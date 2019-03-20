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Новый диск


20.03.2019 Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок 1
18.04.2017 «Ростелеком» запустил платформу информационно-библиотечных центров 1
09.12.2013 South Park: The Stick of Truth. Видео 1
09.12.2013 Thief. Видео 1
06.12.2013 Call of Duty: Ghosts для PS 4 на английском языке 2
19.11.2013 Предзаказ Destiny 1
13.11.2013 Thief. Скриншоты 1
12.11.2013 Thief. Видео 1
11.11.2013 South Park: The Stick of Truth в России 1
25.10.2013 Call of Duty: Ghosts ушла на "золото" 1
17.10.2013 Thief. Скриншоты 1
11.10.2013 Thief. Видео 1
04.10.2013 Call of Duty: Ghosts. Видео 1
26.09.2013 "Новый Диск" на выставке "ИгроМир 2013" 1
16.09.2013 Подробности релиза Call of Duty: Ghosts в России 1
16.09.2013 Подробности релиза Call of Duty: Ghosts в России 1
12.09.2013 Call of Duty: Ghosts. Одиночная кампания 1
23.08.2013 Thief 4. Скриншоты 1
20.08.2013 Splinter Cell Blacklist. Видео 1
16.08.2013 Дата выхода Thief 1
15.08.2013 Call of Duty: Ghosts. Мультиплеер 1
14.08.2013 Дата выхода Splinter Cell Blacklist в России 1
12.08.2013 Splinter Cell Blacklist. Видео 1
09.08.2013 Splinter Cell Blacklist на "золоте" 1
02.08.2013 Splinter Cell Blacklist. Видео 1
26.07.2013 Call of Duty: Ghosts выйдет на Wii U 1
24.07.2013 Splinter Cell Blacklist. Видео 1
18.07.2013 Splinter Cell Blacklist. Видео 1
18.07.2013 Релизный трейлер R.I.P.D.: The Game 1
09.07.2013 Splinter Cell Blacklist. Видео 1
05.07.2013 Call of Duty: Ghosts. Скриншоты 1
04.07.2013 Thief. Локализованный Е3-трейлер 1
28.06.2013 Русский голос Сэма Фишера 1
03.06.2013 Rayman Legends в России 1
31.05.2013 Expeditions: Conquistador в продаже 1
28.05.2013 Tom Clancy`s Splinter Cell Blacklist. Скриншоты 1
23.05.2013 Call of Duty: Ghosts. Видео 1
22.05.2013 Бесплатное дополнение для "X3. Рассвет Альбиона" 1
21.05.2013 Call of Duty: Ghosts. Видео 1
21.05.2013 Splinter Cell Blacklist. Видео 1

Публикаций - 509, упоминаний - 513

Новый диск упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ubisoft 538 15
Activision Blizzard 340 14
Square Enix 159 11
Microsoft Corporation 10997 4
Techland 66 2
Deep Silver 51 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 1
EA - Electronic Arts 903 1
Skyros Telecom - СКАЙРОС Телеком 1 1
Telecom Egypt 2 1
InfoWatch Gulf 6 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
Т8 НТЦ 58 1
Nintendo 220 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
Sony 2306 1
Базальт СПО 206 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
InfoWatch - Инфовотч 600 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 1
Бином 16 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 7 1
ИРКОС 1 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Росинфокоминвест 39 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Министерство связи и информационных технологий Египта 1 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 565 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 83
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2118 31
Piranha Bytes Risen - Компьютерная игра (action) 45 14
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 12
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 9
Microsoft Windows 7 1662 3
Microsoft DirectX 323 3
Nintendo Wii - игровая консоль 326 2
Microsoft Xbox Live 174 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Nvidia GeForce GTX 2048 1
Nvidia GeForce GT 153 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 1
Касперская Наталья 197 1
Носков Константин 201 1
Мамонов Михаил 24 1
Слизень Виталий 140 1
Микаберидзе Георгий 7 1
King Stephen - Кинг Стивен 18 1
Румянцева Ольга 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 18
Америка 452 15
Индия - Республика 2156 7
Франция - Французская Республика 2109 7
Германия - Федеративная Республика 3606 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 4
Грузия 687 3
Украина 3344 2
Литва - Литовская Республика 328 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Эстония - Эстонская Республика 410 2
Великобритания - Лондон 815 2
Египет - Арабская Республика 366 1
США - Лос-Анджелес 289 1
США - Колорадо 55 1
США - Атланта 48 1
Казахстан - Республика 2618 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Япония 2752 1
Беларусь - Белоруссия 2079 1
Россия - Новосибирская область 810 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754984, в очереди разбора - 658674.
Создано именных указателей - 46354.
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