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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202460
ИКТ 15698
Организации 11892
Ведомства 1509
Ассоциации 1131
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Южный Судан Республика

Южный Судан - Республика

СОБЫТИЯ


07.10.2026 5G-роуминг Билайна стал доступен более чем в 100 странах 1
19.02.2025 «МегаФон»: Алжир, Вьетнам и Пакистан: красноярские бизнесмены расширяют деловые контакты 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
22.06.2016 Samsung представила новый фильм — продолжение истории о преодолении барьеров на пути к Олимпийским играм 1
24.09.2014 UNICEF запустил магазин открытых мобильных приложений 1
22.09.2014 К 2017 г. половина населения мира будет подключена к интернету 1
05.09.2014 Создана ГИС для контроля за торговлей оружием 1
21.10.2013 Co-operative Bank of Kenya расширяет бизнес в Южном Судане вместе с Tieto 3
19.04.2013 На долю США и Китая приходится 43% всех спам-сообщений в мире 1
21.01.2013 Летучие мыши разносят лихорадку Эбола 1
02.07.2012 Спутниковое ТВ: карлики и белые пятна 1
28.07.2009 ФАО: ежегодно пожары уничтожают на планете около 350 млн. га лесов 1
24.06.2009 Всемирный банк и ФАО нашли африканскую целину 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Южный Судан и организации, системы, технологии, персоны:

TietoEVRY - Tieto Financial Services 15 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс - Космоконнект 203 1
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 1
Samsung Electronics 11146 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5726 1
МегаФон 10951 1
Meta Platforms - Facebook 4634 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3091 1
Telegram Group 3008 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1368 1
AT&T Inc 1726 1
Coinbase 72 1
TietoEVRY - Tieto 146 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 62 1
Google LLC 12808 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9064 1
Visa International 1998 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 233 1
Верный - торговая сеть 329 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1196 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1450 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5474 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 23 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27171 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9401 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54825 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8050 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9695 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14438 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11960 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6690 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26576 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1018 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1172 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4025 1
Application store - магазин приложений 1488 1
Оповещение и уведомление - Notification 6136 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2352 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1418 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3357 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1755 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13120 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35884 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18291 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3091 1
Microsoft Windows API 311 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3433 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28586 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8744 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26913 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 980 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5575 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9435 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9856 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8787 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2269 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10177 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1987 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9617 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6332 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13147 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4472 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1705 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 16 1
Google Chrome - браузер 1726 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1770 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 63 1
TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 45 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1386 1
Mozilla Firefox - браузер 1962 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 17 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 81 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
TietoEVRY - Tieto Finance Services - Tieto Card Suite Fraud Management System - Tieto Card Suite ATM Management - Tieto Card Suite Interbank Clearing & Settlement 19 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 1
Ким Андрей 58 1
Vestberg Hans - Вестберг Ханс 33 1
Бокова Ирина 2 1
Epstein Jonathan - Эпштейн Джонатан 3 1
Chianda Zachary - Чианда Закари 1 1
Maguire Yael - Магуайр Яэль 3 1
Дуров Павел 329 1
Маркин Алексей 4 1
Дуров Николай 23 1
Щербакова Татьяна 13 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 1
Sapra Sharad - Сапра Шарад 1 1
Истомин Максим 26 1
Касьянова Любовь 8 1
Африка - Африканский регион 3649 7
Судан - Республика 106 6
Россия - РФ - Российская федерация 168510 5
Азия - Азиатский регион 5956 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3676 5
Конго - Демократическая Республика 102 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19375 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55091 4
Европа 25030 4
Германия - Федеративная Республика 13300 4
Италия - Итальянская Республика 4521 4
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 99 4
Сомали - Федеративная Республика - Африканский рог 43 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 3
Земля - планета Солнечной системы 10911 3
Южная Корея - Республика 7105 3
Исландия 255 3
Канада 5096 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1155 3
Эстония - Эстонская Республика 765 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 732 3
Бурунди - Республика 73 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 323 3
Ирак - Республика 711 3
Мьянма - Республика Союз - Бирма 139 3
Гана - Республика 73 3
Уганда - Республика 94 3
Сенегал - Республика 45 3
Либерия 26 3
Африка - Сахара - пустыня 93 3
Тринидад и Тобаго 20 2
Нигер - Республика 25 2
Эсватини - Свазиленд 11 2
Лесото - Королевство 11 2
Казахстан - Республика 6118 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4235 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1280 2
Япония 13852 2
Беларусь - Белоруссия 6359 2
Дания - Королевство 1343 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10992 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54115 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34322 3
Здравоохранение - Эбола (вирус) - Ebolavirus - Геморрагическая лихорадка 31 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2033 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10555 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2167 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58473 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18404 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1518 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 894 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11494 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 208 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3226 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6744 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 874 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3908 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 484 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1224 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4615 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3818 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5849 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5054 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3821 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22045 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27675 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9158 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1316 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 286 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 127 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11768 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1650 1
Английский язык 7075 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8983 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4090 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3077 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7706 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6876 1
Зоология - наука о животных 2915 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1323 1
CoinMarKetCap 23 1
LRF - Liechtensteinischen Rundfunk - Радио Лихтенштейна 1 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 112 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1294 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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