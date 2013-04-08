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Tencent Turtle Rock Studios Left 4 Dead Компьютерная игра (Шутер от первого лица)
СОБЫТИЯ
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|08.04.2013
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Left 4 Dead 2 и Resident Evil 6 подружились
pcom и Valve официально объявили о том, что в PC-версию игры Resident Evil 6 добавлены персонажи из Left 4 Dead 2. Четверка главных героев доступна в режиме The Mercenaries No Mercy игры Reside
|01.10.2010
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Left 4 Dead: Sacrifice. Видео
L4D2. Мы узнаем, каким образом стала возможна встреча персонажей Left 4 Dead и четверки выживших из Left 4 Dead 2. Кроме того, изменения затронут кампанию No Mercy второй части игры: будут изме
|29.09.2010
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Left 4 Dead: Sacrifice появится 5 октября
L4D2. Мы узнаем, каким образом стала возможна встреча персонажей Left 4 Dead и четверки выживших из Left 4 Dead 2. Кроме того, изменения затронут кампанию No Mercy второй части игры: будут изме
|15.12.2009
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Первое дополнение для Left 4 Dead 2 весной
Весной 2010 года компания Valve выпустит первое дополнение для кооперативного зомби-шутера Left 4 Dead 2. Загружаемое дополнение (DLC) под названием The Passing будет доступно для поль
|02.12.2009
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Два миллиона Left 4 Dead 2 за две недели
Компания Valve сообщает о том, что за первые две недели продаж игра Left 4 Dead 2 разошлась тиражом в 2 миллиона копий. Напомним, что релиз проекта состоялся 17
|13.11.2009
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Left 4 Dead 2 на "золоте"
Компания Valve подтвердила "золотой" статус кооперативного зомби-шутера Left 4 Dead 2. Запуск игры, как и обещалось ранее, состоится 17 ноября. За российский релиз о
|04.11.2009
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Демоверсия Left 4 Dead 2 доступна для всех
черашнего вечера для всех пользователей Steam стала доступна демоверсия кооперативного зомби-шутера Left 4 Dead 2 от компании Valve. Напомним, что релиз полной версии игры состоится 17 ноября д
|27.10.2009
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Left 4 Dead 2: Подарочное, коллекционное и обычное издания в России
Компания "Акелла" сообщает о готовящемся выходе трех изданий зомби-шутера Left 4 Dead 2.Left 4 Dead 2 поступит в продажу в России и странах СНГ одновременно с мировым
|23.10.2009
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Left 4 Dead 2. Видео
Компания Valve опубликовала интро-трейлер игры Left 4 Dead 2, релиз которой состоится 17 ноября для РС и Xbox 360. За российский релиз отвеч
|15.10.2009
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Left 4 Dead 2 дадут попробовать до релиза
Компания Valve решила рассказать подробности о демоверсии игры Left 4 Dead 2, которая будет выпущена, как и было обещано, до релиза игры.В демоверсии Lef
|12.10.2009
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Названы последние две кампании Left 4 Dead 2
йваньский сайт gnn.gamer.com.tw опубликовал постеры последних двух кампаний командного зомби-шутера Left 4 Dead 2. К известным ранее Swamp Fever, The Parish и Dark Carnival, добавились еще две:
|28.09.2009
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Left 4 Dead 2 в России
олжения орденоносного кооперативного шутера, признанного лучшей игрой 2008-го года в своем жанре, - Left 4 Dead 2. Русскоязычная версия появится в магазинах одновременно с общемировым релизом,
|23.09.2009
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Left 4 Dead: Crash Course. Новая дата
орой части игры, где нас ждут новые герои, новые монстры, новое оружие и новые кампании. Демоверсия Left 4 Dead 2 будет выпущена 27 октября.
|17.09.2009
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Left 4 Dead 2 запретили в Австралии
икации фильмов и литературы (OLSA), занимающееся также присвоением возрастного рейтинга и видеоиграм, в очередной раз не сумело разобраться с возрастными ограничениями. На сей раз под нож попала игра Left 4 Dead 2. Дело в том, что по сильно устаревшим австралийским законам, видеоигры, в отличие от тех же фильмов, не могут иметь возрастной рейтинг больше, чем 15+.Таким образом, сиквел популя
|07.09.2009
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Новая кампания Left 4 Dead: Дата выхода
Компания Valve объявила дату релиза новой кампании для зомби-шутера Left 4 Dead. Эпизод Crash Course будет доступен для скачивания в этот четверг, 10 сентября, как для пользователей РС, так и Xbox 360. Для РС-игроков DLC не будет стоить ни цента, а вот пользова
|05.09.2009
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Left 4 Dead 2: Скриншоты
Компания Valve опубликовала новые скриншоты из игры Left 4 Dead 2. Релиз проекта намечен на 17 ноября этого года.Как сообщает Valve, до выхода иг
|05.08.2009
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Новая кампания Left 4 Dead в сентябре
Компания Valve анонсировала новую кампанию для зомби-шутера Left 4 Dead. Эпизод Crash Course будет доступен для скачивания в сентябре как для пользователей РС, так и Xbox 360. Причем, РС-игрокам DLC не будет стоить ни цента, а вот пользователям Xbox 360
|23.07.2009
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Left 4 Dead 2: Скриншоты
Компания Valve опубликовала новые скриншоты из игры Left 4 Dead 2. Релиз проекта намечен на 17 ноября этого года.Как сообщает Valve, до выхода иг
|03.07.2009
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Left 4 Dead 2: Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Left 4 Dead 2 от компании Valve. Релиз Left 4 Dead 2 состоится 17 ноября этого года. К
|10.06.2009
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Left 4 Dead 2: Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из игры Left 4 Dead 2 от компании Valve. Релиз Left 4 Dead 2 состоится 17 ноября этого года. Н
|02.06.2009
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Left 4 Dead 2 подтверждена
верждена вторая часть зомби-экшена Left 4 Dead, а также продемонстрирован первый трейлер игры.Релиз Left 4 Dead 2 состоится 17 ноября этого года. Нас ожидает новая четверка выживших, новые лока
|29.05.2009
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Left 4 Dead 2 покажут на Е3?
шутера Left 4 Dead. Сайт Destructoid, со ссылкой на надежный источник в Valve, рассказывает, что в Left 4 Dead 2 четверке выживших вновь придется противостоять ордам инфицированных. В игре буд
|21.04.2009
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Left 4 Dead: Survival Pack сегодня
Бесплатный загружаемый контент Left 4 Dead: Survival Pack уже доступен пользователям Xbox 360. РС-игрокам придется немного подождать. РС-версия Survival Pack будет доступна для загрузки сегодня вечером.L4D Survival Pack доба
|28.03.2009
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Left 4 Dead: 2,5 миллиона
Зомби-шутер Left 4 Dead, с момента своего релиза в ноябре 2008 года, разошелся по миру тиражом в 2,5 миллиона копий. Причем, учитываются только физические носители. Сколько было продано через сервис Steam
|12.02.2009
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Left 4 Dead DLC будет бесплатным
Компания Valve объявила о том, что загружаемый контент (DLC) для зомби-шутера Left 4 Dead, релиз которого состоится этой весной, будет абсолютно бесплатным как для пользователей РС, так и для Xbox 360.L4D Survival Pack добавит в игру новый режим Survival и две полноценны
|06.02.2009
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Left 4 Dead: Новости
Компания Valve, наконец, анонсировала долгожданный DLC для игры Left 4 Dead, получившей по результатам 2008 года множество наград от всевозможных изданий.Этой весной в игру добавится новый режим Survival, а также две новые кампании для режима Versus. Кроме
|14.11.2008
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Left 4 Dead в печати
"Акелла" сообщает об отправке в печать хоррора Left 4 Dead. В продажу игра поступит 21 ноября. Помимо обычной джевел-версии игры, в продажу поступит DVD-бокс, а также эксклюзивное коллекционное издание. В состав DVD-бокса входит: DVD-диск с
|07.11.2008
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Left 4 Dead: Скриншоты
В сети появились скриншоты Left 4 Dead, снятые с демоверсии игры, которая стала доступна для скачивания в Steam вчера. Правда не для всех, а только для сделавших предзаказ полной версии.Left 4 Dead - это классичес
|29.10.2008
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Демоверсия Left 4 Dead на следующей неделе
Компания Valve планирует 6 ноября выложить для свободного скачивания демоверсию хоррора Left 4 Dead. В настоящее время открыт предзаказ на игру, который дает право на скидку при покупке полной версии.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого разворач
|21.10.2008
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Left 4 Dead: Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 18 ноября.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого разворачивается в
|08.10.2008
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Left 4 Dead: Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 20 ноября.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого разворачивается в
|26.09.2008
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Left 4 Dead: Системные требования
Компания Valve и Turtle Rock Studios системные требования для игры Left 4 Dead. Напомним, что релиз проекта запланирован на 20 ноября этого года.Требования к компьютеру:Windows Vista, XP or 2000 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 или AMD64X2 1GB RAM для XP / 2GB RAM дл
|25.08.2008
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Left 4 Dead вновь задерживается
Компания Valve и Turtle Rock Studios объявили об очередном переносе релиза игры Left 4 Dead. На этот раз сдвиг не очень большой - всего 16 дней. Вместо заявленного ранее 4 ноября, игра появится в продаже лишь 20-го.Left 4 Dead - это классический survival-horror, дей
|25.08.2008
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Left 4 Dead: Видео
Опубликован видеоролик экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 в ноябре этого года. Скачать ролик можно в нашем файловом архиве (272 МБ).Left 4 Dead - это к
|11.08.2008
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Left 4 Dead: Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 в ноябре этого года.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого развора
|24.07.2008
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Left 4 Dead: Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 в ноябре этого года.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого развора
|24.06.2008
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Left 4 Dead в ноябре
Valve и Turtle Rock Studios объявили дату выхода игры Left 4 Dead. Релиз проекта состоится 4 ноября текущего года.Основной упор в игре делается на кооперативное прохождение четверкой "товарищей", а противостоять придется целому городу, полному зом
|27.05.2008
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Left 4 Dead вновь откладывается
Компания Valve и Turtle Rock Studios объявили о переносе релиза игры Left 4 Dead с августа - сентября на ноябрь этого года. Напомним, что это уже далеко не первый перенос выхода игры.Основной упор в игре делается на кооперативное прохождение четверкой "товарищей
|18.04.2008
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Left 4 Dead: Скриншоты
Опубликованы новые скриншоты из мультиплеерного экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 осенью этого года.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого разворачи
|11.04.2008
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"Акелла" издаст в России игру Left 4 Dead
«Акелла» объявляет о подписании договора с компанией Valve на издание на территории России и стран СНГ нового хоррор-боевика Left 4 Dead (L4D). «С игрой Left 4 Dead компания Valve идет навстречу тем, кто ждет появления по-настоящему динамичной игры для совместного прохождения, - говорит Даг Ломбарди (Doug Lomb
Tencent и организации, системы, технологии, персоны:
|Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 14 3
|Lombardi Doug - Ломбарди Даг 11 1
|Кудр Владимир 4 1
|Водясов Алексей 222 1
|Мылицын Роман 111 1
|Тероев Михаил 1 1
|Brandt Andrew - Брандт Эндрю 4 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
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