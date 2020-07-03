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Орловский Сергей

СОБЫТИЯ


03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 1
10.11.2016 Российские разработчики создали экспертный совет игровой индустрии 1
04.10.2016 Хозяева МТС инвестировали в виртуальную реальность. Видео 2
03.10.2016 Mail.ru Group купила разработчика знаменитой игры за $30 млн 1
24.09.2014 Microsoft проведет онлайн-трансляцию выступлений докладчиков с «Конференции разработчиков игр» 1
12.12.2013 Nival закрывает первый венчурный раунд финансирования в размере $6 млн от Almaz Capital 2
14.08.2013 Анонс "Блицкриг 3" 1
30.01.2013 Гендиректор Nival вошел в состав совета директоров Alawar 1
04.10.2012 Минкомсвязи создало экспертный совет по развитию отрасли ИТ 1
20.03.2012 Российский игровой рынок: "коробочные" продажи сдуваются 2
06.09.2010 Nival Network открыла студию в Санкт-Петербурге 1
15.05.2010 King's Bounty Online. Анонс 2
24.02.2010 Mail.Ru получила 100% контроль Astrum Nival 1
07.07.2009 Nival и Astrum объединились 1
19.03.2009 Бета-тест "Аллодов онлайн" отложен 1
19.03.2009 Открытое тестирование «Аллодов Онлайн» перенесли на лето 1
30.12.2008 Эльфы в "Аллодах Онлайн" 1
25.12.2008 Миллион игроков в проектах Nival Online 1
10.09.2008 Nival Network начала свою работу 1
11.04.2008 10 лет вселенной "Аллодов" 1
14.12.2007 РБК заберет у рынка игр 15% 1
05.12.2007 Россия: игровой рынок породил «монстра» 1
05.12.2007 Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объединились в холдинг 1
05.12.2007 Образован холдинг Astrum Online Entertainment 1
03.12.2007 Nival возвращается 2
28.11.2007 Золотой ролик Аллодов Онлайн 1
02.11.2007 "Аллоды Онлайн" в разработке 1
01.11.2007 Granado Espada в России 1
25.07.2007 "ИгроМир 2007" в ноябре 1
26.12.2006 Экспансия Nival Online в регионы 1
14.12.2005 ИТ-инвестиции в Россию бьют рекорды 1
06.04.2005 Российский разработчик игр Nival Interactive приобретен Ener1 Group 1
17.05.2002 Компания Nival Interactive приобрела лицензию на использование мультиплатформенного движка 1

Публикаций - 34, упоминаний - 41

Орловский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 32
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
9594 8
Microsoft Corporation 25775 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 4
Alawar - Алавар 63 4
Game Insight - Гейм инсайт 41 3
HanbitSoft 6 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Wargaming 161 2
Google LLC 12690 2
Бука - Buka Entertaiment 493 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 2
РБК - Медиамир 53 1
Monolith Productions 33 1
Финансист 72 1
Innova Systems - Иннова 14 1
KranX Productions 25 1
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Oracle Corporation 7074 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
ESET - ESET Software 1161 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Canon 1439 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Sony 6739 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
PayPal 671 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Leta Group - Лета Групп 282 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 4
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Связной ГК 1401 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Runa Capital 158 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 9
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 5
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 5
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Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 4
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Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1
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Apple iOS 8583 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
Google Android 15244 2
Apple - App Store 3109 2
Blizzard - World of Warcraft 362 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 2
NCSoft Lineage 103 1
Codemasters - LotRO - The Lord of the Rings Online - Властелин Колец Онлайн 24 1
Iron Galaxy - Tony Hawk's 21 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Microsoft Windows 16882 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 1
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Microsoft Visual Studio 429 1
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Microsoft Windows 2000 8678 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
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The Bell - Издание 42 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Flurry Analytics 6 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Discovery Research Group 22 1
CCS Insight 22 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
ИгроМир 125 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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