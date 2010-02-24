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Nival Нивал Nival Interactive Tales of Pirates Пиратия
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.02.2010
|Mail.Ru получила 100% контроль Astrum Nival 1
|06.08.2009
|"Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест 2 1
|07.07.2009
|Nival и Astrum объединились 1
|25.12.2008
|Миллион игроков в проектах Nival Online 1
|26.08.2008
|«Нэтвиль» издаст Voyage Century Online на русском языке 1
|31.07.2008
|Новые онлайн-приключения в "Пиратии" 2
|10.07.2008
|Пиратия 2.0 1
|28.03.2008
|Сто тысяч пиратов в "Пиратии" 2
|13.03.2008
|Первый день рождения Tale of Pirates 1
|07.03.2008
|"Пиратия" вышла на CD 2
|05.03.2008
|«Пиратия» получает новый сервер 2
|22.02.2008
|Обзор «Пиратия». Кавай навсегда! 2
|15.02.2008
|Официальный запуск "Пиратии" 3
|07.02.2008
|Клубная вечеринка геймеров 1
|17.12.2007
|Клиент "Пиратии" 1
|26.11.2007
|Новые возможности для игроков "Пиратии" 2
|13.11.2007
|Открытый бета-тест "Пиратии" 3
|25.07.2007
|"Пиратия": Закрытый бета-тест 2
|21.07.2007
|«Пиратия». Интервью с Moli и Nival 1
|25.06.2007
|Pirate King Online по-русски 1
Публикаций - 21, упоминаний - 32
Nival и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Сергей 34 3
|Девишев Дмитрий 6 2
|Мацанюк Игорь 23 1
|Гришин Дмитрий 210 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.