Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Новый диск
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 509, упоминаний - 513
Новый диск упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ubisoft 538 15
|Activision Blizzard 340 14
|Square Enix 159 11
|Microsoft Corporation 10997 4
|Techland 66 2
|Deep Silver 51 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 1
|EA - Electronic Arts 903 1
|Skyros Telecom - СКАЙРОС Телеком 1 1
|Telecom Egypt 2 1
|InfoWatch Gulf 6 1
|НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
|Т8 НТЦ 58 1
|Nintendo 220 1
|Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
|Sony 2306 1
|Базальт СПО 206 1
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
|InfoWatch - Инфовотч 600 1
|Касперская Наталья 197 1
|Носков Константин 201 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Слизень Виталий 140 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|King Stephen - Кинг Стивен 18 1
|Румянцева Ольга 45 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754984, в очереди разбора - 658674.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754984, в очереди разбора - 658674.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru