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Индексная книга (каталог) CNews*
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USDC USD Coin стейблкоины


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Россиян будут штрафовать за криптоплатежи от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Криптоактивы могут конфисковать 1
01.11.2024 Политико-экономические решения США и Китая повернули биткоин к росту 1
16.04.2024 Инженера Amazon посадили за кражу $12 млн в криптовалюте 1
18.12.2023 Северокорейские хакеры начали взламывать макбуки новым трояном, простым, но эффективным 1
20.10.2023 Ferrari начинает продавать автомобили за биткоины 1
16.01.2023 Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году 2
12.09.2022 ФБР перехватило $30 млн, украденных «киберспецназом КНДР». В ответ он напал на энергосектор США 1
28.06.2022 Хакер изящно и демонстративно обчистил на $100 млн кошельки известной блокчейн-фирмы 1
20.06.2022 ФСБ арестовала сотрудников налоговой, сливавших за границу данные российских силовиков 1
16.05.2022 Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже 1
04.04.2022 Произошла крупнейшая в истории кража криптовалюты 1
10.02.2020 Павел Дуров запускает полностью анонимный интернет. Уже можно строить сайты 2
09.09.2019 Создатели Telegram открыли свой криптовалютный проект для тестирования всем желающим 2
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 2

Публикаций - 14, упоминаний - 18

USDC и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1494 5
Telegram Group 2201 4
Coinbase 60 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 74 3
Chainalysis 19 3
GitHub 872 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4129 2
Sky Mavis 3 2
TON Foundation 9 1
Broadcom - VMware 2404 1
Cisco Systems 5153 1
Defender 137 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 101 1
Tornado Cash 3 1
CoinEX - криптовалютная биржа 2 1
CertiK 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5028 1
Apple Inc 12264 1
Intel Corporation 12308 1
X Corp - Twitter 2879 1
Poly - Plantronics 137 1
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
Rarible - NFT Marketplace for Brands, Communities and Traders 3 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 84 1
Visa International 1953 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
Unsplash 1001 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7574 1
ПСБ - Промсвязьбанк 871 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1234 1
Альфа-Банк 1797 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
NanduQ - Qiwi 997 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 119 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Ferrari NV 157 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 276 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 281 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1127 1
Tesla Motors 407 1
BMW Group 457 1
Sotheby's - Сотбис 26 1
Microsoft - LinkedIn 660 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1556 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1023 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12016 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3213 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2973 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1152 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 697 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 198 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2816 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 565 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 13 1
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USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 932 2
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21174 2
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IPv4 - Internet Protocol version 4 256 1
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1246 1
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 17 1
RLDP - Reliable Large Datagram Protocol 1 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 928 1
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2749 1
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Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 390 11
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Sky Mavis - Axie Infinity 7 4
Sky Mavis - Axie Infinity - Ronin Networks - Ronin Bridge 8 4
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 56 3
TON coin - Telegram Gram - криптовалюта 39 3
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 69 3
TP-Link Tether 48 2
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 25 2
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 12 2
TON Sites 2 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 276 1
MetaMask 12 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 198 1
Ether - криптовалюта 18 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 266 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 603 1
Garantex - криптовалютная биржа 10 1
Google Android 14252 1
Apple iOS 7958 1
Microsoft Windows 15895 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4683 1
Binance Smart Chain - Binance P2P 7 1
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 15 1
LocalBitcoins - криптовалютная биржа 5 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Huobi Global - криптовалютная биржа 14 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 119 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 302 1
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 39 1
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 16 1
Poly Network - блокчейн-платформа - криптобиржа 6 1
Apple macOS 2109 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2998 1
Google Gmail 958 1
Trust Wallet - криптовалютный кошелёк 2 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 45 1
Bybit - криптовалютная биржа 13 1
Upbit - криптовалютная биржа 2 1
Дуров Павел 297 3
Дуров Николай 21 3
Мельникова Анастасия 410 2
Зайцев Михаил 283 2
Winkelmann Mike - Винкельманн Майк 2 1
Водясов Алексей 222 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 361 1
Miller Ryne - Миллер Райн 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 9
Россия - РФ - Российская федерация 148697 7
Беларусь - Белоруссия 5824 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 563 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17446 3
Южная Корея - Республика 6728 2
Украина 7664 2
Земля - планета Солнечной системы 10462 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13403 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 2
Сингапур - Республика 1870 2
Азия - Азиатский регион 5610 1
Япония 13367 1
Европа Восточная 3109 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1300 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 929 1
Канада 4923 1
Узбекистан - Республика 1779 1
Иран - Исламская Республика Иран 1098 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 690 1
Европа Западная 1484 1
Бурунди - Республика 69 1
Зимбабве - Республика 117 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 1
Сербия - Республика 345 1
Ливан - Ливанская Республика 195 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Туркмения - Туркменистан 436 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 307 1
Куба - Республика 370 1
Ирак - Республика 699 1
Тунис - Тунисская Республика 167 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5014 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11117 1
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Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 459 1
Аудит - аудиторский услуги 2805 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 214 1
Made in China - Сделано в Китае 48 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1229 2
CoinMarKetCap 23 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5953 1
BleepingComputer - Издание 369 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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