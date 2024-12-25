USDT Tether Тезер криптовалюта
Тезер (Tether): стабильная цифровая монета, привязанная к фиатной валюте (например, к доллару США), что делает ее цену стабильной и менее подверженной волатильности, характерной для большинства криптовалют.
USDT и организации, системы, технологии, персоны:
|Bloomberg 1286 3
|CoinMarKetCap 23 3
|The Verge - Издание 554 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|NYT - The New York Times 1054 1
|Investing.com 4 1
|Reddit 312 1
|DRAMeXchange 41 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
|СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
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