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«Билайн» начинает внедрение технологии мобильного ID в собственные сервисы

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Билайн» начинает внедрение технологии мобильного ID (Mobile Connect мобильное соединение) в собственные сервисы.

Технология мобильного ID позволяет использовать смартфоны для простого, безопасного и удобного доступа к интернет-магазинам, социальным сетям, сайтам, порталам государственных услуг, финансовым сервисам, мобильным приложениям, заменяя необходимость использования имен пользователей и паролей.

Благодаря технологии пользователю при регистрации и дальнейшей авторизации на онлайн-порталах не нужно каждый раз придумывать и запоминать новый логин и пароль. Идентификатором будет его номер телефона, а пароль будет направлен системой в виде push-уведомления. Такой подход обеспечивает низкую вероятность взлома за счет закрытого взаимодействия SIM-карты и платформы мобильного ID, push (всплывающие сообщения) Мобильного ID не может быть расшифрован злоумышленниками благодаря ограниченному сроку жизни авторизационной̆ сессии.

Теперь технологией мобильного ID могут воспользоваться пользователи мобильного приложения mWellness (мобильное хорошее здоровье) (12+) для спорта и здорового питания. С ее помощью безопасная авторизация в приложении займет всего несколько секунд. Кроме того, клиентам «Билайн» стала доступна технология in app purchase (покупка внутри приложения), благодаря которой можно оплачивать покупки в мобильном приложении mWellness с помощью Apple Pay и Google Pay.

При первом запуске приложения mWellness пользователь может указать информацию о своем возрасте, весе и росте, выбирает одну из предложенных целей, а также указывает желаемый вес. Данные в приложение также можно загрузить из Google Fit (гугл фитнес).

mWellness может подсчитывать калории, которые человек получает в течение дня, учитывая входящие в состав продуктов белки, жиры и углеводы. Также приложение показывает и расход калорий с учетом введенной в приложение информации об активности пользователя - количестве шагов и выполненных упражнений за день. На основании этой информации приложение выдает рекомендации по питанию и занятиям спортом с учетом установленных целей: похудеть, набрать мышечную массу или поддерживать вес.

В приложении также доступны рецепты летних салатов, блог с советами по правильному похудению и формированию здоровых привычек, рекомендации как правильно выполнять упражнения: делать планку, кардио-тренировки и многое другое.

Пользователь может настроить напоминания о времени приема пищи, тренировках, а также о необходимости выпить воды. Таким образом, mWellness помогает пользователям сформировать ряд полезных привычек.

Приложение mWellness доступно для смартфонов с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и iOS (версии 10.0 и выше). Полный функционал приложения доступен только для абонентов российских операторов связи и абонентов «Билайн» в сети связи «Билайн» в России.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Вымпелкома», отметил: «Автоматическая идентификация с помощью Мобильного ID значительно экономит время за счет того, что пользователю не нужно придумывать, а потом запоминать связку «логин-пароль». За счет безопасности операций и защиты персональных данных Мобильный ID, вероятно, будет все больше и больше использоваться для банковских сервисов, онлайн-торговли и электронных документов, удостоверяющих личность».

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