«Билайн» назван оператором с лучшим качеством голосовой связи и мобильного интернета в Москве

Аналитическое агентство Dmtel опубликовало результаты исследования качества мобильной связи в Москве. «Билайн» второй год подряд занимает первую позицию в рейтинге. Оператор лидирует как по качеству голосовой связи, так и по качеству мобильного интернета.

Представители оператора считают, что такой результат стал возможен благодаря рекордным инвестициям в сеть последних двух лет, которые в совокупности составили 27,5 млрд рублей. За это время «билайн» построил более 17 000 новых базовых станций как в Москве, так и в Подмосковье.

По данным исследовательского сервиса «билайн.аналитика» доля LTE пользователей увеличилась с 2020 г. почти на 20 процентов. В среднем клиент с 4G-смартфоном использует в 10 раз больше интернет-трафика, чем пользователь сетей «третьего поколения».

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В столице оператор строит 5G-Ready сеть. Это означает, что внедрение сетей пятого поколения связи возможно осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт.