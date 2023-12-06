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Новый диск
СОБЫТИЯ
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|06.12.2023
|Новый диск ансамбля «Солисты Екатерины Великой» знакомит с неизвестной русской музыкой для скрипки
|26.09.2013
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"Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2013"
откроет двери для посетителей с 3 по 6 октября. Это – самое значимое событие года в жизни российских поклонников видеоигр и настоящий праздник виртуальной жизни. Чтобы отметить это событие, компания "Новый Диск" совместно с зарубежными партнерами представит вашему вниманию целый ряд долгожданных проектов, каждый из которых обещает стать хитом мирового масштаба.На стенде Call of Duty: Ghosts
|29.09.2011
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"Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2011"
Компания "Новый Диск" объявляет о своем участии в выставке "ИгроМир 2011".Вы сможете своими глазами увидеть игровой процесс Call of Duty: Modern Warfare 3 в закрытом кинотеатре, а также прослушать презен
|30.03.2010
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"Новый Диск" выпустит игру NIER
Компании Square Enix Ltd. и «Новый Диск» сообщают о грядущем выходе игры NIER на территории России и стран бывшего СССРМир без радости. Мир, пораженный болезнью. Мир человеческой злобы и дьявольского отчаяния. Оставь надеж
|09.02.2010
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"Новый Диск" выпустит квест "Фобос 1953"
Компании "СР Диджитал" и "Новый Диск" сообщают о том, что на территории России и стран бывшего СССР будет издана игра "Фобос 1953". Что ощущает человек, попавший в бункер наводящих ужас спецслужб? Какие секреты ждут сво
|30.10.2009
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"Новый Диск" выпустит Black Mirror 2
Компания dtp entertainment AG и компания «Новый Диск» сообщают о готовящемся выходе на территории России и стран СНГ игры «Черное зеркало 2».Невероятно атмосферная приключенческая игра «Черное зеркало» стала признанным хитом, оставив п
|30.09.2009
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"Новый Диск" выпустит игру "Пила"
Компания "Новый Диск" сообщает о готовящемся выходе на территории России и стран бывшего СССР игры "Пила".Если вам надоело жить, подумайте еще раз. Ведь влачить бренное существование куда приятнее, чем о
|03.06.2009
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"Новый Диск" открывает канал на YouTube
Премиальный лейбл ND Games – это лучшие игры от крупнейших мировых разработчиков и блестяще выполненные локализации. А теперь ведущее подразделение компании «Новый Диск» открывает свой канал на популярном видеохостинге YouTube!Долой муторные скитания в поисках нового ролика DiRT 2 или Risen. Забудьте про тяжеловесные закачки. Лучшие ролики, трейлеры
|18.03.2009
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"Новый Диск" выпустит игру Split/Second
Компания Disney Interactive Studios и компания «Новый Диск» сообщают о готовящемся выходе на территории России, Украины, стран СНГ и Балтии игры Split/SecondЕсли вы обожаете драйв и адреналин в крови, ждете момента, чтобы как следует подреза
|28.01.2009
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"Новый Диск" - дистрибутор проекта "Аллоды Онлайн"
Nival Online объявляет о подписании соглашения с компанией «Новый Диск» о дистрибуции онлайн-игры «Аллоды Онлайн» на территории России, стран СНГ и Балтии. Диски с «Аллодами Онлайн» поступят в продажу в ближайшем будущем в нескольких вариантах упаковки.
|29.10.2008
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"Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2008"
На стендах компании «Новый Диск» вашему вниманию будут предложены самые долгожданные и интригующие проекты, включая первый показ эксклюзивных роликов игры U-WARS. 8 ноября на стенде В4 пройдет подробная демонстраци
|15.07.2008
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"Новый Диск" выпустит игру "Три богатыря"
Компания "Новый Диск" и компания Cats Who Play сообщают о готовящемся выходе на территории России и стран СНГ игры "Три богатыря", получившей награду КРИ Awards 2008 в номинации "Лучшая игра без издателя
|12.05.2008
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"Новый Диск" выпустит игру "Партизан"
Компания "Новый Диск" выпустит на территории России, стран СНГ и Балтии игру "Партизан", разработкой которой занята студия Paradigm. Выход игры намечен на начало 2009 года.Бывшему капитану Красной Армии,
|17.04.2008
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"Новый Диск" на КРИ 2008
На ежегодной конференции разработчиков игр КРИ 2008 компания «Новый Диск» представляет следующие проекты: Квест от первого лица с сюрреалистичным звуковым сопровождением Sublustrum, разработчик – Phantomery Interactive Масштабную кинематографическую страт
|21.01.2008
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"Новый Диск" выпустит квест "Сублюструм"
Компания "Новый Диск" и студия Phantomery Interactive объявляют о готовящемся издании игры "Сублюструм" на территории России, стран СНГ и Балтии. "Сублюструм" – детективный, мистический и философский кве
|05.06.2007
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«Новый диск» объявляет о конкурсе
красивой девушки игровой вселенной.Торопись, времени совсем мало. Завтра тебя ждет первая глава приключений. Будь начеку!*miND project – так называется серия конкурсов-приключений, которую компания «Новый Диск» регулярно проводит в интернете для всех фанатов популярных компьютерных игр. Чтобы победить, игроку нужно проникать в самые секретные уголки Сети, разгадывать головоломки, получать
|11.05.2007
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"Новый Диск" займется призраками
Компания "Новый Диск" сообщает о готовящемся выходе на территории России, стран СНГ и Балтии игры "Территория призрака" (Ghost in the Sheet).Главный герой-призрак обнаруживает себя шатающимся по какой-то
|05.04.2007
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«Доктор Веб» и «Новый диск» расширяют сотрудничество
Российские компании «Доктор Веб», разработчик средств информационной безопасности, и «Новый диск», издатель и дистрибьютор мультимедийного ПО, объявляют о продолжении партнерского сотрудничества. «Новый диск» уже более года успешно издает и распространяет антивирусы Dr.We
|05.04.2007
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"Новый Диск" на КРИ 2007
Компания "Новый Диск" опубликовала список проектов, с которыми выходит на КРИ 2007. Посетителям покажут многообещающую RPG "Ведьмак", а также отечественную стратегию "9 РОТА". Полный список проектов, кот
|31.10.2006
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"Новый Диск" на "Игромире"
Компания "Новый Диск" анонсировала свое участие на выставке "ИгроМир", которая пройдет 4-5 ноября этого года в 57-м павильоне ВВЦ в Москве. На стендах "Нового Диска" будут представлены рабочие версии про
|07.03.2003
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"Новый диск" выпустил электронные словари испанского и итальянского
рана 800х600 с глубиной цвета 16 бит, устройство для чтения компакт-дисков или DVD-дисков и 15 МБ свободного места на жестком диске. Цена любого из дисков – 2,8 у.е. Источник: по материалам компании “Новый диск”.
|17.05.2002
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Компания "Новый Диск" представила новую игру компании Lego Island
ение экрана 640х480 с глубиной цвета 16 бит (High Color). 16-битная звуковая карта. 4-скоростное устройство для чтения компакт-дисков или DVD-дисков. мышь. Источник: официальный пресс-релиз компании "Новый Диск". Издатель и дистрибутор мультимедийного программного обеспечения в России, компания "Новый Диск" была создана в 1997 году. Дилерская сеть компании охватывает более 100 городо
|29.03.2002
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"Новый Диск" выпустила диск "Самоучитель Microsoft Windows XP"
Компания "Новый Диск" объявила о выпуске диска "Самоучитель Microsoft Windows XP", обучающей программы от компании "КомпактБук". В "Самоучитель Microsoft Windows XP" включено 17 уроков, по 20-25 экранов
|07.03.2002
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"Новый Диск" начал продажи графического редактора Picture Man Painter 2.0 на русском языке
Компания "Новый Диск" сообщила о появлении графического редактора Picture Man Painter 2.0 от STOIK Imaging на русском языке. Программа поставляется со справочным руководством на русском языке. Picture Ma
|15.11.2001
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"Новый Диск" будет выпускать ПО в DVD-упаковке
Компания "Новый Диск" объявила о начале новой инициативы в издании лицензионных компьютерных программ в DVD-упаковке. По мнению представителей компании, на данный момент на российском рынке ПО сложилась
|22.08.2001
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"Новый Диск" сообщила о появлении в продаже нового ПО ArCon Home от "Еврософт"
Компания "Новый Диск" сообщает, что в продажу поступил новый программный продукт ArCon Home, созданный на базе известнейшей компьютерной программы ArCon (версия 4.02) от компании "Еврософт".ArCon - динам
|15.12.2000
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Компания "Новый Диск" стала эксклюзивным дистрибьютором Hasbro Interactive в России
Компания "Новый Диск" подписала эксклюзивное дистрибьюторское соглашение с корпорацией Hasbro Interactive, согласно которому "Новый Диск" будет представлять интересы корпорации и издавать всю лине
|26.10.2000
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"Новый диск" представляет: Baldur"s Gate II: Тени Амна
ЗАО "Новый Диск" сообщает о выпуске "Baldur"s Gate II: Тени Амна" - второй части известной компьютерной ролевой игры. Особенности этой версии: возможность создавать, редактировать и импортировать пе
Новый диск и организации, системы, технологии, персоны:
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