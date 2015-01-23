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Ubisoft Ubi Soft Entertainment

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment

СОБЫТИЯ

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23.01.2015 Ubisoft выращивает "звёздный цветок"

Студия Ubisoft Reflections, принадлежащая Ubisoft, хочет расширить список культовых персонажей родного издательства и поставить рядом с Рэйманом робота BUD. BUD – главный герой новой аркады

30.05.2013 Ubisoft на E3 2013

Компания Ubisoft анонсировала свое участие в ежегодном мероприятии Е3 2013. Выставка пройдет в Лос-Анджелесе с 11 по 13 июня. На сенде Ubisoft будут представлены следующие игры: Assassin's Cr
14.11.2012 Ubisoft интересуется активами THQ

Ив Гильмо (Yves Guillemot), глава компании Ubisoft, одного крупнейших издателей в Европе, заявил что его компания крайне заинтересована в активах другого крупного издателя - THQ. Касается ли это отдельных брендов или компании THQ в цело
05.06.2012 Ubisoft анонсирует Watch Dogs

Компания Ubisoft анонсировала экшен Watch Dogs, работает над которым студия Ubisoft Montreal. На Е3 продемонстрированы два видеоролика. Видеоролик E3 Introduction можно скачать с нашего сервера (
18.01.2012 Несколько слов о Ubisoft DRM

Компания Ubisoft продолжает "радовать" РС-игроков своей уникальной по параноидальности защитой от копирования. Что же на этот раз? А на этот раз ребята из Guru3D вознамерились протестировать игру ANNO 2
04.11.2011 Ubisoft анонсирует Rainbow 6 Patriots

Компания Ubisoft анонсирует новуй антитеррористический шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Patriots. Работают над игрой две внутренние студии - Ubisoft Toronto и Ubisoft Red Storm, каждая из ко
18.08.2011 Driver: San Francisco без Ubisoft DRM

Не так давно компания Ubisoft заявила, что в РС-верии игры Driver: San Francisco будет применяться защита Ubisoft DRM, требующая постоянного подключения к сети Интернет. Однако, после многочисленных гневных о
28.07.2011 Ubisoft DRM в Driver: San Francisco

Компания Ubisoft официально сообщила о том, что в РС-версии игры Driver: San Francisco будет вновь использована собственная защита Ubisoft DRM. Напомним, что при использовании данной DRM требуетс
05.01.2011 Изменения в Ubisoft DRM

Компания Ubisoft подтвердила порталу Shacknews слухи об изменениях в работе защиты Ubisoft DRM, которые поначалу были истолкованы, как очередной сбой серверов аутентификации. Правда изменения зат
13.12.2010 Победители Video Game Awards 2010

rch) Лучший приключенческий экшен (BEST ACTION ADVENTURE GAME) - Assassin's Creed: Brotherhood (Ubisoft / Ubisoft Montreal) Лучшая ролевая игра (BEST RPG) - Mass Effect 2 (Electronic
12.08.2010 R.U.S.E. без Ubisoft DRM

Компания Ubisoft объявила, что стратегия R.U.S.E., релиз которой состоится в сентябре, не будет использовать фирменную систему защиты Ubisoft DRM. Вместо этого, в игру будет внедрен Steamworks AP
15.06.2010 Ubisoft анонсирует Driver: San Francisco

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе компания Ubisoft официально анонсировала проект Driver: San Francisco - следующую игру серии Driver. Дебютный трейлер можно увидеть здесь. Игра выйдет в конце этого года для РС, Mac, Xbox 360 и PlayStat
28.05.2010 Ubisoft готовится анонсировать Driver

Компания Ubisoft рассказала некоторые подробности своего участия в грядущем мероприятии Е3 2010, которое пройдет с 15 по 17 июня Лос-Анджелесе.На стендах Ubosoft будут представлены как уже анонсированны
25.05.2010 Ubisoft Toronto работает над Splinter Cell

Как оказалось, компания Ubisoft отнюдь не собирается бросать дальнейшее развитие такого тайтла, как Splinter Cell. Джейд Рэймонд (Jade Raymond), недавно возглавившая отделение Ubisoft в Торонто, в интервью порт
27.01.2010 Игры от Ubisoft потребуют постоянного подключения к Сети

Как мы все помним, пару лет назад компания Ubisoft одна из первых приняла решение отказаться от использования на своих игровых продуктах системы защиты от копирования Starforce. После этого, специалистами из Ubisoft было опробова
06.10.2009 Ubisoft приобретает авторов TrackMania

Французский игровой гигант, компания Ubisoft, объявляет о приобретении французской же студии Nadeo, известной, как разработчик популярной серии гоночных игр TrackMania."Приобретение Nadeo является важным шагом в расширении нашего

01.09.2009 Джейд Рэймонд возглавит Ubisoft Toronto

Джейд Рэймонд (Jade Raymond), известная, как продюсер первой части Assassin`s Creed и исполнительный продюсер сиквела, в ближайшее время возглавит студию Ubisoft Toronto. Напомним, что правительство Онтарио намерено вложить в развитие недавно открытой Ubisoft Toronto $226 млн. в течение ближайших 10 лет.Джейд Рэймонд работала в Ubisoft
29.07.2009 Ubisoft о причинах зедержки SC: Conviction

Как известно, вчера было объявлено о переносе релиза ожидаемой многими геймерами игры Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction с конца этого года на первый квартал 2010-го. Сегодня компания Ubisoft, разработчик и издатель проекта, попыталась объяснить игрокам причину очередной задержки выхода игры."Splinter Cell: Conviction - это очень важная игра для нас. Мы хотим добиться того,

07.07.2009 Ubisoft открывает студию в Торонто

Компания Ubisoft объявила об открытии новой студии разработки в Торонто (Канада). Как ожидается, студия примет на работу 800 человек и займется созданием новых собственных ААА-тайтлов Ubisoft. От
06.07.2009 Ubisoft выпустит Heroes Over Europe

Компания Ubisoft выкупила у Atari права на издание игры Heroes Over Europe, разрабатывает которую австралийская студия Transmission Games. Релиз аркадного авиасимулятора назначен на сентябрь этого года

28.05.2009 Релизные планы Ubisoft
19.02.2009 Ubisoft поможет The Wheelman. Официально

Компания Ubisoft официально подтвердила свои планы на выпуск экшена The Wheelman. Релиз проекта в Северной Америке состоится 24 марта, в Европе - 27 марта.Напомним, что на прошлой неделе появилась инфор
21.01.2009 Ближайшие релизы Ubisoft

Один из крупнейших разработчиков и издателей Европы, французская компания Ubisoft, рассказывает о своих ближайших релизных планах.Как уже сообщалось, в марте выйдет авиационный экшен Tom Clancy's H.A.W.X. В этом же месяце, наконец, увидит свет РС-версия Tom Clanc
11.11.2008 Ubisoft приобретает Massive Entertainment

Компания Ubisoft объявила о приобретении шведской студии Massive Entertainment, а вместе с ней и прав на бренд World in Conflict. Напомним, что шведы отправились на вольные хлеба после того, как боссы A
11.07.2008 Ubisoft лицензирует Trinigy Vision Engine

Студия Blue Byte Software, принадлежащая компании Ubisoft, объявила о лицензировании графического движка Trinigy Vision Engine версии 7.0 для использования его в новом, еще не анонсированном проекте. Седьмая версия TVE на данный момент являетс
30.04.2008 Ubisoft приходит в Киев

Компания Ubisoft объявила о расширении своего присутствия в Восточной Европе и открытии студии в Киеве. Украинская студия, численность которой составит 50 человек, первоначально будет тесно сотрудничать
26.03.2008 Ubisoft анонсирует ритмическую аркаду

Компания Ubisoft решила самостоятельно выступить в популярном нынче жанре ритмических игр, анонсировав проект Imagine Rock Star для Nintendo DS. Серия Imagine — это череда детских забав (от 6 до 14 лет)
21.03.2008 Ubisoft покупает IP Тома Клэнси

Компания Ubisoft объявила о приобретении всех прав на интеллектуальную собственность (IP) известного писателя Тома Клэнси (Tom Clancy). Причем, касается данное соглашение не только игр, но также книг, ф
13.02.2008 Ubisoft отсудила $13 млн. у MGA

Адвокатская фирма Greenberg Glusker, представляющая интересы Ubisoft в споре с компанией MGA Entertainment, выпускающей игрушки, объявила о присуждении судом Ubisoft $13.2 млн.Судебное разбирательство возникло после того, как рейтинги кукол Bratz

14.12.2007 Ubisoft задерживает игры

Согласно последнему финансовому отчету компании Ubisoft, выход проектов Far Cry 2, Brothers In Arms Hell's Highway и стратегии Tom Clancy’s EndWar переносится на 2008-2009 финансовый год, который начинается 1 апреля 2008-го.Напомним, что
24.10.2007 Продажи Ubisoft выросли на 25%
24.09.2007 Ubisoft расширяется и ищет людей

ых устройств. Коллектив студии в Ченгду (Chengdu) пока лишь насчитывает 10 человек, но через один год в компании будет трудиться уже более 200 человек персонала. Richard Tsao, исполнительный продюсер Ubisoft Shanghai, взял на себя также и роль управляющего директора ченгдунского офиса. «Мы были вдохновлены успехом шанхайской студии, и решили открыть еще одно отделение компании в Китае», - з
24.09.2007 Игры от Ubisoft на рождество

период рождественских праздников. И это еще не все: на Рождество все обладатели Wii смогут оценить Nitrobike, на Xbox 360 появится Naruto: Rise of a Ninja, а Rayman Raving Rabbids 2 навестит Wii и DS.Ubisoft также объявила о подписании соглашения со студией Grasshopper Manufacture об издании Wii-эксклюзива No More Heroes. Выход намечен на 2008.
06.09.2007 Ubisoft возможно купит SCi

нские газеты одновременно напечатали (со ссылкой на неназванные источники), что издателя SCi, который совсем недавно объявил о готовности к поглощению, приобретет никто иной, как французский издатель Ubisoft.Более двух лет ходили слухи о подобном поглощении, но в качестве главных претендентов назывались Midway, Vivendi Games и Elevation, но теперь на первое место выходит Ubisoft. Впр
27.08.2007 Ubisoft ожидает рост казуального рынка

Глава Ubisoft Ив Гильмо сделал прогноз по игровой индустрии на последующие 4 года, согласно которому её рост за этот срок составит 50%. Причиной роста станет в основном рынок казуальных игр.«Количест
09.08.2007 EA увеличивает свою долю в Ubisoft

Electronic Arts приобрела ещё один пакет акций Ubisoft, доведя, таким образом, свою долю до 25% или 15.37% всей капитализации компании.Ещё в 2005 году EA неожиданно для всех приобрела первые 20% акций Ubisoft, что было расценено с по
25.07.2007 Ubisoft получила лицензию на новый фильм Камерона

рит Джеймс Камерон. «Здесь есть огромное количество материалов для игры, именно тех, которые бы хотели увидеть современные геймеры, в том числе и визуальная составляющая».«Я попросил разработчиков из Ubisoft свободно делать игру и не думать о ней как об игре, основанной на фильме», - добавил Камерон.
25.07.2007 Продажи Ubisoft выросли почти в два раза

с продажами за аналогичный период прошлого года.Основной вклад в этот показатель, 21% всей выручки составили игры для PlayStation 3, что удивительно с учетом плохих продаж этой платформы и стремление Ubisoft поддерживать платформы Nintendo. Впрочем, консоль DS сгенерировала 16% выручки, что на 3% больше прошлогоднего результата.Уже сейчас, во втором квартале 2008 финансового года Ubisoft
18.07.2007 Ubisoft избавилась от студии Gameloft

Компания Ubisoft объявила о продажи всех оставшихся 13 миллионах акций студии Gameloft. Цена вопроса составила $190 млн., однако студия намерена и дальше сотрудничать с издательством по некоторым его бр
20.06.2007 Игры от Ubisoft

Компания Ubisoft опубликовала календарь выхода некоторых игр для РС и консолей, среди которых можно увидеть ожидаемые хиты Ghost Recon Advanced Warfighter 2 в версии для РС и несколько раз переносимый ш

Публикаций - 771, упоминаний - 777

Ubisoft и организации, системы, технологии, персоны:

Бука - Buka Entertaiment 493 69
EA - Electronic Arts 1317 56
GFI Software 209 53
Новый диск 963 49
Microsoft Corporation 25775 43
Microsoft - Activision Blizzard 511 40
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Sony 6739 32
Руссобит-М 266 31
Nintendo 823 27
Ubisoft - Red Storm Entertainment 23 23
Tencent - Techland 83 22
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Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 12
9594 12
Epic Games 172 12
Эшелон НПО 150 12
Nvidia Corp 4002 12
Square Enix 215 11
Valve Software 254 11
Capcom 290 10
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Crytek 146 8
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Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 8
Ubisoft Massive 8 8
Apple Inc 13154 8
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Konami 111 7
Bandai Namco Entertainment 118 7
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Warner Bros. International Television Distribution 289 4
EPIC Telecom Invest 212 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 4
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Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
Aston Martin 38 2
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Авиапарк ТРЦ 52 2
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 2
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 2
eBay Inc 1640 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Nike 195 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Barnes & Noble 171 1
Sony BMG 187 1
Warner 540 1
Резонанс НПП 407 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
GameStop 30 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 1
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 19 1
Lauder Partners 1 1
Chevrolet 42 1
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ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 9 1
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Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 11
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Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 10
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 10
Microsoft Windows 16882 9
Microsoft Windows XP 2431 9
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 9
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 8
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 7
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 7
EA The Sims - компьютерная игра 169 7
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 7
Ubisoft AnvilNext 7 7
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios - Dark Messiah of Might and Magic 15 7
Google Android 15243 7
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 19
Carpenter Jake - Карпентер Джейк 17 17
Guillemot Yves - Гилемот Ювес 15 14
Clancy Tom - Клэнси Том 16 13
White Shaun - Уайт Шон 12 11
Benjamin Franklin - Франклин Бенджамин 21 10
Brody Jason - Броуди Джейсон 9 9
Zemeckis Robert - Земекис Роберт 8 8
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 8
Cameron James - Кэмерон Джеймс 28 6
Jackson Peter - Джексон Питер 31 6
Mitchell Scott - Митчелл Скотт 5 5
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 5
Stone Matt - Стоун Мэтт 8 4
Raymond Jade - Рэймонд Джейд 6 4
Parker Trey - Паркер Трей 6 3
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 2
Голубицкий Константин 4 2
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Malkovich John - Малкович Джон 8 2
Fils-Aimé Reggie - Филс-Айме Реджи 13 2
Трусов Николай 2 2
Dylan Bob - Дилан Боб 12 2
Tarantino Quentin - Тарантино Квентин 7 2
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 2
Parkes John - Паркс Джон 4 2
Рейман Леонид 1065 2
Песков Дмитрий 129 2
Агапитов Александр 8 2
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 14 2
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Кутехов Александр 2 1
Орловский Сергей 34 1
Торик Святослав 2 1
Сапко Игорь 3 1
Чемоданова Валентина 5 1
Беляев Дмитрий 32 1
Барышников Николай 17 1
Корчагин Олег 9 1
Гурин Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 166
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 157
Европа 24964 92
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 59
Земля - планета Солнечной системы 10865 51
Франция - Французская Республика 8177 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 33
Америка - Американский регион 2206 32
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 30
Африка - Африканский регион 3641 27
Германия - Федеративная Республика 13221 26
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 22
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 21
Италия - Итальянская Республика 4508 21
Канада 5082 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 18
Япония 13807 17
Италия - Венеция 78 16
США - Нью-Йорк 3180 15
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 14
США - Колумбия - Вашингтон 1487 13
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 13
Индийский океан - Персидский залив 234 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 11
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Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 8
США - Колорадо 385 8
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Польша - Республика 2031 7
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Испания - Королевство 3840 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 131
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 50
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 47
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 37
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 33
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 27
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Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 24
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 23
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ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 14
Свинец - Plumbum - химический элемент 136 14
Металлы - Золото - Gold 1251 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 11
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 10
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Средневековье - Средние века - Middle Ages 152 8
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 8
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The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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