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Piranha Bytes Risen
Компьютерная игра (action)


16.07.2012 Risen 2 для консолей в августе 2
27.04.2012 Risen 2: Dark Waters в продаже 2
24.04.2012 Risen 2: Dark Waters. Видео 2
04.04.2012 Risen 2: Dark Waters. Скриншоты 2
26.03.2012 Risen 2: Dark Waters. Видео 2
19.03.2012 Risen 2: Dark Waters. Скриншоты 2
17.03.2012 Risen 2: Dark Waters. Видеодневник №4 2
13.03.2012 Risen 2 для консолей задержится 2
21.02.2012 Risen 2: Dark Waters. Скриншоты 2
07.02.2012 Risen 2. Системные требования и коллекционное издание 2
31.01.2012 Risen 2: Dark Waters. Скриншоты 2
23.12.2011 Risen 2: Dark Waters. Видеодневник №2 2
17.12.2011 Risen 2: Dark Waters. Видеодневник 2
14.12.2011 Дата выхода Risen 2: Dark Waters 2
17.11.2011 Risen 2: Dark Waters. Видео 2
24.10.2011 Risen 2: Dark Waters. Скриншоты 2
13.10.2011 Risen 2: Dark Waters. Скриншоты 2
03.10.2011 "Акелла" на "ИгроМире 2011" 2
22.08.2011 Risen 2: Dark Waters. Скриншоты 2
15.08.2011 Risen 2: Dark Waters. Видео GamesCom 2011 2
19.08.2010 Risen 2 в разработке 3
02.10.2009 Демоверсия Risen 1
01.10.2009 Risen в продаже 5
28.09.2009 Risen для Xbox 360 в октябре 2
16.09.2009 Risen в печати! 2
04.09.2009 Предзаказ Risen 3
28.08.2009 Risen: Коллекционное издание 1
12.08.2009 Австралийцы остались без Risen 2
10.08.2009 Risen: Скриншоты 1
07.08.2009 Risen: Скриншоты 1
30.07.2009 Risen: Системные требования 1
21.07.2009 Локализаторы Risen поименно 5
18.07.2009 Risen: Будни локализаторов 2
23.06.2009 Risen: Дата выхода 1
08.06.2009 Risen: Скриншоты 1
03.06.2009 "Новый Диск" открывает канал на YouTube 1
19.05.2009 ND Games Spring Summit 2009 2
12.05.2009 Risen: Скриншоты 1
07.05.2009 Risen: Видео 1
30.04.2009 Risen: Видео 1

Публикаций - 45, упоминаний - 82

Piranha Bytes Risen упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акелла 591 20
Новый диск 520 14
Deep Silver 51 5
AMD Graphics Product Group - ATI 345 1
Blizzard Entertainment 214 1
Катарсис НПК - Научно-производственная компания 12 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 596 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 406 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2122 2
Microsoft Windows XP 911 2
Blizzard Entertainment World of Warcraft 173 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2173 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 326 2
Fallout 98 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 287 1
Half-Life: Counter-Strike 67 1
Microsoft DirectX 330 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 89 1
Полонский Дмитрий 13 1
Прозоровский Никита 2 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 7
Северная Америка 1420 6
Россия - Российская федерация - РФ 57828 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Австралия - Австралийский Союз 1133 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 52 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 2
Русский язык 1004 1
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