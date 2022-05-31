Трафик в подземке вырос, подсчитал «билайн»

По данным исследовательского сервиса «билайн.аналитика» в сравнении с первым кварталом 2021 г. трафик мобильного интернета в московском метро вырос в 3,3 раза. Что касается голосового трафика, то он за тот же период увеличился в 2,4 раза. Если говорить о метро в Санкт-Петербурге, то здесь дата-трафик вырос почти в 20 раз в сравнении с 1 кварталом 2021 года. Голосовой связью петербуржцы стали пользоваться в 6,5 раз больше.

Топ сервисов по трафику, которыми пользуются абоненты «билайна» в московской подземке, выглядит так: первое место у веб-серфинга, на втором месте Youtube, третье место у Telegram, на четвертом VK, на пятом TikTok. По частоте использования лидирует также веб-браузинг, следом идут приложения Google и Яндекса, на третьем месте Youtube, четвертая строчка у мессенджера WhatsApp, на пятом месте Telegram.

Топ сервисов за последний месяц, на которые больше всего расходуют трафик жители северной столицы, когда едут в метро, выглядит примерно так же, как и у жителей Москвы, однако на третьей строчке VK, а Telegram на четвертой. По частоте использования первое место также у веб браузинга, на втором месте Telegram, на третьем — приложение Яндекса, четвертая строчка у VK, а на пятом месте WhatsApp.

И в Москве, и в Питере на мужчин приходится более 60 процентов всего мобильного интернет-трафика, который расходуется в подземке. В Санкт-Петербурге больше всего используют мобильный интернет люди в возрасте 25-45 лет (порядка 40% от общего трафика), на возрастную категорию 45-65 приходится примерно 26%, а те, кому за 65, потребляют трафик меньше всех.

В Москве по использованию трафика разница между возрастными категориями почти незаметна — от 30 до 35% приходится на каждый из перечисленных выше возрастов.