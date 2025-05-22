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USDC USD Coin стейблкоины
УПОМИНАНИЯ
USDC и организации, системы, технологии, персоны:
|Дуров Павел 297 3
|Дуров Николай 21 3
|Мельникова Анастасия 410 2
|Зайцев Михаил 283 2
|Winkelmann Mike - Винкельманн Майк 2 1
|Водясов Алексей 222 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 361 1
|Miller Ryne - Миллер Райн 1 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1229 2
|CoinMarKetCap 23 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5953 1
|BleepingComputer - Издание 369 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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