург





В Москве, например, рост потребления мобильного интернет трафика составил 48,8% в сравнении с январем 2021 г., тогда как голосовой трафик снизился на 7,7%. В новогоднюю ночь в Москве интернет трафик вырос на 44,6%, а голосовой снизился на 16,5%.

Больше всего во время январских праздников пользовались мобильным интернетом мужчины в возрасте 25-45 лет, на втором месте женщины той же возрастной категории, третье место у мужчин от 45 до 65 лет, 4 и 5 строчки у женщин 45-65 лет и старше 65 лет.

С 1 по 6 января 2022 г. включительно динамика потребления мобильного интернета практически не менялась. Однако 7 января трафик упал на 58%, но начиная с 8 января снова вышел на показатели начала месяца.