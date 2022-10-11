MTS AI внедрила пропуск титров и повторяющихся эпизодов в онлайн-кинотеатре KION

Российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС объявляет о том, что MTS AI разработала решение SuperResolution, которое позволяет переводить видео в формат 4к, а также – алгоритм для пропуска титров и повторяющихся заставок в сериалах для онлайн-кинотеатра KION.

SuperResolution – разработка компании MTS AI, в основе которой лежат технологии компьютерного зрения. Эта система увеличивает разрешение видео, снятое в низком качестве, до 4к. Так владельцы телевизоров, поддерживающих формат 4к, могут без искажений смотреть старые фильмы и сериалы.

Согласно независимому исследованию, в ходе которого сравнили оригинальное видео в формате 1080р и улучшенное до качества 4к с помощью искусственного интеллекта, изображение, улучшенное с помощью SuperResolution, выигрывает по нескольким параметрам: у него выше четкость, ярче цвета, а сама картинка выглядит реалистичнее.

Вторая часть решения для KION – автоматический пропуск титров и заставок с помощью нейросетей и машинного обучения. Использование искусственного интеллекта позволяет онлайн-кинотеатру не привлекать дополнительные финансовые и кадровые ресурсы на ручную обработку сериалов, чтобы внедрить в них функцию пропуска титров. Алгоритм, созданный в MTS AI, за 40 минут в автоматическом режиме выявляет и размечает повторяющиеся кадры во всех эпизодах одного сезона сериала.

Функция пропуска титров и заставки внедрена во все сериалы, представленные в онлайн-кинотеатре KION. Это позволило увеличить количество времени, которое пользователи проводят, просматривая сериалы на больших экранах (компьютеры, приставки, Smart ТВ).

«Наличие в онлайн-кинотеатре ранее недоступного в 4к контента несомненно повышает привлекательность для зрителей. С помощью наших разработок зрители смогут в полной мере использовать возможности своих 4к, – а в будущем, и 8к – телевизоров. В то же время функция пропуска титров – бенчмарк среди сервисов, предоставляющих онлайн-видеоконтент, который напрямую влияет как на продуктовые показатели, так и на удовлетворенность пользователей и уровень их лояльности», – прокомментировал технический директор MTS AI Дмитрий Буланцев.

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«Онлайн-кинотеатр KION всегда ориентирован на удобство пользования приложением и улучшение качества контента, что в настоящий момент является одним из важнейших дифференциаторов. Технологии AI могут обеспечить ключевые точки роста конкурентоспособности и комфортность пользования сервисом», – отмечает Chief Product Officer (CPO) МТС Медиа/KION Станислав Журавлев.

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МТС – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.