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4A Games


17.07.2013 Metro: Last Light - Faction Pack. Видео 1
15.05.2013 Релизный трейлер Metro: Last Light 1
30.04.2013 Metro: Last Light. Видео Redemption 1
26.04.2013 Metro: Last Light в печати 1
24.04.2013 Metro: Last Light. Инструкция по выживанию, ч. 3 1
18.04.2013 Metro: Last Light. Системные требования 1
16.04.2013 Metro: Last Light. Инструкция по выживанию, ч. 2 1
16.04.2013 Metro: Last Light. Видео 1
15.04.2013 Коллекционное издание "Метро 2033: Луч надежды" 1
14.04.2013 Metro: Last Light. Скриншоты 1
11.04.2013 Официальный сайт "Метро 2033: Луч надежды" 1
10.04.2013 Metro: Last Light. Инструкция по выживанию, ч. 1 1
08.04.2013 Metro: Last Light. Предзаказ 1
01.03.2013 Новая дата выхода Metro: Last Light 1
24.01.2013 Распродажа THQ завершена 1
09.01.2013 Metro: Last Light. Скриншоты 1
27.12.2012 Metro: Last Light. Скриншоты 1
22.12.2012 Metro: Last Light. Скриншоты 1
14.12.2012 Metro: Last Light в марте 1
11.12.2012 Metro: Last Light. Видео "Бытие" 1
06.11.2012 Metro: Last Light переносится 1
13.10.2012 Metro: Last Light без мультиплеера 1
18.07.2012 Metro: Last Light. Видео 1
03.02.2012 Metro: Last Light не в этом году 1
16.09.2011 Metro: Last Light. Скриншоты 1
06.09.2011 Metro: Last Light в России 1
18.08.2011 Metro: Last Light. Скриншоты 1
03.06.2011 Metro: Last Light. Е3-видео 1
31.05.2011 Metro: Last Light. Трейлер и скриншоты 1
04.05.2011 Metro: Last Light официально 1
30.07.2010 Ranger Pack для "Метро 2033" на следующей неделе 1
29.06.2010 "Метро 2034" в разработке 1
14.05.2010 Ranger Pack для "Метро 2033" 1
11.03.2010 "Метро 2033". Скриншоты 1
06.03.2010 "Метро 2033" на "золоте" 1
06.03.2010 "Метро 2033". Видео 1
27.02.2010 "Метро 2033". Видео 1
25.02.2010 "Метро 2033". Системные требования 1
17.02.2010 "Метро 2033". Скриншоты DX11 1
08.02.2010 "Метро 2033". Скриншоты 1

Публикаций - 50, упоминаний - 50

4A Games упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Бука - Buka 276 13
THQ 206 11
Акелла 579 9
Deep Silver 51 8
Nvidia Corp 2038 3
Facebook 3768 1
Ubisoft 548 1
Crytek 104 1
SEGA 191 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 149 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
Nvidia GeForce GTX 2081 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 258 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2159 3
Microsoft DirectX 330 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 822 2
Microsoft Windows 7 1662 1
Intel Core i - Cерия процессоров 352 1
Microsoft Windows XP 906 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 285 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 326 1
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 28 1
Глуховский Дмитрий 19 9
Россия - Российская федерация - РФ 57680 11
Земля - планета Солнечной системы 881 10
США - Нью-Йорк 1099 9
Япония - Токио 291 9
Франция - Париж 375 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Северная Америка 1416 1
США - Лос-Анджелес 292 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768351, в очереди разбора - 672035.
Создано именных указателей - 46354.
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