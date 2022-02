Россияне в 2021 году стали больше играть

Общий трафик на компьютерные и консольные игры за 2021 г. вырос в среднем на 30-35 процентов, мобильные же по этому показателю немного опережают своих визави. Такие данные получили исследовательский сервис «билайн.аналитика» и блок по операторскому бизнесу билайн, проанализировав трафик на онлайн-игры от популярных издательств, а также стриминговые сервисы.

Так, например, трафик на игры от Activision Blizzard, к которым относятся серии Diablo, World of Warcraft, Call of Duty и так далее, за год вырос в два раза. Игры, выпущенные Electronic Arts (серии Battlefield, Fifa, Need for Speed и др.) и Ubisoft (серия Rainbow Six), приросли в трафике в среднем на 10 процентов.

Трафик в одной из самых популярных игр в формате королевской битвы PUBG вырос за 2021 г. на 15 процентов, а на платформе Roblox, которая позволяет игрокам создавать свои собственные игры, показатель вырос в два раза. Пики были зафиксированы по субботам, в конце декабря интерес геймеров к платформе слегка снизился, однако с первого января трафик снова существенно вырос.

Показатели трафика на игры от издателя Valve, к которым относятся CS:GO, DOTA2 и пр., за год практически не изменились, однако со второго января наблюдается положительная динамика — рост на несколько процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается мобильных игр, то за основу для исследования были взяты несколько популярных онлайн проектов — PUBG mobile, Сall of Duty mobile, World of tanks Blitz, Clash of clans. Трафик на эти игры вырос в среднем на 35-40 процентов. В декабре традиционно стали играть меньше, особенно в конце месяца. Так же снижение игровой активности наблюдались в последние недели августа прошлого года.

Трафик на популярном стриминговом сервисе Twitch оказался событийным. Его пики потребления были не регулярны, не коррелировали со временем суток и днем недели, а зависели исключительно от событий в игровом мире. Увеличение трафика примерно на 20 процентов от среднегодового показателя были зафиксированы в середине января и октябре-начале ноября.

Росту трафика в популярных играх, помимо увеличения количества геймеров, способствует также улучшение качества доступа — в 2021 г. билайн организовал прямое сетевое взаимодействие не только в Европе и США, но и в Азии — в Токио и Гонконге.