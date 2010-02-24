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Nival Нивал Nival Interactive Tales of Pirates Пиратия

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.02.2010 Mail.Ru получила 100% контроль Astrum Nival 1
06.08.2009 "Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест 2 1
07.07.2009 Nival и Astrum объединились 1
25.12.2008 Миллион игроков в проектах Nival Online 1
26.08.2008 «Нэтвиль» издаст Voyage Century Online на русском языке 1
31.07.2008 Новые онлайн-приключения в "Пиратии" 2
10.07.2008 Пиратия 2.0 1
28.03.2008 Сто тысяч пиратов в "Пиратии" 2
13.03.2008 Первый день рождения Tale of Pirates 1
07.03.2008 "Пиратия" вышла на CD 2
05.03.2008 «Пиратия» получает новый сервер 2
22.02.2008 Обзор «Пиратия». Кавай навсегда! 2
15.02.2008 Официальный запуск "Пиратии" 3
07.02.2008 Клубная вечеринка геймеров 1
17.12.2007 Клиент "Пиратии" 1
26.11.2007 Новые возможности для игроков "Пиратии" 2
13.11.2007 Открытый бета-тест "Пиратии" 3
25.07.2007 "Пиратия": Закрытый бета-тест 2
21.07.2007 «Пиратия». Интервью с Moli и Nival 1
25.06.2007 Pirate King Online по-русски 1

Публикаций - 21, упоминаний - 32

Nival и организации, системы, технологии, персоны:

Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 14
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 4
VK - Mail.ru Group 3602 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 2
Alawar - Алавар 63 1
Новый диск 963 1
Game Insight - Гейм инсайт 41 1
Базис Консалтинговая компания 35 1
9594 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 13
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 8
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Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 5
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 1
Телепортация 76 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Jewel Case - Jewel-упаковка - Джевел упаковка 38 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
VK - My.Games - Allods Team - Аллоды 54 3
IBM Deep Blue 45 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 1
Penumbra: Overture - Компьютерная игра (survival horror) 12 1
CCP Games - EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 56 1
Apple iOS 8583 1
Google Android 15244 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
Codemasters - LotRO - The Lord of the Rings Online - Властелин Колец Онлайн 24 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Flying Lab Software - Pirates of The Burning Sea - Корсары online: пираты бушующего моря 26 1
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Малайзия 922 4
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Беларусь - Минск 706 1
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Эстония - Эстонская Республика 764 1
Украина 7928 1
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