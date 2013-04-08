Left 4 Dead 2 и Resident Evil 6 подружились pcom и Valve официально объявили о том, что в PC-версию игры Resident Evil 6 добавлены персонажи из Left 4 Dead 2. Четверка главных героев доступна в режиме The Mercenaries No Mercy игры Reside

Left 4 Dead: Sacrifice. Видео L4D2. Мы узнаем, каким образом стала возможна встреча персонажей Left 4 Dead и четверки выживших из Left 4 Dead 2. Кроме того, изменения затронут кампанию No Mercy второй части игры: будут изме

Left 4 Dead: Sacrifice появится 5 октября L4D2. Мы узнаем, каким образом стала возможна встреча персонажей Left 4 Dead и четверки выживших из Left 4 Dead 2. Кроме того, изменения затронут кампанию No Mercy второй части игры: будут изме

Первое дополнение для Left 4 Dead 2 весной Весной 2010 года компания Valve выпустит первое дополнение для кооперативного зомби-шутера Left 4 Dead 2. Загружаемое дополнение (DLC) под названием The Passing будет доступно для поль

Два миллиона Left 4 Dead 2 за две недели Компания Valve сообщает о том, что за первые две недели продаж игра Left 4 Dead 2 разошлась тиражом в 2 миллиона копий. Напомним, что релиз проекта состоялся 17

Left 4 Dead 2 на "золоте" Компания Valve подтвердила "золотой" статус кооперативного зомби-шутера Left 4 Dead 2. Запуск игры, как и обещалось ранее, состоится 17 ноября. За российский релиз о

Демоверсия Left 4 Dead 2 доступна для всех черашнего вечера для всех пользователей Steam стала доступна демоверсия кооперативного зомби-шутера Left 4 Dead 2 от компании Valve. Напомним, что релиз полной версии игры состоится 17 ноября д

Left 4 Dead 2: Подарочное, коллекционное и обычное издания в России Компания "Акелла" сообщает о готовящемся выходе трех изданий зомби-шутера Left 4 Dead 2.Left 4 Dead 2 поступит в продажу в России и странах СНГ одновременно с мировым

Left 4 Dead 2. Видео Компания Valve опубликовала интро-трейлер игры Left 4 Dead 2, релиз которой состоится 17 ноября для РС и Xbox 360. За российский релиз отвеч

Left 4 Dead 2 дадут попробовать до релиза Компания Valve решила рассказать подробности о демоверсии игры Left 4 Dead 2, которая будет выпущена, как и было обещано, до релиза игры.В демоверсии Lef

Названы последние две кампании Left 4 Dead 2 йваньский сайт gnn.gamer.com.tw опубликовал постеры последних двух кампаний командного зомби-шутера Left 4 Dead 2. К известным ранее Swamp Fever, The Parish и Dark Carnival, добавились еще две:

Left 4 Dead 2 в России олжения орденоносного кооперативного шутера, признанного лучшей игрой 2008-го года в своем жанре, - Left 4 Dead 2. Русскоязычная версия появится в магазинах одновременно с общемировым релизом,

Left 4 Dead: Crash Course. Новая дата орой части игры, где нас ждут новые герои, новые монстры, новое оружие и новые кампании. Демоверсия Left 4 Dead 2 будет выпущена 27 октября.

Left 4 Dead 2 запретили в Австралии икации фильмов и литературы (OLSA), занимающееся также присвоением возрастного рейтинга и видеоиграм, в очередной раз не сумело разобраться с возрастными ограничениями. На сей раз под нож попала игра Left 4 Dead 2. Дело в том, что по сильно устаревшим австралийским законам, видеоигры, в отличие от тех же фильмов, не могут иметь возрастной рейтинг больше, чем 15+.Таким образом, сиквел популя

Новая кампания Left 4 Dead: Дата выхода Компания Valve объявила дату релиза новой кампании для зомби-шутера Left 4 Dead. Эпизод Crash Course будет доступен для скачивания в этот четверг, 10 сентября, как для пользователей РС, так и Xbox 360. Для РС-игроков DLC не будет стоить ни цента, а вот пользова

Left 4 Dead 2: Скриншоты Компания Valve опубликовала новые скриншоты из игры Left 4 Dead 2. Релиз проекта намечен на 17 ноября этого года.Как сообщает Valve, до выхода иг

Новая кампания Left 4 Dead в сентябре Компания Valve анонсировала новую кампанию для зомби-шутера Left 4 Dead. Эпизод Crash Course будет доступен для скачивания в сентябре как для пользователей РС, так и Xbox 360. Причем, РС-игрокам DLC не будет стоить ни цента, а вот пользователям Xbox 360

Left 4 Dead 2: Скриншоты Компания Valve опубликовала новые скриншоты из игры Left 4 Dead 2. Релиз проекта намечен на 17 ноября этого года.Как сообщает Valve, до выхода иг

Left 4 Dead 2: Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Left 4 Dead 2 от компании Valve. Релиз Left 4 Dead 2 состоится 17 ноября этого года. К

Left 4 Dead 2: Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Left 4 Dead 2 от компании Valve. Релиз Left 4 Dead 2 состоится 17 ноября этого года. Н

Left 4 Dead 2 подтверждена верждена вторая часть зомби-экшена Left 4 Dead, а также продемонстрирован первый трейлер игры.Релиз Left 4 Dead 2 состоится 17 ноября этого года. Нас ожидает новая четверка выживших, новые лока

Left 4 Dead 2 покажут на Е3? шутера Left 4 Dead. Сайт Destructoid, со ссылкой на надежный источник в Valve, рассказывает, что в Left 4 Dead 2 четверке выживших вновь придется противостоять ордам инфицированных. В игре буд

Left 4 Dead: Survival Pack сегодня Бесплатный загружаемый контент Left 4 Dead: Survival Pack уже доступен пользователям Xbox 360. РС-игрокам придется немного подождать. РС-версия Survival Pack будет доступна для загрузки сегодня вечером.L4D Survival Pack доба

Left 4 Dead: 2,5 миллиона Зомби-шутер Left 4 Dead, с момента своего релиза в ноябре 2008 года, разошелся по миру тиражом в 2,5 миллиона копий. Причем, учитываются только физические носители. Сколько было продано через сервис Steam

Left 4 Dead DLC будет бесплатным Компания Valve объявила о том, что загружаемый контент (DLC) для зомби-шутера Left 4 Dead, релиз которого состоится этой весной, будет абсолютно бесплатным как для пользователей РС, так и для Xbox 360.L4D Survival Pack добавит в игру новый режим Survival и две полноценны

Left 4 Dead: Новости Компания Valve, наконец, анонсировала долгожданный DLC для игры Left 4 Dead, получившей по результатам 2008 года множество наград от всевозможных изданий.Этой весной в игру добавится новый режим Survival, а также две новые кампании для режима Versus. Кроме

Left 4 Dead в печати "Акелла" сообщает об отправке в печать хоррора Left 4 Dead. В продажу игра поступит 21 ноября. Помимо обычной джевел-версии игры, в продажу поступит DVD-бокс, а также эксклюзивное коллекционное издание. В состав DVD-бокса входит: DVD-диск с

Left 4 Dead: Скриншоты В сети появились скриншоты Left 4 Dead, снятые с демоверсии игры, которая стала доступна для скачивания в Steam вчера. Правда не для всех, а только для сделавших предзаказ полной версии.Left 4 Dead - это классичес

Демоверсия Left 4 Dead на следующей неделе Компания Valve планирует 6 ноября выложить для свободного скачивания демоверсию хоррора Left 4 Dead. В настоящее время открыт предзаказ на игру, который дает право на скидку при покупке полной версии.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого разворач

Left 4 Dead: Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 18 ноября.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого разворачивается в

Left 4 Dead: Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 20 ноября.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого разворачивается в

Left 4 Dead: Системные требования Компания Valve и Turtle Rock Studios системные требования для игры Left 4 Dead. Напомним, что релиз проекта запланирован на 20 ноября этого года.Требования к компьютеру:Windows Vista, XP or 2000 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 или AMD64X2 1GB RAM для XP / 2GB RAM дл

Left 4 Dead вновь задерживается Компания Valve и Turtle Rock Studios объявили об очередном переносе релиза игры Left 4 Dead. На этот раз сдвиг не очень большой - всего 16 дней. Вместо заявленного ранее 4 ноября, игра появится в продаже лишь 20-го.Left 4 Dead - это классический survival-horror, дей

Left 4 Dead: Видео Опубликован видеоролик экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 в ноябре этого года. Скачать ролик можно в нашем файловом архиве (272 МБ).Left 4 Dead - это к

Left 4 Dead: Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 в ноябре этого года.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого развора

Left 4 Dead: Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 в ноябре этого года.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого развора

Left 4 Dead в ноябре Valve и Turtle Rock Studios объявили дату выхода игры Left 4 Dead. Релиз проекта состоится 4 ноября текущего года.Основной упор в игре делается на кооперативное прохождение четверкой "товарищей", а противостоять придется целому городу, полному зом

Left 4 Dead вновь откладывается Компания Valve и Turtle Rock Studios объявили о переносе релиза игры Left 4 Dead с августа - сентября на ноябрь этого года. Напомним, что это уже далеко не первый перенос выхода игры.Основной упор в игре делается на кооперативное прохождение четверкой "товарищей

Left 4 Dead: Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из мультиплеерного экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 осенью этого года.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого разворачи