Google Android Auto
Android Auto — система Android для отражения функций устройства Android на приборной панели автомобиля и головном устройстве автомобиля. После сопряжения устройства Android с головным устройством система может отображать некоторые приложения на дисплее автомобиля.
Google Android Auto и организации, системы, технологии, персоны:
|The Verge - Издание 554 1
|Reddit 312 1
|9to5Google 48 1
|Korea Herald 44 1
|ComputerWorld 144 1
|ABI Research 234 2
|Frost & Sullivan 203 1
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