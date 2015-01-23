Ubisoft - Ubi Soft Entertainment

Ubisoft выращивает "звёздный цветок" Студия Ubisoft Reflections, принадлежащая Ubisoft, хочет расширить список культовых персонажей родного издательства и поставить рядом с Рэйманом робота BUD. BUD – главный герой новой аркады

Ubisoft на E3 2013 Компания Ubisoft анонсировала свое участие в ежегодном мероприятии Е3 2013. Выставка пройдет в Лос-Анджелесе с 11 по 13 июня. На сенде Ubisoft будут представлены следующие игры: Assassin's Cr

Ubisoft интересуется активами THQ Ив Гильмо (Yves Guillemot), глава компании Ubisoft, одного крупнейших издателей в Европе, заявил что его компания крайне заинтересована в активах другого крупного издателя - THQ. Касается ли это отдельных брендов или компании THQ в цело

Ubisoft анонсирует Watch Dogs Компания Ubisoft анонсировала экшен Watch Dogs, работает над которым студия Ubisoft Montreal. На Е3 продемонстрированы два видеоролика. Видеоролик E3 Introduction можно скачать с нашего сервера (

Несколько слов о Ubisoft DRM Компания Ubisoft продолжает "радовать" РС-игроков своей уникальной по параноидальности защитой от копирования. Что же на этот раз? А на этот раз ребята из Guru3D вознамерились протестировать игру ANNO 2

Ubisoft анонсирует Rainbow 6 Patriots Компания Ubisoft анонсирует новуй антитеррористический шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Patriots. Работают над игрой две внутренние студии - Ubisoft Toronto и Ubisoft Red Storm, каждая из ко

Driver: San Francisco без Ubisoft DRM Не так давно компания Ubisoft заявила, что в РС-верии игры Driver: San Francisco будет применяться защита Ubisoft DRM, требующая постоянного подключения к сети Интернет. Однако, после многочисленных гневных о

Ubisoft DRM в Driver: San Francisco Компания Ubisoft официально сообщила о том, что в РС-версии игры Driver: San Francisco будет вновь использована собственная защита Ubisoft DRM. Напомним, что при использовании данной DRM требуетс

Изменения в Ubisoft DRM Компания Ubisoft подтвердила порталу Shacknews слухи об изменениях в работе защиты Ubisoft DRM, которые поначалу были истолкованы, как очередной сбой серверов аутентификации. Правда изменения зат

Победители Video Game Awards 2010 rch) Лучший приключенческий экшен (BEST ACTION ADVENTURE GAME) - Assassin's Creed: Brotherhood (Ubisoft / Ubisoft Montreal) Лучшая ролевая игра (BEST RPG) - Mass Effect 2 (Electronic

R.U.S.E. без Ubisoft DRM Компания Ubisoft объявила, что стратегия R.U.S.E., релиз которой состоится в сентябре, не будет использовать фирменную систему защиты Ubisoft DRM. Вместо этого, в игру будет внедрен Steamworks AP

Ubisoft анонсирует Driver: San Francisco Минувшей ночью в Лос-Анджелесе компания Ubisoft официально анонсировала проект Driver: San Francisco - следующую игру серии Driver. Дебютный трейлер можно увидеть здесь. Игра выйдет в конце этого года для РС, Mac, Xbox 360 и PlayStat

Ubisoft готовится анонсировать Driver Компания Ubisoft рассказала некоторые подробности своего участия в грядущем мероприятии Е3 2010, которое пройдет с 15 по 17 июня Лос-Анджелесе.На стендах Ubosoft будут представлены как уже анонсированны

Ubisoft Toronto работает над Splinter Cell Как оказалось, компания Ubisoft отнюдь не собирается бросать дальнейшее развитие такого тайтла, как Splinter Cell. Джейд Рэймонд (Jade Raymond), недавно возглавившая отделение Ubisoft в Торонто, в интервью порт

Игры от Ubisoft потребуют постоянного подключения к Сети Как мы все помним, пару лет назад компания Ubisoft одна из первых приняла решение отказаться от использования на своих игровых продуктах системы защиты от копирования Starforce. После этого, специалистами из Ubisoft было опробова

Ubisoft приобретает авторов TrackMania Французский игровой гигант, компания Ubisoft, объявляет о приобретении французской же студии Nadeo, известной, как разработчик популярной серии гоночных игр TrackMania."Приобретение Nadeo является важным шагом в расширении нашего

Джейд Рэймонд возглавит Ubisoft Toronto Джейд Рэймонд (Jade Raymond), известная, как продюсер первой части Assassin`s Creed и исполнительный продюсер сиквела, в ближайшее время возглавит студию Ubisoft Toronto. Напомним, что правительство Онтарио намерено вложить в развитие недавно открытой Ubisoft Toronto $226 млн. в течение ближайших 10 лет.Джейд Рэймонд работала в Ubisoft

Ubisoft о причинах зедержки SC: Conviction Как известно, вчера было объявлено о переносе релиза ожидаемой многими геймерами игры Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction с конца этого года на первый квартал 2010-го. Сегодня компания Ubisoft, разработчик и издатель проекта, попыталась объяснить игрокам причину очередной задержки выхода игры."Splinter Cell: Conviction - это очень важная игра для нас. Мы хотим добиться того,

Ubisoft открывает студию в Торонто Компания Ubisoft объявила об открытии новой студии разработки в Торонто (Канада). Как ожидается, студия примет на работу 800 человек и займется созданием новых собственных ААА-тайтлов Ubisoft. От

Ubisoft выпустит Heroes Over Europe Компания Ubisoft выкупила у Atari права на издание игры Heroes Over Europe, разрабатывает которую австралийская студия Transmission Games. Релиз аркадного авиасимулятора назначен на сентябрь этого года

Ubisoft поможет The Wheelman. Официально Компания Ubisoft официально подтвердила свои планы на выпуск экшена The Wheelman. Релиз проекта в Северной Америке состоится 24 марта, в Европе - 27 марта.Напомним, что на прошлой неделе появилась инфор

Ближайшие релизы Ubisoft Один из крупнейших разработчиков и издателей Европы, французская компания Ubisoft, рассказывает о своих ближайших релизных планах.Как уже сообщалось, в марте выйдет авиационный экшен Tom Clancy's H.A.W.X. В этом же месяце, наконец, увидит свет РС-версия Tom Clanc

Ubisoft приобретает Massive Entertainment Компания Ubisoft объявила о приобретении шведской студии Massive Entertainment, а вместе с ней и прав на бренд World in Conflict. Напомним, что шведы отправились на вольные хлеба после того, как боссы A

Ubisoft лицензирует Trinigy Vision Engine Студия Blue Byte Software, принадлежащая компании Ubisoft, объявила о лицензировании графического движка Trinigy Vision Engine версии 7.0 для использования его в новом, еще не анонсированном проекте. Седьмая версия TVE на данный момент являетс

Ubisoft приходит в Киев Компания Ubisoft объявила о расширении своего присутствия в Восточной Европе и открытии студии в Киеве. Украинская студия, численность которой составит 50 человек, первоначально будет тесно сотрудничать

Ubisoft анонсирует ритмическую аркаду Компания Ubisoft решила самостоятельно выступить в популярном нынче жанре ритмических игр, анонсировав проект Imagine Rock Star для Nintendo DS. Серия Imagine — это череда детских забав (от 6 до 14 лет)

Ubisoft покупает IP Тома Клэнси Компания Ubisoft объявила о приобретении всех прав на интеллектуальную собственность (IP) известного писателя Тома Клэнси (Tom Clancy). Причем, касается данное соглашение не только игр, но также книг, ф

Ubisoft отсудила $13 млн. у MGA Адвокатская фирма Greenberg Glusker, представляющая интересы Ubisoft в споре с компанией MGA Entertainment, выпускающей игрушки, объявила о присуждении судом Ubisoft $13.2 млн.Судебное разбирательство возникло после того, как рейтинги кукол Bratz

Ubisoft задерживает игры Согласно последнему финансовому отчету компании Ubisoft, выход проектов Far Cry 2, Brothers In Arms Hell's Highway и стратегии Tom Clancy’s EndWar переносится на 2008-2009 финансовый год, который начинается 1 апреля 2008-го.Напомним, что

Ubisoft расширяется и ищет людей ых устройств. Коллектив студии в Ченгду (Chengdu) пока лишь насчитывает 10 человек, но через один год в компании будет трудиться уже более 200 человек персонала. Richard Tsao, исполнительный продюсер Ubisoft Shanghai, взял на себя также и роль управляющего директора ченгдунского офиса. «Мы были вдохновлены успехом шанхайской студии, и решили открыть еще одно отделение компании в Китае», - з

Игры от Ubisoft на рождество период рождественских праздников. И это еще не все: на Рождество все обладатели Wii смогут оценить Nitrobike, на Xbox 360 появится Naruto: Rise of a Ninja, а Rayman Raving Rabbids 2 навестит Wii и DS.Ubisoft также объявила о подписании соглашения со студией Grasshopper Manufacture об издании Wii-эксклюзива No More Heroes. Выход намечен на 2008.

Ubisoft возможно купит SCi нские газеты одновременно напечатали (со ссылкой на неназванные источники), что издателя SCi, который совсем недавно объявил о готовности к поглощению, приобретет никто иной, как французский издатель Ubisoft.Более двух лет ходили слухи о подобном поглощении, но в качестве главных претендентов назывались Midway, Vivendi Games и Elevation, но теперь на первое место выходит Ubisoft. Впр

Ubisoft ожидает рост казуального рынка Глава Ubisoft Ив Гильмо сделал прогноз по игровой индустрии на последующие 4 года, согласно которому её рост за этот срок составит 50%. Причиной роста станет в основном рынок казуальных игр.«Количест

EA увеличивает свою долю в Ubisoft Electronic Arts приобрела ещё один пакет акций Ubisoft, доведя, таким образом, свою долю до 25% или 15.37% всей капитализации компании.Ещё в 2005 году EA неожиданно для всех приобрела первые 20% акций Ubisoft, что было расценено с по

Ubisoft получила лицензию на новый фильм Камерона рит Джеймс Камерон. «Здесь есть огромное количество материалов для игры, именно тех, которые бы хотели увидеть современные геймеры, в том числе и визуальная составляющая».«Я попросил разработчиков из Ubisoft свободно делать игру и не думать о ней как об игре, основанной на фильме», - добавил Камерон.

Продажи Ubisoft выросли почти в два раза с продажами за аналогичный период прошлого года.Основной вклад в этот показатель, 21% всей выручки составили игры для PlayStation 3, что удивительно с учетом плохих продаж этой платформы и стремление Ubisoft поддерживать платформы Nintendo. Впрочем, консоль DS сгенерировала 16% выручки, что на 3% больше прошлогоднего результата.Уже сейчас, во втором квартале 2008 финансового года Ubisoft

Ubisoft избавилась от студии Gameloft Компания Ubisoft объявила о продажи всех оставшихся 13 миллионах акций студии Gameloft. Цена вопроса составила $190 млн., однако студия намерена и дальше сотрудничать с издательством по некоторым его бр