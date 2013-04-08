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Tencent Turtle Rock Studios Left 4 Dead Компьютерная игра (Шутер от первого лица)

СОБЫТИЯ

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08.04.2013 Left 4 Dead 2 и Resident Evil 6 подружились

pcom и Valve официально объявили о том, что в PC-версию игры Resident Evil 6 добавлены персонажи из Left 4 Dead 2. Четверка главных героев доступна в режиме The Mercenaries No Mercy игры Reside
01.10.2010 Left 4 Dead: Sacrifice. Видео

L4D2. Мы узнаем, каким образом стала возможна встреча персонажей Left 4 Dead и четверки выживших из Left 4 Dead 2. Кроме того, изменения затронут кампанию No Mercy второй части игры: будут изме
29.09.2010 Left 4 Dead: Sacrifice появится 5 октября

L4D2. Мы узнаем, каким образом стала возможна встреча персонажей Left 4 Dead и четверки выживших из Left 4 Dead 2. Кроме того, изменения затронут кампанию No Mercy второй части игры: будут изме
15.12.2009 Первое дополнение для Left 4 Dead 2 весной

Весной 2010 года компания Valve выпустит первое дополнение для кооперативного зомби-шутера Left 4 Dead 2. Загружаемое дополнение (DLC) под названием The Passing будет доступно для поль
02.12.2009 Два миллиона Left 4 Dead 2 за две недели

Компания Valve сообщает о том, что за первые две недели продаж игра Left 4 Dead 2 разошлась тиражом в 2 миллиона копий. Напомним, что релиз проекта состоялся 17

13.11.2009 Left 4 Dead 2 на "золоте"

Компания Valve подтвердила "золотой" статус кооперативного зомби-шутера Left 4 Dead 2. Запуск игры, как и обещалось ранее, состоится 17 ноября. За российский релиз о
04.11.2009 Демоверсия Left 4 Dead 2 доступна для всех

черашнего вечера для всех пользователей Steam стала доступна демоверсия кооперативного зомби-шутера Left 4 Dead 2 от компании Valve. Напомним, что релиз полной версии игры состоится 17 ноября д
27.10.2009 Left 4 Dead 2: Подарочное, коллекционное и обычное издания в России

Компания "Акелла" сообщает о готовящемся выходе трех изданий зомби-шутера Left 4 Dead 2.Left 4 Dead 2 поступит в продажу в России и странах СНГ одновременно с мировым

23.10.2009 Left 4 Dead 2. Видео

Компания Valve опубликовала интро-трейлер игры Left 4 Dead 2, релиз которой состоится 17 ноября для РС и Xbox 360. За российский релиз отвеч
15.10.2009 Left 4 Dead 2 дадут попробовать до релиза

Компания Valve решила рассказать подробности о демоверсии игры Left 4 Dead 2, которая будет выпущена, как и было обещано, до релиза игры.В демоверсии Lef
12.10.2009 Названы последние две кампании Left 4 Dead 2

йваньский сайт gnn.gamer.com.tw опубликовал постеры последних двух кампаний командного зомби-шутера Left 4 Dead 2. К известным ранее Swamp Fever, The Parish и Dark Carnival, добавились еще две:
28.09.2009 Left 4 Dead 2 в России

олжения орденоносного кооперативного шутера, признанного лучшей игрой 2008-го года в своем жанре, - Left 4 Dead 2. Русскоязычная версия появится в магазинах одновременно с общемировым релизом,

23.09.2009 Left 4 Dead: Crash Course. Новая дата

орой части игры, где нас ждут новые герои, новые монстры, новое оружие и новые кампании. Демоверсия Left 4 Dead 2 будет выпущена 27 октября.
17.09.2009 Left 4 Dead 2 запретили в Австралии

икации фильмов и литературы (OLSA), занимающееся также присвоением возрастного рейтинга и видеоиграм, в очередной раз не сумело разобраться с возрастными ограничениями. На сей раз под нож попала игра Left 4 Dead 2. Дело в том, что по сильно устаревшим австралийским законам, видеоигры, в отличие от тех же фильмов, не могут иметь возрастной рейтинг больше, чем 15+.Таким образом, сиквел популя
07.09.2009 Новая кампания Left 4 Dead: Дата выхода

Компания Valve объявила дату релиза новой кампании для зомби-шутера Left 4 Dead. Эпизод Crash Course будет доступен для скачивания в этот четверг, 10 сентября, как для пользователей РС, так и Xbox 360. Для РС-игроков DLC не будет стоить ни цента, а вот пользова
05.09.2009 Left 4 Dead 2: Скриншоты

Компания Valve опубликовала новые скриншоты из игры Left 4 Dead 2. Релиз проекта намечен на 17 ноября этого года.Как сообщает Valve, до выхода иг
05.08.2009 Новая кампания Left 4 Dead в сентябре

Компания Valve анонсировала новую кампанию для зомби-шутера Left 4 Dead. Эпизод Crash Course будет доступен для скачивания в сентябре как для пользователей РС, так и Xbox 360. Причем, РС-игрокам DLC не будет стоить ни цента, а вот пользователям Xbox 360
23.07.2009 Left 4 Dead 2: Скриншоты

Компания Valve опубликовала новые скриншоты из игры Left 4 Dead 2. Релиз проекта намечен на 17 ноября этого года.Как сообщает Valve, до выхода иг
03.07.2009 Left 4 Dead 2: Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Left 4 Dead 2 от компании Valve. Релиз Left 4 Dead 2 состоится 17 ноября этого года. К
10.06.2009 Left 4 Dead 2: Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Left 4 Dead 2 от компании Valve. Релиз Left 4 Dead 2 состоится 17 ноября этого года. Н
02.06.2009 Left 4 Dead 2 подтверждена

верждена вторая часть зомби-экшена Left 4 Dead, а также продемонстрирован первый трейлер игры.Релиз Left 4 Dead 2 состоится 17 ноября этого года. Нас ожидает новая четверка выживших, новые лока
29.05.2009 Left 4 Dead 2 покажут на Е3?

шутера Left 4 Dead. Сайт Destructoid, со ссылкой на надежный источник в Valve, рассказывает, что в Left 4 Dead 2 четверке выживших вновь придется противостоять ордам инфицированных. В игре буд
21.04.2009 Left 4 Dead: Survival Pack сегодня

Бесплатный загружаемый контент Left 4 Dead: Survival Pack уже доступен пользователям Xbox 360. РС-игрокам придется немного подождать. РС-версия Survival Pack будет доступна для загрузки сегодня вечером.L4D Survival Pack доба
28.03.2009 Left 4 Dead: 2,5 миллиона

Зомби-шутер Left 4 Dead, с момента своего релиза в ноябре 2008 года, разошелся по миру тиражом в 2,5 миллиона копий. Причем, учитываются только физические носители. Сколько было продано через сервис Steam

12.02.2009 Left 4 Dead DLC будет бесплатным

Компания Valve объявила о том, что загружаемый контент (DLC) для зомби-шутера Left 4 Dead, релиз которого состоится этой весной, будет абсолютно бесплатным как для пользователей РС, так и для Xbox 360.L4D Survival Pack добавит в игру новый режим Survival и две полноценны
06.02.2009 Left 4 Dead: Новости

Компания Valve, наконец, анонсировала долгожданный DLC для игры Left 4 Dead, получившей по результатам 2008 года множество наград от всевозможных изданий.Этой весной в игру добавится новый режим Survival, а также две новые кампании для режима Versus. Кроме

14.11.2008 Left 4 Dead в печати

"Акелла" сообщает об отправке в печать хоррора Left 4 Dead. В продажу игра поступит 21 ноября. Помимо обычной джевел-версии игры, в продажу поступит DVD-бокс, а также эксклюзивное коллекционное издание. В состав DVD-бокса входит: DVD-диск с
07.11.2008 Left 4 Dead: Скриншоты

В сети появились скриншоты Left 4 Dead, снятые с демоверсии игры, которая стала доступна для скачивания в Steam вчера. Правда не для всех, а только для сделавших предзаказ полной версии.Left 4 Dead - это классичес
29.10.2008 Демоверсия Left 4 Dead на следующей неделе

Компания Valve планирует 6 ноября выложить для свободного скачивания демоверсию хоррора Left 4 Dead. В настоящее время открыт предзаказ на игру, который дает право на скидку при покупке полной версии.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого разворач
21.10.2008 Left 4 Dead: Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 18 ноября.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого разворачивается в
08.10.2008 Left 4 Dead: Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 20 ноября.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого разворачивается в
26.09.2008 Left 4 Dead: Системные требования

Компания Valve и Turtle Rock Studios системные требования для игры Left 4 Dead. Напомним, что релиз проекта запланирован на 20 ноября этого года.Требования к компьютеру:Windows Vista, XP or 2000 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 или AMD64X2 1GB RAM для XP / 2GB RAM дл
25.08.2008 Left 4 Dead вновь задерживается

Компания Valve и Turtle Rock Studios объявили об очередном переносе релиза игры Left 4 Dead. На этот раз сдвиг не очень большой - всего 16 дней. Вместо заявленного ранее 4 ноября, игра появится в продаже лишь 20-го.Left 4 Dead - это классический survival-horror, дей
25.08.2008 Left 4 Dead: Видео

Опубликован видеоролик экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 в ноябре этого года. Скачать ролик можно в нашем файловом архиве (272 МБ).Left 4 Dead - это к
11.08.2008 Left 4 Dead: Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 в ноябре этого года.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого развора
24.07.2008 Left 4 Dead: Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 в ноябре этого года.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого развора
24.06.2008 Left 4 Dead в ноябре

Valve и Turtle Rock Studios объявили дату выхода игры Left 4 Dead. Релиз проекта состоится 4 ноября текущего года.Основной упор в игре делается на кооперативное прохождение четверкой "товарищей", а противостоять придется целому городу, полному зом
27.05.2008 Left 4 Dead вновь откладывается

Компания Valve и Turtle Rock Studios объявили о переносе релиза игры Left 4 Dead с августа - сентября на ноябрь этого года. Напомним, что это уже далеко не первый перенос выхода игры.Основной упор в игре делается на кооперативное прохождение четверкой "товарищей
18.04.2008 Left 4 Dead: Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из мультиплеерного экшена Left 4 Dead, создающегося Turtle Rock Studios. Компания Valve выпустит игру на PC и Xbox 360 осенью этого года.Left 4 Dead - это классический survival-horror, действие которого разворачи
11.04.2008 "Акелла" издаст в России игру Left 4 Dead

«Акелла» объявляет о подписании договора с компанией Valve на издание на территории России и стран СНГ нового хоррор-боевика Left 4 Dead (L4D). «С игрой Left 4 Dead компания Valve идет навстречу тем, кто ждет появления по-настоящему динамичной игры для совместного прохождения, - говорит Даг Ломбарди (Doug Lomb

Публикаций - 62, упоминаний - 82

Tencent и организации, системы, технологии, персоны:

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Tencent - Turtle Rock Studios - Valve South 17 17
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Tencent - Techland 83 4
Microsoft Corporation 25775 3
Sony 6739 2
EA - Electronic Arts 1317 2
Пеленгатор НПК 1 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
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Tencent 190 1
Epic Games 172 1
Google LLC 12690 1
Nvidia Corp 4002 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Capcom 290 1
THQ 299 1
Deep Silver 63 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Совкомбанк Совесть 279 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
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