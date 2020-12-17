«Билайн» обеспечил 100% покрытие 4G на всех станциях Московского метрополитена

«Билайн» продолжает работы по улучшению качества связи в Московском метрополитене и объявляет о 100% покрытии сетью 4G на всех станциях московского метро, а также на большей части прилегающих к ним тоннелей. Теперь клиенты компании могут по пути своего следования в отличном качестве смотреть фильмы или сериалы, слушать любимую музыку и оставаться на связи, используя мобильный интернет «Билайн».

По данным «Билайн.Аналитика» мобильный трафик в метро продолжает расти – по итогам ноября 2020 года пользователи «Билайн» скачали в 2,5 раза больше контента по сравнению с ноябрем прошлого года. Уже 93% клиентов компании во время поездок в метро активно используют мобильный интернет для просмотра видео, общения в социальных сетях и прослушивания любимых музыкальных композиций.

Для того, чтобы предоставить более стабильный сигнал, «Билайн» оптимизировал частотный ресурс в сети 4G. За счет агрегации частотных диапазонов LTE1800, LTE2100 и LTE2600 на станциях и в тоннелях удалось добиться равномерного и качественного покрытия для оказания непрерывного сервиса во время движения клиентов в метро. Пиковая скорость загрузки контента со смартфона теперь может составлять до 300 Мбит/с. Такой скорости более чем достаточно, чтобы загружать видеофайлы в высоком качестве, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться по видеосвязи и пользоваться другими мобильными сервисами в дороге.

По итогам ноября 2020 года «Билайн» увеличил свою инфраструктуру в 3 раза по сравнению с декабрем 2019 года и построил более 1000 новых базовых станций в подземке. Полностью работы по организации непрерывного доступа в 4G на всей территории московского метро планируется завершить до конца 1 квартала 2021 года.

Сеть в метро построена на оборудовании, поддерживающем расширение до стандарта 5G. Техническое решение позволило создать бесшовную сеть в метро и в городе, что обеспечит отличное качество связи для всех абонентов «Билайн».

Обновленная и расширившая зону своего покрытия московская сеть «Билайн» работает на оборудовании одного вендора Huawei. Компания была выбрана по результатам тендера в соответствии со всеми процедурными этапами.