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Ерёменко Павел
СОБЫТИЯ
|05.11.2026
|Avanpost представляет продукт DAG для контроля доступа к неструктурированным данным 1
|02.09.2016
|Google отказался от проекта «революционного модульного смартфона». Видео 1
|30.06.2014
|Самые важные анонсы Google I/O 2014 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Ерёменко Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Lenovo Motorola 3579 2
|Google LLC 12888 2
|Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 2
|Motorola Inc 1156 2
|Withings 18 1
|Samsung Electronics 11212 1
|Alphabet 185 1
|Lenovo Group 2483 1
|Apple Inc 13379 1
|Meta Platforms - Facebook 4642 1
|LG Electronics 3754 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2212 1
|Intel Corporation 12920 1
|Razer Inc 89 1
|Philips 2103 1
|Sony - Sony Group Corporation 6769 1
|HTC Corporation 1425 1
|Sharp Corporation 1063 1
|ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 206 1
|TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - ТИПИ Вижн Евразия - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 80 1
|Adidas - Адидас 170 1
|Nike 196 1
|Dugan Regina - Дуган Регина 7 1
|O'Donnell Bob - О’Доннел Боб 17 1
|Osterloh Rick - Остерло Рик 8 1
|Pichai Sundar - Пичаи Сандар 81 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.