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Deep Silver

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.11.2013 Бета-тест Wasteland 2 в декабре 2
26.11.2013 Saints Row IV. Локализация в декабре 1
03.11.2013 "Бука" о локализации X Rebirth 1
23.08.2013 Saints Row IV в продаже 1
23.08.2013 Wasteland 2. Скриншоты 2
14.08.2013 Saints Row IV. Видеодневник №3 1
13.08.2013 Wasteland 2. Скриншоты 2
09.08.2013 Saints Row IV. Видеодневник №2 1
08.08.2013 Saints Row IV. Видео 1
11.07.2013 Deep Silver выпустит Wasteland 2 1
25.06.2013 Ride to Hell: Retribution в продаже 1
03.06.2013 Ride to Hell: Retribution. Скриншоты 1
15.05.2013 Релизный трейлер Metro: Last Light 1
30.04.2013 Metro: Last Light. Видео Redemption 1
24.04.2013 Metro: Last Light. Инструкция по выживанию, ч. 3 1
19.04.2013 Ride to Hell: Retribution. Видео 1
18.04.2013 Metro: Last Light. Системные требования 1
16.04.2013 Metro: Last Light. Инструкция по выживанию, ч. 2 1
10.04.2013 Metro: Last Light. Инструкция по выживанию, ч. 1 1
05.04.2013 Ride to Hell: Retribution в июне 1
01.03.2013 Новая дата выхода Metro: Last Light 1
24.01.2013 Распродажа THQ завершена 1
23.05.2012 Iron Front – Liberation 1944. Танки 1
05.05.2012 Iron Front – Liberation 1944 в России 1
28.03.2012 Iron Front – Liberation 1944. Видео 1
16.03.2012 Дата выхода Iron Front – Liberation 1944 1
13.03.2012 Risen 2 для консолей задержится 1
07.02.2012 Risen 2. Системные требования и коллекционное издание 1
19.12.2011 Iron Front: Liberation 1944. Скриншоты 1
08.12.2011 X3: Albion Prelude скоро 1
15.09.2011 Dead Island: Миллион за неделю 2
18.08.2011 Iron Front – Liberation 1944. Скриншоты и подробности 1
09.08.2011 Dead Island на "золоте" 1
23.06.2011 Iron Front – Liberation 1944. Видео 1

Публикаций - 63, упоминаний - 67

Deep Silver и организации, системы, технологии, персоны:

Tencent - Techland 83 10
4A Games 52 8
X1 Software 10 8
Бука - Buka Entertaiment 493 8
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 7
Bohemia Interactive - Black Element Software - Alpha Prime 98 6
Piranha Bytes 52 5
Eutechnyx - Zeppelin Games - Merit Studios 12 4
Volition 32 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 3
GSC Game World - ГСК Игровой мир 102 2
Embracer Group - THQ Nordic AB - Nordic Games Publishing AB - Plaion - Koch Media 17 2
9594 2
Koch Industries 13 2
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 2
Crytek 146 2
Новый диск 963 2
Kalypso Media - Ascaron Entertainment - Realmforge Studios - Gaming Minds Studios - Claymore Game Studios - Nine Worlds Studios 85 1
NCsoft 104 1
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 78 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 1
Warner Bros. - Midway Games - Midway Amusement Games - Midway Manufacturing - Bally Midway 40 1
Relic Entertainment 53 1
Bandai Namco Entertainment 118 1
SouthPeak Interactive - SouthPeak Games 11 1
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 1
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios 24 1
Majesco Entertainment Company - Majesco Sales 14 1
Bandai Namco Entertainment - D3 Inc - D3 Publisher - Culture Publishers 10 1
Ростелеком 10948 1
Microsoft Corporation 25775 1
Sony 6739 1
Valve Software 254 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Epic Games 172 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Nvidia Corp 4002 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
Kickstarter 136 4
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 6
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 23
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 13
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 8
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 161 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 1
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 179 1
Акустические устройства - Звуковая карта - звуковая плата - аудиокарта - sound card 197 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 141 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 9
4A Games - Metro: Last Light 39 8
Bohemia Interactive - Arma - Armed Assault 69 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 7
Volition - Saints Row Компьютерная игра (action-adventure) 45 6
Piranha Bytes Risen - Компьютерная игра (action) 57 5
Nvidia GeForce GTX 525 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Microsoft DirectX 723 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 2
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 1
Tencent - Turtle Rock Studios - Left 4 Dead - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 62 1
AMD Radeon HD 282 1
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 73 1
AMD Radeon 295 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios - The Elder Scrolls - Компьютерная игра (открытый мир) 74 1
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 141 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 1
Ростелеком - Чистое небо 54 1
Nvidia 3D Vision - Nvidia 3D Stereo Driver 34 1
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 70 1
Торик Святослав 2 1
Григорович Сергей 5 1
Fargo Brian - Фарго Брайан 8 1
Германия - Федеративная Республика 13221 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 13
Европа 24964 13
Польша - Республика 2031 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Папуа Новая Гвинея - Независимое Государство 43 5
Америка - Американский регион 2206 4
Украина - Киев 1151 4
Гвинея - Гвинейская Республика 15 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Украина 7928 2
Атлантический океан - Балтийское море - Висла река 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Венгрия 855 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 18
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
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