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Samsung Galaxy Gear
СОБЫТИЯ
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|20.07.2017
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Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa «Бинбанка»
еющим совместимыми с Samsung Pay смартфонами линейки Samsung Galaxy и носимыми устройствами Samsung Gear S3. «Платежный сервис Samsung Pay не только надежен и безопасен, но и невероятно удобен
|11.05.2017
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Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен держателям карт Visa и Mastercard банка «АК БАРС»
чат все клиенты банка, у которых есть совместимые с Samsung Pay смартфоны серии Galaxy и устройства Gear S3.«Считается, что Татарстан – один из самых продвинутых регионов России с точки зрения
|12.04.2017
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Samsung Pay работает как часы!
Сервис Samsung Pay начинает работать на смарт-часах Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic. С 11 апреля российские владельцы смарт-часов Samsu
|11.04.2017
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Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен на устройствах Samsung Gear S3
Samsung объявила о том, что с 11 апреля 2017 г. владельцы устройств Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic смогут оплачивать свои покупки, используя мобильный
|09.01.2017
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Новые носимые устройства Samsung совместимы с iOS
Компания Samsung Electronics объявила о совместимости с iOS серии носимых устройств: Gear S3, Gear S2 и Gear Fit2. В текущий момент поддерживаются iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C,
|21.12.2016
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Обзор Gear S3 Frontier: умные часы для активной жизни
е ролики или даже небольшие анимированные скетчи. Приятно, когда у вас на руке небольшой телевизор. Gear S3 и Gear S2 Многие авторы выносят дополнительную информацию прямо на циферблат, наприме
|19.12.2016
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Выбирай свой вариант Samsung Gear S3
зина брэндовой одежды и аксессуаров PODIUM Market прошла российская презентация смарт-часов Samsung Gear S3. Новое поколение часов сочетает в себе классический дизайн и новейшие мобильные техно
|28.11.2016
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«Умные» часы» Samsung Gear S3 доступны для предзаказа. Фото
msung Electronics объявил о старте предварительных заказов на новое поколение «умных» часов Samsung Gear S3 с 28 ноября 2016 г. на сайте http://www.samsung.com/ru/promotions/gears3/preorder/. К
|07.09.2016
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Компания Samsung на выставке IFA 2016 в Берлине
если говорить о мобильных гаджетах, то компания на самой выставке IFA представила только смарт-часы Gear S3 — идейные наследники модели S2. Samsung Gear S3 (слева) и Samsung Galaxy N
|01.09.2016
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Samsung Gear S3 метят в премиум-класс
Третье поколение смарт-часов Samsung Gear S3 стало ещё больше похоже на классические образцы премиального уровня, сохранив и увели
|29.08.2016
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TIM и Samsung в сотрудничестве с Gemalto запускают первые в Италии умные часы со встроенной SIM-картой
TIM и Samsung в сотрудничестве с Gemalto запустили первые в Италии умные часы со встроенной SIM-картой (eSIM), что является следующим этапом развития SIM-карты и мобильных устройств. Умные часы Gear S2 Classic 3G фирмы Samsung – это первое в мире переносное устройство с eSIM, технологическая инновация, которая означает дальнейшую ступень развития цифрового будущего интернета вещей. eS
|29.04.2016
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Samsung объявил о снижении цен на Gear S2 и Gear S2 Classic
Компания Samsung Electronics объявила о весеннем снижении цен на смарт-часы Gear S2 и Gear S2 Classic. Начиная с 29 апреля поклонники умных гаджетов смогут сэконо
|24.02.2016
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МТС открыла предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S7 edge
y S7 и Samsung Galaxy S7 edge с поддержкой LTE, совместимые с очками виртуальной реальности Samsung Gear VR и смарт-часами Samsung Gear S2. На сайте интернет-магазина МТС с 22 февраля 2016 г. о
|03.12.2015
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Samsung выпустила веб-браузер для очков виртуальной реальности Samsung Gear VR
Компания Samsung Electronics анонсировала выход веб-браузера Samsung Internet for Gear VR, оптимизированного для очков виртуальной реальности Samsung Gear VR, продажи к
|03.12.2015
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Очки виртуальной реальности Samsung Gear VR поступили в продажу в России
1 декабря в России стартовали продажи инновационных очков виртуальной реальности Samsung Gear VR, разработанных специально для массового потребителя. Новинка дает возможность испытат
|18.11.2015
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Samsung Gear S2: умный друг человека
в позволяют просмотреть не только заголовки и содержание письма, но и набрать несложный ответ. Часы Samsung Gear S2 поставляются в круглой коробке из картона с серебряным тиснением. Стандартные
|08.10.2015
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Samsung открыла предзаказ на Samsung Gear S2 и Gear S2 Classic
ель потребительской электроники и мобильных устройств, перед началом официальных продаж умных часов Samsung Gear S2 и Gear S2 Classic в России предлагает оформить на них предзаказ. Акция старто
|06.10.2015
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Решение Gemalto позволит пользователям смарт-часов Samsung Gear S2 осуществлять безопасное подключение к сотовым сетям
Компания Gemalto представила свое решение для запуска новейшей модели смарт-часов Gear S2 компании Samsung Electronics. Решение Gemalto позволит пользователям осуществлять безопасное подключение к сотовым сетям. В результате будет возможно совершать голосовые звонки и переда
|02.10.2015
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Samsung Galaxy Note 5 и Samsung Gear S2 представлены в России
Новые смарт-часы Samsung Gear S2 в круглом дизайне и смартфон Samsung Galaxy Note 5 официально представлены на
|02.10.2015
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Продажи Samsung Galaxy Note 5 и Samsung Gear S2 стартуют в России в октябре
тельской электроники и мобильных устройств, представила в России Samsung Galaxy Note 5 и умные часы Samsung Gear S2 в круглом дизайне, анонсированные месяцем ранее. Об этом CNews сообщили в Sam
|22.09.2015
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Самые ожидаемые умные часы второй половины 2015 года
Samsung Galaxy Note 5 с сентября на август. Второй — когда в рамках IFA 2015 представила умные часы Samsung Gear S2 под управлением ОС Tizen. C 2013 года азиатский вендор придерживался мнения,
|17.06.2015
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Samsung Galaxy S6 и Samsung Galaxy S6 edge вошли в виртуальную реальность
Модификация очков виртуальной реальности Samsung Gear VR Innovator Edition, совместимая со смартфонами Samsung Galaxy S6 и Samsung Galaxy S6 e
|17.06.2015
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Samsung начинает продажи очков виртуальной реальности для смартфонов Galaxy S6 и Galaxy S6 edge
Samsung Electronics объявила о начале продаж обновленных очков виртуальной реальности Samsung Gear VR Innovator Edition, полностью оптимизированными для смартфонов нового поколения Samsun
|14.11.2014
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Project Beyond вместо телепортера
Шлем виртуальной реальности Samsung Gear VR может превратится в устройство для телепортации благодаря показанной южнокорейским ги
|07.10.2014
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Opera выпустила браузер для умных часов Samsung Gear S
Opera Software объявила о том, что Opera Mini стал первым веб-браузером на смарт-часах Samsung Gear S, разработанных на основе операционной системы Tizen. Благодаря этому, обладате
|28.08.2014
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Samsung представил «умные часы», которые умеют звонить
nics анонсировала «умные часы» Samsung Gear S. Новая модель пополнила линейку, которая уже включает Samsung Galaxy Gear, Gear 2, Gear 2 Neo, Gear Fit и Gear Live (в России доступны только Gear
|28.04.2014
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Samsung проводит конкурс разработчиков приложений для Samsung Gear 2
Samsung Electronics анонсировала всемирный конкурс разработчиков приложений для носимого устройства Samsung Gear 2. Это уже третье мероприятие в рамках стартовавшего в 2012 г. проекта Samsung S
|12.03.2014
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Samsung на MWC 2014: анонс нового флагмана Samsung Galaxy S5 и аксессуаров
2014 стала презентация корпорацией Samsung нового флагмана Samsung GALAXY S5 и новых «умных» часов Samsung Gear 2, Gear 2 Neo и Gear Fit. Анонс новых устройств Samsung прошел в торжественной о
|28.10.2013
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«Умные часы» Samsung Galaxy Gear массово возвращают в магазин
Компания Samsung Electronics столкнулась с крайне высоким количеством возвратов «умных часов» Samsung Galaxy Gear в магазины Best Buy, сообщает ресурс Geek со ссылкой на внутренний докуме
|22.10.2013
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Samsung, что ты делаешь, прекрати: обзор "умных" часов Samsung Galaxy Gear в связке с Galaxy Note 3
Идею «умных» часов Samsung, напротив, «подсмотрела» у конкурентов. Часы Samsung Galaxy Gear стали продавать вместе с Galaxy Note 3, только не в одном комплекте, а ка
|26.09.2013
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Samsung представил в России смартфон-гигант Galaxy Note 3 и часы Galaxy Gear. ЦЕНЫ
тфона Samsung Galaxy Note 3 (N900), одного из самых ожидаемых устройств года, а также «умных» часов Samsung Galaxy Gear. Samsung Galaxy Note 3 с объемом памяти 32 ГБ и дополнительным разъемом д
|06.09.2013
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Samsung объединила семейство Galaxy с помощью часов
Компания Samsung представил смарт-часы Samsung GALAXY Gear. Samsung GALAXY Gear совместимо со всеми устройствами семейства Sa
Samsung Galaxy Gear и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 25
|The Verge - Издание 619 4
|Korea Herald 47 4
|Mashable 372 2
|Korea Times 132 2
|Yonhap News Agency 43 1
|9to5Mac 70 1
|Pocket-Lint 71 1
|GSM Israel 1 1
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|Yahoo! Tech 4 1
|Unwired View 39 1
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|Bloomberg 1627 1
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|The Guardian - Британская газета 406 1
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