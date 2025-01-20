Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Google Android Auto

Google Android Auto

Android Auto — система Android для отражения функций устройства Android на приборной панели автомобиля и головном устройстве автомобиля. После сопряжения устройства Android с головным устройством система может отображать некоторые приложения на дисплее автомобиля.


20.01.2025 Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году 1
15.11.2024 Карты живут людьми: 2ГИС представил новые возможности геосервиса для пользователей 1
04.10.2024 «Яндекс Карты» оцифровали более 47 тыс. км улиц крупных городов России 1
05.09.2024 «Яндекс» оцифровал более 2000 км улиц и магистралей крупных городов юга России 1
12.08.2024 «2ГИС» включил сверхдетальные дороги на картах 20+ городов — теперь и на экранах авто с CarPlay и Android Auto 1
26.04.2024 «2ГИС» представил маршруты на электричках и сверхдетальные дороги 1
26.03.2024 Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы 1
06.03.2024 «Яндекс» представил карты нового поколения для водителей Казани 1
07.02.2024 «2ГИС» расширил возможности навигатора для мультимедиа-экранов автомобилей 1
02.02.2024 Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году 1
14.11.2023 ​2ГИС масштабно обновил версию для мультимедиа-экранов автомобилей 1
31.10.2023 Новая страница в истории цифровой литературы: билайн перезапускает сервис книги билайн 1
26.10.2023 «Яндекс» представил «Карты» нового поколения для водителей 1
08.09.2023 В KION на телевизорах Android TV стал доступен музыкальный контент 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 1
25.10.2022 Пользователям систем Apple CarPlay и Android Auto стало доступно приложение МТС Music 1
28.07.2022 Huawei крупно переделала своего «убийцу» Android. Что изменилось? 1
17.03.2022 «СберЗвук» бесплатно продлевает подписку, а всем новым пользователям дарит «СберПрайм» 1
04.03.2022 Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества 1
22.12.2021 Подписчики «Плюса» теперь могут слушать «Яндекс.музыку» на телевизорах 1
04.08.2021 Водители смогут использовать «Яндекс.карты» и «Навигатор» в Apple CarPlay и Android Auto 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
12.11.2020 2ГИС начала публичное бета-тестирование Android Auto 1
09.09.2020 Вышла ОС Android 11. Что в ней нового? 1
06.02.2020 Google втайне создает новую операционную систему 1
13.05.2019 Google впервые рассказала, зачем ей «секретная» ОС и заменит ли она Android 1
19.09.2017 «Яндекс» создал конкурента Apple CarPlay и Android Auto. Видео 1
17.02.2017 Ford Focus получил полную синхронизацию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto 1
21.04.2015 «Почта Mail.Ru» обзавелась поддержкой Android Auto 1
14.04.2015 «Почта Mail.Ru» покажет письма на Apple Watch 1
10.07.2014 Через пять лет 24 млн автомобилей будут поддерживать iPhone 2
04.07.2014 LG начала продвигать Android в автомобилях 1
30.06.2014 Самые важные анонсы Google I/O 2014 3
26.06.2014 Google анонсировала автомобильную платформу Android Auto 1

Публикаций - 34, упоминаний - 37

Google Android Auto и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 14
Apple Inc 12099 12
Yandex - Яндекс 7339 10
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 8
Samsung Electronics 10254 5
LG Electronics 3614 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
Microsoft Corporation 24623 2
Xiaomi 1732 2
GitHub 814 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Sony 6544 2
Philips 2053 2
BBK OPPO Electronics 384 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Acronis - Акронис 448 1
HoloGroup 6 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Крок - Croc 1777 1
SAP SE 5276 1
Совзонд - Sovzond 118 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Ростелеком 9699 1
Intel Corporation 12197 1
Oracle Corporation 6687 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Lenovo Motorola 3501 1
Qualcomm Technologies 1822 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Hyundai Motor Company 383 5
Ford 411 5
Honda Motor Company 234 5
Volvo Cars 253 4
BMW Group 446 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 2
Volkswagen Audi Group 207 2
Mazda Motor Corporation 71 2
Tata Motors - Jaguar Cars 123 2
Ferrari NV 157 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 2
Chevrolet 39 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Tesla Motors 396 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
eBay Inc 1619 1
Adidas - Адидас 160 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Volkswagen Group - VW 280 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Airbnb 90 1
Nike 185 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
LG Chem 27 1
Связной ГК 1369 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 16
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1737 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 10
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 6
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 5
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 5
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 4
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 4
Умные платформы 1682 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 4
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3755 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 4
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 409 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 3
Google Android 13994 26
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 56 21
Apple iOS 7809 15
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 6
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 6
Google Play - Google Store - Android Market 3291 5
Google Android TV 316 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 5
Google Android Wear OS 98 4
Apple - App Store 2890 4
Apple Siri - Голосовой помощник 395 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 4
Google Chrome - браузер 1561 3
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 3
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 172 3
Google Chromebook - Google Хромбук 234 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 3
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 3
МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 3
Linux OS 9936 2
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 2
Google Android Runtime 6 2
Google Fuchsia OS 21 2
QEMU 52 2
Google Armadillo 15 2
Google Flutter 52 2
Apple iPhone 5 772 2
VK - Mail.Ru Почта 349 2
Яндекс.Навигатор 101 2
Google Now 77 2
Google Play Music 61 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 2
Яндекс.Плюс 191 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 2
Сбер - СберПрайм 45 2
Apple Music 108 2
Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 2
Сергеев Алексей 45 2
Петровский Максим 2 2
Кириллов Сергей 9 2
Бобкова Ольга 4 2
Берёзкин Максим 6 2
Swetland Brian - Свитлэнд Брайан 4 1
Сырков Александр 5 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 65 1
Василевский Андрей 20 1
Сагалович Александра 12 1
Урюков Юрий 1 1
Ерёменко Павел 2 1
Писарев Андрей 18 1
Левчук Олег 6 1
Никитин Иван 6 1
Berardi Filomena - Берарди Филомена 1 1
Brady Patrick - Брэди Патрик 3 1
Журавлев Станислав 6 1
Ганжа Антон 3 1
Савкин Иван 8 1
Салов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1003 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
Армения - Республика 2280 2
Европа 21767 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 910 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Индия - Bharat 5431 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
США - Калифорния 4625 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 112 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
США - Массачусетс - Бостон 378 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 17
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 16
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 4
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 222 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 451 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 51 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
The Verge - Издание 554 1
Reddit 312 1
9to5Google 48 1
Korea Herald 44 1
ComputerWorld 144 1
ABI Research 234 2
Frost & Sullivan 203 1
Gartner - Гартнер 3556 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще