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4A Games

4A Games

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.11.2023 XGIMI Horizon Ultra – длиннофокусный проектор 4К с поддержкой Dolby Vision представлен в России
25.08.2023 Компания TCL выпустила 4К телевизор для геймеров и перфекционистов
28.07.2023 Выпущены очень дешевые 4К-телевизоры с большими экранами. За ними стоит Xiaomi. Цена
10.07.2023 Xiaomi выпустила ультрадешевые телевизоры с огромными экранами и 4К-разрешением. Цена
29.06.2023 Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента
06.03.2023 Hanwha Vision выпустила интеллектуальные камеры видеонаблюдения 8 МП серии X
20.01.2023 В России появились супердешевые 4К-телевизоры Xiaomi. Видео
10.01.2023 Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM
11.10.2022 MTS AI внедрила пропуск титров и повторяющихся эпизодов в онлайн-кинотеатре KION
30.08.2022 Xiaomi выпускает серию дешевых 4К-телевизоров с большим экраном. Цены
15.08.2022 Малогабаритные IP-камеры STC-IPM8508A марки Smartec с 4К-разрешением
02.08.2022 GS Group выпустила новую цифровую 4К-приставку с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth
15.07.2022 Xiaomi выпустила недорогие 4К-телевизоры с большим экраном для требовательных геймеров. Цена
17.05.2022 Видео в 4К и 360-градуснйы обзор с новыми уличными IP-камерами Smartec STC-IPM8920 Estima
09.02.2022 Xiaomi выпустила 4К-телевизор на Android дешевле 30 тыс. руб. Видео
03.01.2022 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы
22.12.2021 Xiaomi создала дешевый 4К-телевизор с приличной диагональю. Цена, видео
29.06.2021 В звонках «Вконтакте» появится демонстрация экрана в разрешении 4К
30.04.2021 Владелец Alcatel начал продавать в России дешевые смарт-ТВ на Android с 4К
17.03.2021 Xiaomi выпустила три дешевых 4К-телевизора с большими продвинутыми экранами. Видео
25.02.2021 В России начались продажи 4К-телевизоров Prestigio с большими диагоналями. Они стоят дешевле Xiaomi
28.12.2020 Россияне выпустили смарт-ТВ с гигантским экраном и поддержкой 4К. Цена
03.04.2020 Xiaomi выпустила 4К-телевизоры на 60 и 75 дюймов в разы дешевле аналогов
28.11.2019 Xiaomi выпустила дешевый 4К-телевизор с большим экраном. Цена
27.11.2019 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на 8K-телевизоры удваивается каждый квартал
12.11.2019 Создан 4К-телевизор, который можно свернуть в трубку. Видео
26.07.2019 Xiaomi готовит 4К-телевизоры Redmi «по смешной цене»
18.06.2019 Xiaomi привезла в Россию HD- и 4К-телевизоры по цене смартфона
23.04.2019 Xiaomi выпустила сверхдешевые 4К-телевизоры по цене смартфона
25.07.2018 «Триколор ТВ» в партнерстве с «Медиа альянсом» запускают трансляцию спортивного канала Eurosport 4К
06.06.2018 МГТС предложила клиентам 4К-телевизоры в рассрочку в преддверии ЧМ-2018
12.04.2018 Самые необычные игровые мониторы. Выбор ZOOM
22.03.2018 Клиенты МГТС могут взять 4К-телевизоры в рассрочку
18.01.2018 TrueConf обеспечила 4К-видеозвонки на телевизорах для владельцев приставок Nvidia Shield TV
07.11.2017 Xbox One X или PlayStation 4 Pro: чьё 4К лучше
26.09.2017 TrueConf полностью переходит на Ultra HD видеосвязь
13.06.2017 MediaTek представила 4К-чип с поддержкой Dolby Vision и Hybrid Log Gamma
14.03.2017 Обзор PlayStation 4 Pro: игры на консолях в 4К уже возможны?
10.03.2017 Kingston представила карты памяти microSD формата SDCG для записи 4К-видео
13.01.2017 LG анонсировала свой первый Bluray-плеер с разрешением 4К и поддержкой Dolby Vision

Публикаций - 52, упоминаний - 52

4A Games и организации, системы, технологии, персоны:

THQ 299 14
Бука - Buka Entertaiment 493 13
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 12
Deep Silver 63 8
Nvidia Corp 4002 4
Crytek 146 2
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 1
Volition 32 1
Relic Entertainment 53 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios 24 1
X Corp - Twitter 2938 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Epic Games 172 1
Koch Industries 13 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 25
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 28
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 14
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 13
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 8
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
Stealth - Стелс-технология 205 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 161 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
4A Games - Metro: Last Light 39 30
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 3
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 73 2
Microsoft Xbox Live Marketplace 34 2
Nvidia GeForce GTX 525 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Microsoft DirectX 723 2
Nvidia 3D Vision - Nvidia 3D Stereo Driver 34 2
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 70 2
AMD Radeon HD 282 1
Nvidia PhysX 62 1
Microsoft Points 74 1
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 141 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Microsoft Windows 16882 1
Intel Core i - Cерия процессоров 534 1
Microsoft Windows XP 2431 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 1
Microsoft Xbox Live 309 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
Nvidia GeForce GT 337 1
Desai Ujesh - Десэй Юджеш 4 1
Кудра Владимир 1 1
Williamson Richard - Уильямсон Ричард 7 1
Farrell Brian - Фаррел Брайан 5 1
Farrell Brian - Фаррелл Брайан 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
Украина - Киев 1151 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
США - Нью-Йорк 3180 13
Япония - Токио 1020 13
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 13
Аргентина - Буэнос-Айрес 68 13
Украина 7928 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Европа 24964 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Франция - Французская Республика 8177 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 22
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 13
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 13
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 10
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
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