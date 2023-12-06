"Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2013" откроет двери для посетителей с 3 по 6 октября. Это – самое значимое событие года в жизни российских поклонников видеоигр и настоящий праздник виртуальной жизни. Чтобы отметить это событие, компания "Новый Диск" совместно с зарубежными партнерами представит вашему вниманию целый ряд долгожданных проектов, каждый из которых обещает стать хитом мирового масштаба.На стенде Call of Duty: Ghosts

"Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2011" Компания "Новый Диск" объявляет о своем участии в выставке "ИгроМир 2011".Вы сможете своими глазами увидеть игровой процесс Call of Duty: Modern Warfare 3 в закрытом кинотеатре, а также прослушать презен

"Новый Диск" выпустит игру NIER Компании Square Enix Ltd. и «Новый Диск» сообщают о грядущем выходе игры NIER на территории России и стран бывшего СССРМир без радости. Мир, пораженный болезнью. Мир человеческой злобы и дьявольского отчаяния. Оставь надеж

"Новый Диск" выпустит квест "Фобос 1953" Компании "СР Диджитал" и "Новый Диск" сообщают о том, что на территории России и стран бывшего СССР будет издана игра "Фобос 1953". Что ощущает человек, попавший в бункер наводящих ужас спецслужб? Какие секреты ждут сво

"Новый Диск" выпустит Black Mirror 2 Компания dtp entertainment AG и компания «Новый Диск» сообщают о готовящемся выходе на территории России и стран СНГ игры «Черное зеркало 2».Невероятно атмосферная приключенческая игра «Черное зеркало» стала признанным хитом, оставив п

"Новый Диск" выпустит игру "Пила" Компания "Новый Диск" сообщает о готовящемся выходе на территории России и стран бывшего СССР игры "Пила".Если вам надоело жить, подумайте еще раз. Ведь влачить бренное существование куда приятнее, чем о

"Новый Диск" открывает канал на YouTube Премиальный лейбл ND Games – это лучшие игры от крупнейших мировых разработчиков и блестяще выполненные локализации. А теперь ведущее подразделение компании «Новый Диск» открывает свой канал на популярном видеохостинге YouTube!Долой муторные скитания в поисках нового ролика DiRT 2 или Risen. Забудьте про тяжеловесные закачки. Лучшие ролики, трейлеры

"Новый Диск" выпустит игру Split/Second Компания Disney Interactive Studios и компания «Новый Диск» сообщают о готовящемся выходе на территории России, Украины, стран СНГ и Балтии игры Split/SecondЕсли вы обожаете драйв и адреналин в крови, ждете момента, чтобы как следует подреза

"Новый Диск" - дистрибутор проекта "Аллоды Онлайн" Nival Online объявляет о подписании соглашения с компанией «Новый Диск» о дистрибуции онлайн-игры «Аллоды Онлайн» на территории России, стран СНГ и Балтии. Диски с «Аллодами Онлайн» поступят в продажу в ближайшем будущем в нескольких вариантах упаковки.

"Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2008" На стендах компании «Новый Диск» вашему вниманию будут предложены самые долгожданные и интригующие проекты, включая первый показ эксклюзивных роликов игры U-WARS. 8 ноября на стенде В4 пройдет подробная демонстраци

"Новый Диск" выпустит игру "Три богатыря" Компания "Новый Диск" и компания Cats Who Play сообщают о готовящемся выходе на территории России и стран СНГ игры "Три богатыря", получившей награду КРИ Awards 2008 в номинации "Лучшая игра без издателя

"Новый Диск" выпустит игру "Партизан" Компания "Новый Диск" выпустит на территории России, стран СНГ и Балтии игру "Партизан", разработкой которой занята студия Paradigm. Выход игры намечен на начало 2009 года.Бывшему капитану Красной Армии,

"Новый Диск" на КРИ 2008 На ежегодной конференции разработчиков игр КРИ 2008 компания «Новый Диск» представляет следующие проекты: Квест от первого лица с сюрреалистичным звуковым сопровождением Sublustrum, разработчик – Phantomery Interactive Масштабную кинематографическую страт

"Новый Диск" выпустит квест "Сублюструм" Компания "Новый Диск" и студия Phantomery Interactive объявляют о готовящемся издании игры "Сублюструм" на территории России, стран СНГ и Балтии. "Сублюструм" – детективный, мистический и философский кве

«Новый диск» объявляет о конкурсе красивой девушки игровой вселенной.Торопись, времени совсем мало. Завтра тебя ждет первая глава приключений. Будь начеку!*miND project – так называется серия конкурсов-приключений, которую компания «Новый Диск» регулярно проводит в интернете для всех фанатов популярных компьютерных игр. Чтобы победить, игроку нужно проникать в самые секретные уголки Сети, разгадывать головоломки, получать

"Новый Диск" займется призраками Компания "Новый Диск" сообщает о готовящемся выходе на территории России, стран СНГ и Балтии игры "Территория призрака" (Ghost in the Sheet).Главный герой-призрак обнаруживает себя шатающимся по какой-то

«Доктор Веб» и «Новый диск» расширяют сотрудничество Российские компании «Доктор Веб», разработчик средств информационной безопасности, и «Новый диск», издатель и дистрибьютор мультимедийного ПО, объявляют о продолжении партнерского сотрудничества. «Новый диск» уже более года успешно издает и распространяет антивирусы Dr.We

"Новый Диск" на КРИ 2007 Компания "Новый Диск" опубликовала список проектов, с которыми выходит на КРИ 2007. Посетителям покажут многообещающую RPG "Ведьмак", а также отечественную стратегию "9 РОТА". Полный список проектов, кот

"Новый Диск" на "Игромире" Компания "Новый Диск" анонсировала свое участие на выставке "ИгроМир", которая пройдет 4-5 ноября этого года в 57-м павильоне ВВЦ в Москве. На стендах "Нового Диска" будут представлены рабочие версии про

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