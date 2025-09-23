Google Fit

Разделы

23.09.2025 «ТелеМедХаб» включен в реестр отечественного ПО для ускорения цифровизации здравоохранения 1
11.07.2023 Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса 1
29.11.2022 На Сахалине подвели итоги хакатона для программистов и аналитиков 1
08.03.2022 Лучшие приложения для домашних тренировок: выбор ZOOM 1
19.02.2022 Умные напольные весы: хиты продаж 1
10.10.2020 Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 1
05.08.2020 «Билайн» начинает внедрение технологии мобильного ID в собственные сервисы 1
07.04.2020 «Билайн» представил мобильного помощника для здорового образа жизни 1
03.03.2015 Android 5.0 Lollipop против iOS 8: куда катится мир 2
30.06.2014 Самые важные анонсы Google I/O 2014 2

Apple Inc 12444 5
Google LLC 12093 4
Samsung Electronics 10495 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9060 2
Meta Platforms - Facebook 4503 2
Garmin - Гармин 206 2
Intel Corporation 12436 1
Huawei 4117 1
LG Electronics 3657 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 1
Sony 6593 1
Lenovo Motorola 3511 1
Philips 2069 1
HTC Corporation 1501 1
Razer Inc 79 1
Sharp Corporation 1044 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 74 1
Picooc 8 1
Google Russia - Гугл Россия 187 1
Xiaomi 1896 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 122 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1072 1
Ростелеком 10127 1
X Corp - Twitter 2898 1
БАРС Груп 555 1
Цифра ГК 2517 1
Fossil 20 1
Motorola Inc 1148 1
Tanita 7 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 332 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 349 1
Kitfort 66 1
Withings 17 1
Adidas - Адидас 164 2
Nike 188 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7914 1
Visa International 1963 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1897 1
Альфа-Банк 1832 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1429 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5684 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25202 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25553 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26670 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55403 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1245 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12772 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10048 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8025 3
Часы - Watch 981 3
Оповещение и уведомление - Notification 5199 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5046 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3068 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1171 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11955 2
Умные платформы 1817 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14822 2
Google Android устройства-девайсы 769 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9706 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1110 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70889 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6201 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11958 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4817 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1983 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12565 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1902 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 812 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8239 2
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 62 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10228 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6262 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4134 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 572 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7198 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1286 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 377 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1523 1
AOD - Always On Display 208 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 821 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12805 1
Google Android 14499 7
Apple iOS 8130 7
Apple Pay 500 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 518 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 2
ВымпелКом - Билайн mWellness 2 2
Apple iPad 3902 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7260 2
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 2
Google Chrome - браузер 1617 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
Dell Mobile Connect 20 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 995 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 1
Nuance Swype Keyboard 58 1
Google Android TV 340 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 366 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3027 1
Apple - App Store 2976 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 380 1
Apple Safari - браузер 868 1
Samsung Pay 293 1
Google Android One 46 1
Google Android Wear OS 101 1
Google Android Runtime 6 1
Google Android Auto 42 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 125 1
Google Chromebook - Google Хромбук 236 1
Garmin Pay 22 1
Apple iPod Touch 747 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 685 1
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 49 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 70 1
Google Project Ara 48 1
Apple iTunes Store 1115 1
Qualcomm Snapdragon Wear 15 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Google Now 77 1
Google Play Music 61 1
Held George - Хелд Джордж 38 2
Sundar Pichai - Сундар Пичай 71 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Аленьков Вячеслав 14 1
Ерёменко Павел 2 1
Пелевин Алексей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 153385 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17838 2
Индия - Bharat 5611 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
США - Калифорния - Купертино 272 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5309 1
Япония 13439 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2518 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 961 1
Южная Корея - Республика 6797 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 358 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 752 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6247 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9406 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1121 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19880 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50367 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11297 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25441 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54010 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1240 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31170 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10466 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6722 1
Английский язык 6826 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2421 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1638 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 751 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6254 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 615 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5915 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17097 1
Спорт - Футбол 750 1
Металлы - Золото - Gold 1184 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 253 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5781 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2638 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5194 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4260 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1775 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 947 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1362 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1948 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6679 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 203 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 123 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 316 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 539 1
Сон - Somnus 450 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 396 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 149 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 174 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 351 1
День молодёжи - 27 июня 972 1
