Samsung Galaxy Gear

Samsung Pay стал доступен держателям карт Visa «Бинбанка» еющим совместимыми с Samsung Pay смартфонами линейки Samsung Galaxy и носимыми устройствами Samsung Gear S3. «Платежный сервис Samsung Pay не только надежен и безопасен, но и невероятно удобен

Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен держателям карт Visa и Mastercard банка «АК БАРС» чат все клиенты банка, у которых есть совместимые с Samsung Pay смартфоны серии Galaxy и устройства Gear S3.«Считается, что Татарстан – один из самых продвинутых регионов России с точки зрения

Samsung Pay работает как часы! Сервис Samsung Pay начинает работать на смарт-часах Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic. С 11 апреля российские владельцы смарт-часов Samsu

Платежный сервис Samsung Pay теперь доступен на устройствах Samsung Gear S3 Samsung объявила о том, что с 11 апреля 2017 г. владельцы устройств Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic смогут оплачивать свои покупки, используя мобильный

Новые носимые устройства Samsung совместимы с iOS Компания Samsung Electronics объявила о совместимости с iOS серии носимых устройств: Gear S3, Gear S2 и Gear Fit2. В текущий момент поддерживаются iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C,

Обзор Gear S3 Frontier: умные часы для активной жизни е ролики или даже небольшие анимированные скетчи. Приятно, когда у вас на руке небольшой телевизор. Gear S3 и Gear S2 Многие авторы выносят дополнительную информацию прямо на циферблат, наприме

Выбирай свой вариант Samsung Gear S3 зина брэндовой одежды и аксессуаров PODIUM Market прошла российская презентация смарт-часов Samsung Gear S3. Новое поколение часов сочетает в себе классический дизайн и новейшие мобильные техно

«Умные» часы» Samsung Gear S3 доступны для предзаказа. Фото msung Electronics объявил о старте предварительных заказов на новое поколение «умных» часов Samsung Gear S3 с 28 ноября 2016 г. на сайте http://www.samsung.com/ru/promotions/gears3/preorder/. К

Компания Samsung на выставке IFA 2016 в Берлине если говорить о мобильных гаджетах, то компания на самой выставке IFA представила только смарт-часы Gear S3 — идейные наследники модели S2. Samsung Gear S3 (слева) и Samsung Galaxy N

Samsung Gear S3 метят в премиум-класс Третье поколение смарт-часов Samsung Gear S3 стало ещё больше похоже на классические образцы премиального уровня, сохранив и увели

TIM и Samsung в сотрудничестве с Gemalto запускают первые в Италии умные часы со встроенной SIM-картой TIM и Samsung в сотрудничестве с Gemalto запустили первые в Италии умные часы со встроенной SIM-картой (eSIM), что является следующим этапом развития SIM-карты и мобильных устройств. Умные часы Gear S2 Classic 3G фирмы Samsung – это первое в мире переносное устройство с eSIM, технологическая инновация, которая означает дальнейшую ступень развития цифрового будущего интернета вещей. eS

Samsung объявил о снижении цен на Gear S2 и Gear S2 Classic Компания Samsung Electronics объявила о весеннем снижении цен на смарт-часы Gear S2 и Gear S2 Classic. Начиная с 29 апреля поклонники умных гаджетов смогут сэконо

МТС открыла предзаказ на новые смартфоны Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S7 edge y S7 и Samsung Galaxy S7 edge с поддержкой LTE, совместимые с очками виртуальной реальности Samsung Gear VR и смарт-часами Samsung Gear S2. На сайте интернет-магазина МТС с 22 февраля 2016 г. о

Samsung выпустила веб-браузер для очков виртуальной реальности Samsung Gear VR Компания Samsung Electronics анонсировала выход веб-браузера Samsung Internet for Gear VR, оптимизированного для очков виртуальной реальности Samsung Gear VR, продажи к

Очки виртуальной реальности Samsung Gear VR поступили в продажу в России 1 декабря в России стартовали продажи инновационных очков виртуальной реальности Samsung Gear VR, разработанных специально для массового потребителя. Новинка дает возможность испытат

Samsung Gear S2: умный друг человека в позволяют просмотреть не только заголовки и содержание письма, но и набрать несложный ответ. Часы Samsung Gear S2 поставляются в круглой коробке из картона с серебряным тиснением. Стандартные

Samsung открыла предзаказ на Samsung Gear S2 и Gear S2 Classic ель потребительской электроники и мобильных устройств, перед началом официальных продаж умных часов Samsung Gear S2 и Gear S2 Classic в России предлагает оформить на них предзаказ. Акция старто

Решение Gemalto позволит пользователям смарт-часов Samsung Gear S2 осуществлять безопасное подключение к сотовым сетям Компания Gemalto представила свое решение для запуска новейшей модели смарт-часов Gear S2 компании Samsung Electronics. Решение Gemalto позволит пользователям осуществлять безопасное подключение к сотовым сетям. В результате будет возможно совершать голосовые звонки и переда

Samsung Galaxy Note 5 и Samsung Gear S2 представлены в России Новые смарт-часы Samsung Gear S2 в круглом дизайне и смартфон Samsung Galaxy Note 5 официально представлены на

Продажи Samsung Galaxy Note 5 и Samsung Gear S2 стартуют в России в октябре тельской электроники и мобильных устройств, представила в России Samsung Galaxy Note 5 и умные часы Samsung Gear S2 в круглом дизайне, анонсированные месяцем ранее. Об этом CNews сообщили в Sam

Самые ожидаемые умные часы второй половины 2015 года Samsung Galaxy Note 5 с сентября на август. Второй — когда в рамках IFA 2015 представила умные часы Samsung Gear S2 под управлением ОС Tizen. C 2013 года азиатский вендор придерживался мнения,

Samsung Galaxy S6 и Samsung Galaxy S6 edge вошли в виртуальную реальность Модификация очков виртуальной реальности Samsung Gear VR Innovator Edition, совместимая со смартфонами Samsung Galaxy S6 и Samsung Galaxy S6 e

Samsung начинает продажи очков виртуальной реальности для смартфонов Galaxy S6 и Galaxy S6 edge Samsung Electronics объявила о начале продаж обновленных очков виртуальной реальности Samsung Gear VR Innovator Edition, полностью оптимизированными для смартфонов нового поколения Samsun

Project Beyond вместо телепортера Шлем виртуальной реальности Samsung Gear VR может превратится в устройство для телепортации благодаря показанной южнокорейским ги

Opera выпустила браузер для умных часов Samsung Gear S Opera Software объявила о том, что Opera Mini стал первым веб-браузером на смарт-часах Samsung Gear S, разработанных на основе операционной системы Tizen. Благодаря этому, обладате

Samsung представил «умные часы», которые умеют звонить nics анонсировала «умные часы» Samsung Gear S. Новая модель пополнила линейку, которая уже включает Samsung Galaxy Gear, Gear 2, Gear 2 Neo, Gear Fit и Gear Live (в России доступны только Gear

Samsung проводит конкурс разработчиков приложений для Samsung Gear 2 Samsung Electronics анонсировала всемирный конкурс разработчиков приложений для носимого устройства Samsung Gear 2. Это уже третье мероприятие в рамках стартовавшего в 2012 г. проекта Samsung S

Samsung на MWC 2014: анонс нового флагмана Samsung Galaxy S5 и аксессуаров 2014 стала презентация корпорацией Samsung нового флагмана Samsung GALAXY S5 и новых «умных» часов Samsung Gear 2, Gear 2 Neo и Gear Fit. Анонс новых устройств Samsung прошел в торжественной о

«Умные часы» Samsung Galaxy Gear массово возвращают в магазин Компания Samsung Electronics столкнулась с крайне высоким количеством возвратов «умных часов» Samsung Galaxy Gear в магазины Best Buy, сообщает ресурс Geek со ссылкой на внутренний докуме

Samsung, что ты делаешь, прекрати: обзор "умных" часов Samsung Galaxy Gear в связке с Galaxy Note 3 Идею «умных» часов Samsung, напротив, «подсмотрела» у конкурентов. Часы Samsung Galaxy Gear стали продавать вместе с Galaxy Note 3, только не в одном комплекте, а ка

Samsung представил в России смартфон-гигант Galaxy Note 3 и часы Galaxy Gear. ЦЕНЫ тфона Samsung Galaxy Note 3 (N900), одного из самых ожидаемых устройств года, а также «умных» часов Samsung Galaxy Gear. Samsung Galaxy Note 3 с объемом памяти 32 ГБ и дополнительным разъемом д