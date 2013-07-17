Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
4A Games
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Публикаций - 50, упоминаний - 50
4A Games упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бука - Buka 276 13
|THQ 206 11
|Акелла 579 9
|Deep Silver 51 8
|Nvidia Corp 2038 3
|Facebook 3768 1
|Ubisoft 548 1
|Crytek 104 1
|SEGA 191 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768351, в очереди разбора - 672035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768351, в очереди разбора - 672035.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru