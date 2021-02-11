«Билайн» зафиксировал рост пассажиропотока в метро впервые с начала действия ограничений в Москве

Москвичи постепенно возвращаются в привычный ритм городской жизни до пандемии. После снятия ограничений в столице «Билайн» впервые зафиксировал рост количества своих клиентов в московском метро. С 25 по 31 января 2021 г. количество клиентов «Билайн» в подземке увеличилось на 12% по сравнению с предыдущей неделей (до снятия ограничений в Москве). При этом количество пассажиров в будние дни на последней неделе января увеличилось на 50% по сравнению с новогодними праздниками.

По данным исследовательского проекта «Билайн.Аналитика», клиенты компании стали больше пользоваться мобильными сервисами во время поездок в метро. После снятия ограничений мобильный трафик вырос 20% по сравнению c неделями во время действия ограничений и будет продолжать расти неделя к неделе по мере увеличения общего пассажиропотока в метро. Наиболее активно используют мобильный интернет пассажиры Таганско-Краснопресненской ветки, на нее приходится 18% от общего интернет-трафика «Билайна» в метро. На втором месте Серпуховско-Тимирязевская линия – 15%, на третьем Замоскворецкая линия – 14%.

По итогам развития сети «Билайн» в московском метро средняя скорость скачивания контента в 4G выросла в четыре раза до 22,8 Мбит/с, а максимальная может достигать 350 Мбит/с. Такая скорость позволяет клиентам компании непрерывно и в отличном качестве получать доступ к любимым сервисам со своего смартфона на протяжении своего пути следования в метро.

Клиенты «Билайна» во время поездок в метро предпочитают общаться в мессенджерах и социальных сетях, но наибольший рост трафика приходится на видеосервисы. Такой тренд связан в первую очередь с улучшением качества связи. «Билайн» обеспечил стабильным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью все станции метрополитена.