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ДОДД СПб ГКУ Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ДОДД» — Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».
СОБЫТИЯ
|20.04.2026
|2ГИС начал показывать онлайн сигналы светофоров в Санкт-Петербурге 1
|18.09.2019
|ЭР-Телеком представил пилотный проект первого инновационного пешеходного перехода 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
ДОДД СПб ГКУ и организации, системы, технологии, персоны:
|ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 1
|Apple iOS 8583 1
|Google Android Auto 51 1
|Google Android 15244 1
|Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.