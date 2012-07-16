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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Piranha Bytes Risen
Компьютерная игра (action)
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Публикаций - 45, упоминаний - 82
Piranha Bytes Risen упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акелла 591 20
|Новый диск 520 14
|Deep Silver 51 5
|AMD Graphics Product Group - ATI 345 1
|Blizzard Entertainment 214 1
|Катарсис НПК - Научно-производственная компания 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770563, в очереди разбора - 674245.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770563, в очереди разбора - 674245.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru