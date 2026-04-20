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ДОДД СПб ГКУ Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга

ДОДД СПб ГКУ - Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга

СПб ГКУ «ДОДД» — Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

СОБЫТИЯ


20.04.2026 2ГИС начал показывать онлайн сигналы светофоров в Санкт-Петербурге 1
18.09.2019 ЭР-Телеком представил пилотный проект первого инновационного пешеходного перехода 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ДОДД СПб ГКУ и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Apple Inc 13156 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 1
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Мотрич Александр 2 1
Кириллов Сергей 14 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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