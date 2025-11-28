Разделы

Журавлев Станислав


СОБЫТИЯ


28.11.2025 Топ-7 внедрений HR-платформ в России. Рейтинг CNews Analytics 1
08.09.2023 В KION на телевизорах Android TV стал доступен музыкальный контент 1
18.07.2023 Hisense объявила о доступности онлайн-кинотеатра Kion на своих телевизорах 1
11.10.2022 MTS AI внедрила пропуск титров и повторяющихся эпизодов в онлайн-кинотеатре KION 1
02.11.2010 Читатели определили главные темы CNews FORUM 2010 1
25.10.2010 CNews FORUM 2010: ключевые спикеры 1
18.08.2010 Лужков повысил статус ИТ-ведомства Москвы 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Журавлев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14152 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 878 2
Свемел МВП - Swemel 33 2
Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза 13 1
Ростелеком 10291 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 124 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 199 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 53 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 118 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6258 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 907 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12809 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 671 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72883 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57095 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22967 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7366 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2453 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17076 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6137 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3704 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28912 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5850 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13306 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12701 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2634 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1390 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12230 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8102 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17928 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8145 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1828 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17106 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6305 1
Освещение - яркость источника света 719 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8755 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 366 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5869 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9599 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7689 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1847 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8690 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16676 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33898 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5642 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1095 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27127 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 264 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4056 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3069 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9508 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1468 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5563 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5808 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 246 3
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - SuperResolution 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7348 1
Apple iPad 3920 1
HTC Desire - серия смартфонов 153 1
Google Android 14653 1
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 57 1
Google Android TV 350 1
Google Android Auto 42 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 84 1
Массух Илья 235 2
Голованов Юрий 9 2
Носков Константин 238 2
Казак Максим 162 2
Серова Елена 320 2
Ухлинов Леонид 59 2
Сапельников Сергей 109 2
Сальников Сергей 3 2
Петровский Максим 3 1
Буланцев Дмитрий 7 1
Гусев Сергей 44 1
Алешин Михаил 10 1
Лужков Юрий 113 1
Локтаев Дмитрий 4 1
Воробьев Михаил 52 1
Буряков Михаил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156379 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45613 3
Беларусь - Белоруссия 6015 2
Армения - Республика 2367 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54883 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3164 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 355 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5298 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5303 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51161 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3762 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8516 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8365 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 772 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 259 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1211 2
