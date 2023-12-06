Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Новый диск

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.12.2023 Новый диск ансамбля «Солисты Екатерины Великой» знакомит с неизвестной русской музыкой для скрипки
26.09.2013 "Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2013"

откроет двери для посетителей с 3 по 6 октября. Это – самое значимое событие года в жизни российских поклонников видеоигр и настоящий праздник виртуальной жизни. Чтобы отметить это событие, компания "Новый Диск" совместно с зарубежными партнерами представит вашему вниманию целый ряд долгожданных проектов, каждый из которых обещает стать хитом мирового масштаба.На стенде Call of Duty: Ghosts
29.09.2011 "Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2011"

Компания "Новый Диск" объявляет о своем участии в выставке "ИгроМир 2011".Вы сможете своими глазами увидеть игровой процесс Call of Duty: Modern Warfare 3 в закрытом кинотеатре, а также прослушать презен
30.03.2010 "Новый Диск" выпустит игру NIER

Компании Square Enix Ltd. и «Новый Диск» сообщают о грядущем выходе игры NIER на территории России и стран бывшего СССРМир без радости. Мир, пораженный болезнью. Мир человеческой злобы и дьявольского отчаяния. Оставь надеж
09.02.2010 "Новый Диск" выпустит квест "Фобос 1953"

Компании "СР Диджитал" и "Новый Диск" сообщают о том, что на территории России и стран бывшего СССР будет издана игра "Фобос 1953". Что ощущает человек, попавший в бункер наводящих ужас спецслужб? Какие секреты ждут сво
30.10.2009 "Новый Диск" выпустит Black Mirror 2

Компания dtp entertainment AG и компания «Новый Диск» сообщают о готовящемся выходе на территории России и стран СНГ игры «Черное зеркало 2».Невероятно атмосферная приключенческая игра «Черное зеркало» стала признанным хитом, оставив п
30.09.2009 "Новый Диск" выпустит игру "Пила"

Компания "Новый Диск" сообщает о готовящемся выходе на территории России и стран бывшего СССР игры "Пила".Если вам надоело жить, подумайте еще раз. Ведь влачить бренное существование куда приятнее, чем о
03.06.2009 "Новый Диск" открывает канал на YouTube

Премиальный лейбл ND Games – это лучшие игры от крупнейших мировых разработчиков и блестяще выполненные локализации. А теперь ведущее подразделение компании «Новый Диск» открывает свой канал на популярном видеохостинге YouTube!Долой муторные скитания в поисках нового ролика DiRT 2 или Risen. Забудьте про тяжеловесные закачки. Лучшие ролики, трейлеры
18.03.2009 "Новый Диск" выпустит игру Split/Second

Компания Disney Interactive Studios и компания «Новый Диск» сообщают о готовящемся выходе на территории России, Украины, стран СНГ и Балтии игры Split/SecondЕсли вы обожаете драйв и адреналин в крови, ждете момента, чтобы как следует подреза
28.01.2009 "Новый Диск" - дистрибутор проекта "Аллоды Онлайн"

Nival Online объявляет о подписании соглашения с компанией «Новый Диск» о дистрибуции онлайн-игры «Аллоды Онлайн» на территории России, стран СНГ и Балтии. Диски с «Аллодами Онлайн» поступят в продажу в ближайшем будущем в нескольких вариантах упаковки.
29.10.2008 "Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2008"

На стендах компании «Новый Диск» вашему вниманию будут предложены самые долгожданные и интригующие проекты, включая первый показ эксклюзивных роликов игры U-WARS. 8 ноября на стенде В4 пройдет подробная демонстраци
15.07.2008 "Новый Диск" выпустит игру "Три богатыря"

Компания "Новый Диск" и компания Cats Who Play сообщают о готовящемся выходе на территории России и стран СНГ игры "Три богатыря", получившей награду КРИ Awards 2008 в номинации "Лучшая игра без издателя
12.05.2008 "Новый Диск" выпустит игру "Партизан"

Компания "Новый Диск" выпустит на территории России, стран СНГ и Балтии игру "Партизан", разработкой которой занята студия Paradigm. Выход игры намечен на начало 2009 года.Бывшему капитану Красной Армии,
17.04.2008 "Новый Диск" на КРИ 2008

На ежегодной конференции разработчиков игр КРИ 2008 компания «Новый Диск» представляет следующие проекты: Квест от первого лица с сюрреалистичным звуковым сопровождением Sublustrum, разработчик – Phantomery Interactive Масштабную кинематографическую страт
21.01.2008 "Новый Диск" выпустит квест "Сублюструм"

Компания "Новый Диск" и студия Phantomery Interactive объявляют о готовящемся издании игры "Сублюструм" на территории России, стран СНГ и Балтии. "Сублюструм" – детективный, мистический и философский кве
05.06.2007 «Новый диск» объявляет о конкурсе

красивой девушки игровой вселенной.Торопись, времени совсем мало. Завтра тебя ждет первая глава приключений. Будь начеку!*miND project – так называется серия конкурсов-приключений, которую компания «Новый Диск» регулярно проводит в интернете для всех фанатов популярных компьютерных игр. Чтобы победить, игроку нужно проникать в самые секретные уголки Сети, разгадывать головоломки, получать

11.05.2007 "Новый Диск" займется призраками

Компания "Новый Диск" сообщает о готовящемся выходе на территории России, стран СНГ и Балтии игры "Территория призрака" (Ghost in the Sheet).Главный герой-призрак обнаруживает себя шатающимся по какой-то
05.04.2007 «Доктор Веб» и «Новый диск» расширяют сотрудничество

Российские компании «Доктор Веб», разработчик средств информационной безопасности, и «Новый диск», издатель и дистрибьютор мультимедийного ПО, объявляют о продолжении партнерского сотрудничества. «Новый диск» уже более года успешно издает и распространяет антивирусы Dr.We
05.04.2007 "Новый Диск" на КРИ 2007

Компания "Новый Диск" опубликовала список проектов, с которыми выходит на КРИ 2007. Посетителям покажут многообещающую RPG "Ведьмак", а также отечественную стратегию "9 РОТА". Полный список проектов, кот
31.10.2006 "Новый Диск" на "Игромире"

Компания "Новый Диск" анонсировала свое участие на выставке "ИгроМир", которая пройдет 4-5 ноября этого года в 57-м павильоне ВВЦ в Москве. На стендах "Нового Диска" будут представлены рабочие версии про
07.03.2003 "Новый диск" выпустил электронные словари испанского и итальянского

рана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, устройство для чтения компакт-дисков или DVD-дисков и 15 МБ свободного места на жестком диске. Цена любого из дисков – 2,8 у.е. Источник: по материалам компании “Новый диск”.
17.05.2002 Компания "Новый Диск" представила новую игру компании Lego Island

ение экрана 640х480 с глубиной цвета 16 бит (High Color). 16-битная звуковая карта. 4-скоростное устройство для чтения компакт-дисков или DVD-дисков. мышь. Источник: официальный пресс-релиз компании "Новый Диск". Издатель и дистрибутор мультимедийного программного обеспечения в России, компания "Новый Диск" была создана в 1997 году. Дилерская сеть компании охватывает более 100 городо
29.03.2002 "Новый Диск" выпустила диск "Самоучитель Microsoft Windows XP"

Компания "Новый Диск" объявила о выпуске диска "Самоучитель Microsoft Windows XP", обучающей программы от компании "КомпактБук". В "Самоучитель Microsoft Windows XP" включено 17 уроков, по 20-25 экранов

07.03.2002 "Новый Диск" начал продажи графического редактора Picture Man Painter 2.0 на русском языке

Компания "Новый Диск" сообщила о появлении графического редактора Picture Man Painter 2.0 от STOIK Imaging на русском языке. Программа поставляется со справочным руководством на русском языке. Picture Ma
15.11.2001 "Новый Диск" будет выпускать ПО в DVD-упаковке

Компания "Новый Диск" объявила о начале новой инициативы в издании лицензионных компьютерных программ в DVD-упаковке. По мнению представителей компании, на данный момент на российском рынке ПО сложилась

22.08.2001 "Новый Диск" сообщила о появлении в продаже нового ПО ArCon Home от "Еврософт"

Компания "Новый Диск" сообщает, что в продажу поступил новый программный продукт ArCon Home, созданный на базе известнейшей компьютерной программы ArCon (версия 4.02) от компании "Еврософт".ArCon - динам
15.12.2000 Компания "Новый Диск" стала эксклюзивным дистрибьютором Hasbro Interactive в России

Компания "Новый Диск" подписала эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с корпорацией Hasbro Interactive, согласно которому "Новый Диск" будет представлять интересы корпорации и издавать всю лине
26.10.2000 "Новый диск" представляет: Baldur"s Gate II: Тени Амна

ЗАО "Новый Диск" сообщает о выпуске "Baldur"s Gate II: Тени Амна" - второй части известной компьютерной ролевой игры. Особенности этой версии: возможность создавать, редактировать и импортировать пе

Публикаций - 963, упоминаний - 1018

Новый диск и организации, системы, технологии, персоны:

Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 80
Square Enix 215 77
Codemasters 244 55
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 49
Microsoft - Activision Blizzard 511 49
Midway 110 38
IO Interactive 50 37
CD Projekt RED 90 26
Warner Bros. - Midway Games - Midway Amusement Games - Midway Manufacturing - Bally Midway 40 20
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 18
Hexworks - CI Games - City Interactive 43 18
Infinity Ward 86 17
Microsoft Corporation 25775 17
Sony 6739 17
Square Enix - Eidos Montreal 35 16
AMD Graphics Product Group - ATI 973 15
Piranha Bytes 52 14
Эшелон НПО 150 14
Wargaming 161 13
Nvidia Corp 4002 12
Replay Studios 14 11
Intel Corporation 12811 11
Epic Games 172 11
Бука - Buka Entertaiment 493 11
9594 10
Nintendo 823 10
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 9
Seagate Technology 766 8
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 7
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 7
Treyarch 60 7
АльфаКласс 9 7
bitComposer Interactive - bitComposer Games 24 7
Ice-Pick Lodge 8 7
Samsung Electronics 11064 7
Western Digital Corporation - WDC 589 7
Philips 2099 7
EA - Electronic Arts 1317 7
Monolith Productions 33 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Block - Square 203 46
Walt Disney Company 647 21
Warner Bros. International Television Distribution 289 17
Warner 540 15
Совкомбанк Совесть 279 11
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 9
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 8
ХитZona - ХитЗона 26 5
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 5
EPIC Telecom Invest 212 5
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Верный - торговая сеть 326 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Студия Артемия Лебедева 101 4
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
Глушенков и партнеры - Адвокатское бюро 5 2
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Жемчужина - Санаторий 67 2
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 12 2
Аристократ 13 1
Plasma-Hall - Плазма Холл 1 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Венец АКБ 21 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Динозаврик 4 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 1
Черемушки 62 1
Черёмушки ТЦ 4 1
Солисты Екатерины Великой 1 1
Европейский ТРЦ 12 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 34
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 6
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Государственный совет КНДР - Правительство Северной Кореи 6 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 494
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 159
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 113
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 108
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 66
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 51
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 42
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 40
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 34
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 33
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 28
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 26
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 24
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 20
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 19
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 19
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 18
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 17
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 17
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2842 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 15
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 14
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 10
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 10
Наушники - Headphones 4478 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 9
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 139
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 133
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 48
Epic Games - Unreal Engine 337 41
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 36
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 31
Microsoft DirectX 723 29
Square Enix - Eidos Montreal - Deus Ex: Human Revolution - Компьютерная игра (стелс) 55 24
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 21
Piranha Bytes Risen - Компьютерная игра (action) 57 20
Warner Bros. - Midway Games - Stranglehold - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 31 20
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 49 19
Monolith Productions - F.E.A.R. - First Encounter Assault Recon - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 62 19
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 18
Epic Games - Unreal Tournament 66 16
Microsoft Windows XP 2431 16
Microsoft Windows 16882 15
Square Enix - Battlestation 41 14
Replay Studios - Velvet Assassin - Компьютерная игра (стелс) 16 13
Games Workshop - Warhammer Online 91 13
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 13
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 13
NCsoft - ArenaNet - Guild Wars - Онлайн-игра 52 11
Ice-Pick Lodge - Tension - Тургор 16 11
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 11
Nintendo Wii U 75 10
АльфаКласс - Герои Мальгримии 16 10
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 9
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 8
Microsoft Windows 7 2007 8
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 8
Новый Диск - ANNO 1404 7 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 7
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 7
Nintendo Wii - игровая консоль 760 7
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 6
AMD Radeon HD 282 6
UFO Extraterrestrials 8 6
Woo John - Ву Джон 17 11
Yun-Fat Chow - Юн-Фат Чоу 13 11
Szabo Violetta - Жабо Виолетта 10 10
Taylor Chris - Тейлор Крис 35 8
Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 38 6
Зорич Александр 17 5
Дергач Юрий 5 5
Лукьяненко Сергей 49 4
Bond James - Бонд Джеймс 86 4
Sokal Benoît - Сокаль Бенуа 5 4
Adebibe Karima - Эдебайб Карима 5 3
Kicinski Michal - Кичиньский Михал 4 3
Bilal Enki - Билал Энки 3 3
Morgan John - Морган Джон 5 3
Песков Дмитрий 129 3
King Stephen - Кинг Стивен 51 3
Бондарчук Федор 16 3
Дмитриев Ярослав 2 2
Овсянников Денис 23 2
Болотов Дмитрий 10 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 2
Бурковский Дмитрий 3 2
Белкин Андрей 2 2
Хороших Сергей 2 2
Глушенков Александр 3 2
Кучеренко Лариса 2 2
Полякова Вера 2 2
Snowden Trevor - Сноуден Тревор 2 2
Фриске Жанна 4 2
Soule Jeremy - Соул Джереми 5 2
Palm Patrick - Палм Патрик 2 2
Миролюбова Серафима 2 2
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 2
Madsen Michael - Мэдсен Майкл 4 2
Mercer Alex - Мерсер Алекс 18 2
Jensen Jane - Дженсен Джейн 2 2
Palminteri Chazz - Пальминтери Чазз 4 2
White Shaun - Уайт Шон 12 2
Лебедев Артемий 110 2
Bridges Jeff - Бриджес Джефф 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 331
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 135
Европа 24963 120
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 65
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 52
Америка - Американский регион 2206 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 51
Германия - Федеративная Республика 13221 43
Земля - планета Солнечной системы 10865 40
Япония 13807 37
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 32
Франция - Французская Республика 8177 32
Польша - Республика 2030 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 26
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 25
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 22
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 21
Азия - Азиатский регион 5920 18
США - Иллинойс - Чикаго 440 15
Индия - Bharat 5869 14
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 14
США - Нью-Йорк 3180 13
Великобритания - Лондон 2432 13
Испания - Королевство 3839 13
Китай - Шанхай 833 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 10
Греция - Греческая Республика 1017 9
Германия - Гамбург 185 9
Сомали - Могадишо 14 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 8
Украина 7928 8
Испания - Каталония - Барселона 752 8
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 8
Египет - Арабская Республика 1100 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 518
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 156
Английский язык 7030 79
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 35
Физика - Physics - область естествознания 2940 34
Металлы - Золото - Gold 1251 31
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 30
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 29
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 28
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 26
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 25
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 24
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 24
Парашют - Прыжки с парашютом 119 23
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 19
Средневековье - Средние века - Middle Ages 152 17
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 14
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 14
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1362 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 13
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 9
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 7
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 7
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 7
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 7
СССР и США - Холодная война 213 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 6
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 6
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 28
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
Space Daily 528 2
IGN Entertainment - Imagine Games Network - FilePlanet 11 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
TBS Television - JNN - Japan News Network - JCNN - Japan Corporate News Network 25 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
New Scientist 1448 2
MacWorld 134 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
РБК Daily 91 1
За рулем 2 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Reddit 398 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Black Mirror 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 6
IDC - International Data Corporation 4975 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Fortune Global 1000 51 1
MasterCard - Mobile Payments Study 17 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
IBLS - МШСО ЧОУ ОО - Международная школа смешанного обучения 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
ИгроМир 125 8
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 6
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Warner Bros. - Midway Summit - Midway Gamers' Day 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
CeBIT 614 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Россия-Африка - саммит 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще