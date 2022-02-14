Названы самые популярные смартфоны у женщин и мужчин

Лидером среди брендов по количеству смартфонов, зарегистрированных в сети оператора «билайн», является Samsung, смартфонами компании из Купертино чаще пользуются женщины до 25 лет, а Apple iPhone 11 — самый популярный девайс среди всех пользователей в России. Такие данные ко Дню всех влюбленных предоставил исследовательский сервис «билайн.аналитика». Кнопочные телефоны в статистике не учитывались.

Среди мужчин на первом месте Apple iPhone 11, второе место у Samsung Galaxy A51, третье у Samsung Galaxy A10, на четвертой строчке Honor 7A, а пятая позиция у Xiaomi Redmi 9A.

Женщины также предпочитают Apple iPhone 11. Остальные места в топ-5 распределились так: второе у Xiaomi Redmi 9A, на третьем Samsung Galaxy A51, четвертая строчка у Xiaomi Redmi 9C NFC, а на пятом месте Samsung Galaxy A10.

Среди женщин старше 65 лет наиболее распространен Xiaomi Redmi 9A, тогда как iPhone 11 занимает лишь вторую строчку. У женщин до 25 лет в топ-5 входят сразу три представителя компании Apple — помимо лидера iPhone 11, на третьем месте iPhone 7, на пятом iPhone XR. На втором и четвертом местах Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi 9A, соответственно.

В центральной части России и на востоке страны предпочитают Xiaomi Redmi 9A. На юге и северо-западе лидером является iPhone 11.

В Москве на первом и втором местах по популярности среди женщин и мужчин расположились iPhone 11 и iPhone 7, соответственно. Третье место в обеих категориях у Samsung Galaxy A51, а на четвертой строчке у женщин Samsung Galaxy A10, тогда как мужчины предпочитают Xiaomi Redmi 9A. Пятое место у женской половины москвичей занял iPhone XR, а у мужчин на пятой строчке Samsung Galaxy A10.

В Санкт-Петербурге iPhone 11 тоже лидирует как среди мужчин, так и среди женщин. Вторую строчку у мужчин занимает Samsung Galaxy A32, третью — Samsung Galaxy A12, четвертое место у Samsung Galaxy A51, а на пятом месте Xiaomi Redmi 9A. Среди женщин со второго по четвертое места тоже занимают смартфоны от южнокорейского производителя, однако модели распределились иначе: второе место у Samsung Galaxy A51, третье у Samsung Galaxy A32, а четвертое занял Samsung Galaxy A12. Замыкает пятерку лидеров Apple iPhone 7.

В Кургане, Ижевске, Благовещенске и некоторых других городах России смартфоны от Apple вообще не вошли топ-5 популярных устройств. В Сургуте и еще нескольких городах пять самых популярных мобильных устройств среди населения вовсе представлены только смартфонами Samsung.

Безоговорочным лидером по общему количеству смартфонов среди мужчин и женщин в России является Samsung. Устройствами этого бренда пользуются 25,4% абонентов, второе место у Xiaomi (15%), а на третей строчке Apple 10,7%. Однако среди женщин в возрастной категории до 25 лет на втором месте смартфоны компании из Купертино.