Разделы

Телеком Интернет
|

Россияне меньше интересуются б/у автомобилями и недвижимостью

Трафик на сайты для продажи автомобилей с пробегом с начала марта снизился в среднем по России на 8%, а на сайты для продажи и аренды недвижимости — на 12%. Такие данные получил исследовательский сервис «билайн.аналитика».

Если говорить про продажу б/у автомобилей, то самое крупное снижение посещаемости зафиксировано в Новосибирске и Санкт-Петербурге — 34% и 25% соответственно. В Москве трафик на такие ресурсы снизился почти на 6%. В Ставрополе и Челябинске интерес к сайтам для продажи б/у автомобилей вырос — трафик увеличился на 57% и 14% соответственно.

Трафик на сайты для аренды и покупки недвижимости больше всего просел в Новосибирске и Нижем Новгороде — на 40% и 30% соответственно. В Москве, наоборот, подрос на 7%, а в Санкт-Петербурге снизился на 5%. В Иркутске снижение почти на 17%, в Челябинске - на 28%. В Хабаровске и Воронеже трафик на такие ресурсы снизился на 22%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Компании не исполнившие госконтракт из-за санкций, отстранят от госзакупок

Россияне освоили хитрый способ производства сверхдешевых антенн для сетей 5G и 6G, которых нет в России

Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

Минцифры смягчает требования к ИТ-компаниям, претендующим на налоговые льготы

Россия обновила рекорд по числу несостоявшихся ИТ-госзакупок

Официальные продавцы iPhone и MacBook в России начали избавляться от магазинов. Закрыт уже каждый четвертый

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники

Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Показать еще

Наука

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне
Показать еще