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Samsung Galaxy Gear

Samsung Galaxy Gear

СОБЫТИЯ

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20.07.2017 Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa «Бинбанка»

еющим совместимыми с Samsung Pay смартфонами линейки Samsung Galaxy и носимыми устройствами Samsung Gear S3. «Платежный сервис Samsung Pay не только надежен и безопасен, но и невероятно удобен

11.05.2017 Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен держателям карт Visa и Mastercard банка «АК БАРС»

чат все клиенты банка, у которых есть совместимые с Samsung Pay смартфоны серии Galaxy и устройства Gear S3.«Считается, что Татарстан – один из самых продвинутых регионов России с точки зрения

12.04.2017 Samsung Pay работает как часы!

Сервис Samsung Pay начинает работать на смарт-часах Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic. С 11 апреля российские владельцы смарт-часов Samsu
11.04.2017 Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен на устройствах Samsung Gear S3

Samsung объявила о том, что с 11 апреля 2017 г. владельцы устройств Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic смогут оплачивать свои покупки, используя мобильный
09.01.2017 Новые носимые устройства Samsung совместимы с iOS

Компания Samsung Electronics объявила о совместимости с iOS серии носимых устройств: Gear S3, Gear S2 и Gear Fit2. В текущий момент поддерживаются iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C,
21.12.2016 Обзор Gear S3 Frontier: умные часы для активной жизни

е ролики или даже небольшие анимированные скетчи. Приятно, когда у вас на руке небольшой телевизор. Gear S3 и Gear S2 Многие авторы выносят дополнительную информацию прямо на циферблат, наприме
19.12.2016 Выбирай свой вариант Samsung Gear S3

зина брэндовой одежды и аксессуаров PODIUM Market прошла российская презентация смарт-часов Samsung Gear S3. Новое поколение часов сочетает в себе классический дизайн и новейшие мобильные техно
28.11.2016 «Умные» часы» Samsung Gear S3 доступны для предзаказа. Фото

msung Electronics объявил о старте предварительных заказов на новое поколение «умных» часов Samsung Gear S3 с 28 ноября 2016 г. на сайте http://www.samsung.com/ru/promotions/gears3/preorder/. К
07.09.2016 Компания Samsung на выставке IFA 2016 в Берлине

если говорить о мобильных гаджетах, то компания на самой выставке IFA представила только смарт-часы Gear S3 — идейные наследники модели S2.     Samsung Gear S3 (слева) и Samsung Galaxy N
01.09.2016 Samsung Gear S3 метят в премиум-класс

Третье поколение смарт-часов Samsung Gear S3 стало ещё больше похоже на классические образцы премиального уровня, сохранив и увели
29.08.2016 TIM и Samsung в сотрудничестве с Gemalto запускают первые в Италии умные часы со встроенной SIM-картой

TIM и Samsung в сотрудничестве с Gemalto запустили первые в Италии умные часы со встроенной SIM-картой (eSIM), что является следующим этапом развития SIM-карты и мобильных устройств. Умные часы Gear S2 Classic 3G фирмы Samsung – это первое в мире переносное устройство с eSIM, технологическая инновация, которая означает дальнейшую ступень развития цифрового будущего интернета вещей. eS
29.04.2016 Samsung объявил о снижении цен на Gear S2 и Gear S2 Classic

Компания Samsung Electronics объявила о весеннем снижении цен на смарт-часы Gear S2 и Gear S2 Classic. Начиная с 29 апреля поклонники умных гаджетов смогут сэконо
24.02.2016 МТС открыла предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S7 edge

y S7 и Samsung Galaxy S7 edge с поддержкой LTE, совместимые с очками виртуальной реальности Samsung Gear VR и смарт-часами Samsung Gear S2. На сайте интернет-магазина МТС с 22 февраля 2016 г. о
03.12.2015 Samsung выпустила веб-браузер для очков виртуальной реальности Samsung Gear VR

Компания Samsung Electronics анонсировала выход веб-браузера Samsung Internet for Gear VR, оптимизированного для очков виртуальной реальности Samsung Gear VR, продажи к
03.12.2015 Очки виртуальной реальности Samsung Gear VR поступили в продажу в России

1 декабря в России стартовали продажи инновационных очков виртуальной реальности Samsung Gear VR, разработанных специально для массового потребителя. Новинка дает возможность испытат
18.11.2015 Samsung Gear S2: умный друг человека

в позволяют просмотреть не только заголовки и содержание письма, но и набрать несложный ответ. Часы Samsung Gear S2 поставляются в круглой коробке из картона с серебряным тиснением. Стандартные
08.10.2015 Samsung открыла предзаказ на Samsung Gear S2 и Gear S2 Classic

ель потребительской электроники и мобильных устройств, перед началом официальных продаж умных часов Samsung Gear S2 и Gear S2 Classic в России предлагает оформить на них предзаказ. Акция старто
06.10.2015 Решение Gemalto позволит пользователям смарт-часов Samsung Gear S2 осуществлять безопасное подключение к сотовым сетям

Компания Gemalto представила свое решение для запуска новейшей модели смарт-часов Gear S2 компании Samsung Electronics. Решение Gemalto позволит пользователям осуществлять безопасное подключение к сотовым сетям. В результате будет возможно совершать голосовые звонки и переда
02.10.2015 Samsung Galaxy Note 5 и Samsung Gear S2 представлены в России

Новые смарт-часы Samsung Gear S2 в круглом дизайне и смартфон Samsung Galaxy Note 5 официально представлены на
02.10.2015 Продажи Samsung Galaxy Note 5 и Samsung Gear S2 стартуют в России в октябре

тельской электроники и мобильных устройств, представила в России Samsung Galaxy Note 5 и умные часы Samsung Gear S2 в круглом дизайне, анонсированные месяцем ранее. Об этом CNews сообщили в Sam
22.09.2015 Самые ожидаемые умные часы второй половины 2015 года

Samsung Galaxy Note 5 с сентября на август. Второй — когда в рамках IFA 2015 представила умные часы Samsung Gear S2 под управлением ОС Tizen. C 2013 года азиатский вендор придерживался мнения,

17.06.2015 Samsung Galaxy S6 и Samsung Galaxy S6 edge вошли в виртуальную реальность

Модификация очков виртуальной реальности Samsung Gear VR Innovator Edition, совместимая со смартфонами Samsung Galaxy S6 и Samsung Galaxy S6 e
17.06.2015 Samsung начинает продажи очков виртуальной реальности для смартфонов Galaxy S6 и Galaxy S6 edge

Samsung Electronics объявила о начале продаж обновленных очков виртуальной реальности Samsung Gear VR Innovator Edition, полностью оптимизированными для смартфонов нового поколения Samsun
14.11.2014 Project Beyond вместо телепортера

Шлем виртуальной реальности Samsung Gear VR может превратится в устройство для телепортации благодаря показанной южнокорейским ги
07.10.2014 Opera выпустила браузер для умных часов Samsung Gear S

Opera Software объявила о том, что Opera Mini стал первым веб-браузером на смарт-часах Samsung Gear S, разработанных на основе операционной системы Tizen. Благодаря этому, обладате
28.08.2014 Samsung представил «умные часы», которые умеют звонить

nics анонсировала «умные часы» Samsung Gear S. Новая модель пополнила линейку, которая уже включает Samsung Galaxy Gear, Gear 2, Gear 2 Neo, Gear Fit и Gear Live (в России доступны только Gear

28.04.2014 Samsung проводит конкурс разработчиков приложений для Samsung Gear 2

Samsung Electronics анонсировала всемирный конкурс разработчиков приложений для носимого устройства Samsung Gear 2. Это уже третье мероприятие в рамках стартовавшего в 2012 г. проекта Samsung S
12.03.2014 Samsung на MWC 2014: анонс нового флагмана Samsung Galaxy S5 и аксессуаров

2014 стала презентация корпорацией Samsung нового флагмана Samsung GALAXY S5 и новых «умных» часов Samsung Gear 2, Gear 2 Neo и Gear Fit. Анонс новых устройств Samsung прошел в торжественной о
28.10.2013 «Умные часы» Samsung Galaxy Gear массово возвращают в магазин

Компания Samsung Electronics столкнулась с крайне высоким количеством возвратов «умных часов» Samsung Galaxy Gear в магазины Best Buy, сообщает ресурс Geek со ссылкой на внутренний докуме
22.10.2013 Samsung, что ты делаешь, прекрати: обзор "умных" часов Samsung Galaxy Gear в связке с Galaxy Note 3

Идею «умных» часов Samsung, напротив, «подсмотрела» у конкурентов. Часы Samsung Galaxy Gear стали продавать вместе с Galaxy Note 3, только не в одном комплекте, а ка
26.09.2013 Samsung представил в России смартфон-гигант Galaxy Note 3 и часы Galaxy Gear. ЦЕНЫ

тфона Samsung Galaxy Note 3 (N900), одного из самых ожидаемых устройств года, а также «умных» часов Samsung Galaxy Gear. Samsung Galaxy Note 3 с объемом памяти 32 ГБ и дополнительным разъемом д
06.09.2013 Samsung объединила семейство Galaxy с помощью часов

Компания Samsung представил смарт-часы Samsung GALAXY Gear. Samsung GALAXY Gear совместимо со всеми устройствами семейства Sa

Публикаций - 154, упоминаний - 273

Samsung Galaxy Gear и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 128
Apple Inc 13156 47
Google LLC 12690 29
LG Electronics 3735 20
Pebble Technology 71 18
Microsoft Corporation 25775 16
Sony 6739 16
Huawei 4677 14
Lenovo Group 2447 12
Lenovo Motorola 3566 12
Oculus VR 79 12
HTC Corporation 1512 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Canalys 236 8
X Corp - Twitter 2938 7
Garmin - Гармин 233 7
Xiaomi - Сяоми 2232 6
Fitbit 63 6
МегаФон 10742 5
Intel Corporation 12811 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Sharp Corporation 1062 4
Nvidia Corp 4002 4
Best Buy 223 3
Motorola Inc 1156 3
Qualcomm Technologies 1974 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
ZTE Corporation 800 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Toshiba Corporation 2980 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
AKG 66 3
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 3
Jawbone 37 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 2
Withings 18 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Visa International 1993 7
Альфа-Банк 1979 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 6
Русский стандарт Банк 509 6
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
Adidas - Адидас 170 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Kickstarter 136 3
Ак Барс Банк 283 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 3
Nike 195 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 2
101Hotels.com 456 2
Татнефть - Банк Зенит - Девон-Кредит АКБ 8 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Связной ГК 1401 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
BMW Group 482 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Афимолл ТРЦ 31 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Dyson 157 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Nissan Nismo 1 1
Pink Floyd - британская рок-группа 18 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 124
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 76
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 62
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 56
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 52
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 44
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 44
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 43
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 41
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 38
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 37
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 36
Часы - Watch 1059 35
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 32
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Аксессуары 4282 23
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