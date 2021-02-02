Спецпроекты

Каждый третий абонент «Билайн» в Москве совершает голосовые вызовы в VoLTE

Телеком

«Билайн» информирует о значительном росте активных пользователей услуги VoLTE в сети «Билайн» в Москве и Московской области. По итогам декабря 2020 г. более 30% клиентов оценили качество передачи звука за счет технологии HD Voice, а также возможность одновременно общаться и пользоваться мобильным интернетом.

В общем объеме голосового трафика в сети «Билайн» доля 4G стала впервые сопоставима с 2G. При этом по итогам декабря 2020 г. голосовой трафик во всех стандартах увеличился на 2%, а вот трафик VoLTE вырос в сотни раз по сравнению с декабрем 2019 года. Это стало возможным благодаря увеличению покрытия 4G в Москве и Московской области, а также доступности технологии для абонентов за счет перехода на новую платформу Huawei. 43% клиентов «Билайн» в столице — это пользователи смартфонов с поддержкой VoLTE.

По данным «Билайн.Аналитика» в топ-5 наиболее распространенных среди абонентов «Билайн» моделей смартфонов, поддерживающих услугу, входят Apple iPhone 7, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A10, Apple iPhone 11 и Apple iPhone 6s.

Средняя продолжительность разговора в декабре 2020 г. в сети 4G у москвичей в сети «Билайн» выросла в 9 раз по сравнению с декабрем 2019 г. Самыми разговорчивыми оказались мужчины и женщины в возрасте от 35 до 40 лет, а меньше всего общаются по телефону мужчины старше 65 лет.

«Качество звука и отсутствие обрывов во время разговора являются для всех нас показателями качества связи оператора. Нам важно, чтобы наши клиенты получали только лучший опыт с «Билайн», поэтому мы работаем над развитием существующих услуг и сервисов, в том числе и голосовых, — говорит Дмитрий Машин, директор Московского региона «ВымпелКом». — Обновление VoLTE в Москве позволило гораздо большему числу москвичей оценить все преимущества технологии. А динамично растущий объем голосового трафика в сети 4G является для нас лучшей обратной связью от клиента».

Другие материалы рубрики

Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews

«Мегафон» купил половину онлайн-кинотеатра, хотя планировал только треть

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

В Москве начато производство недорогих ВКС-систем на замену Polycom и Cisco

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта

Российскому ТВ и радио разрешили отключить стереозвук из-за коронавируса

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM

Техноблог

Как работает адаптивная частота обновления экрана в смартфоне?

Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных

Показать еще

Наука

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров