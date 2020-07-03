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Орловский Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 34, упоминаний - 41
Орловский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Мацанюк Игорь 23 3
|Гришин Дмитрий 210 3
|Крылова Елена 27 2
|Никольский Владимир 11 2
|Кузьмин Андрей 11 2
|Девишев Дмитрий 6 2
|Прохоренко Петр 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Галицкий Александр 123 2
|Лысковский Александр 13 2
|Макаров Вячеслав 10 2
|Герцовский Борис 22 1
|Барышников Николай 17 1
|Тотунова Елизавета 12 1
|Горбунцов Сергей 8 1
|Фазлыев Руслан 7 1
|Гудков Павел 18 1
|Зотов Степан 6 1
|Верховод Дмитрий 7 1
|Мирошников Юрий 4 1
|Погребняк Михаил 4 1
|Бабаев Сергей 2 1
|Хатенков Сергей 1 1
|Ряйкконен Павел 2 1
|Гусаров Дмитрий 1 1
|Белоглазов Георгий 3 1
|Скрипкин Никита 2 1
|Юдинцев Антон 5 1
|Рыбаков Антон 2 1
|Чумаков Олег 5 1
|Здебский Ромуальд 4 1
|Сонькин Михаил 2 1
|Ропотов Анатолий 1 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Белоусов Сергей 254 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Мишустин Михаил 787 1
|Волож Аркадий 268 1
|Макаров Валентин 251 1
|Ершов Павел 37 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.