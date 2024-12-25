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USDT Tether Тезер криптовалюта


Тезер (Tether): стабильная цифровая монета, привязанная к фиатной валюте (например, к доллару США), что делает ее цену стабильной и менее подверженной волатильности, характерной для большинства криптовалют.


25.12.2024 «Лаборатории Касперского»: злоумышленники выманивают криптовалюту в комментариях под видео на YouTube 1
01.11.2024 Политико-экономические решения США и Китая повернули биткоин к росту 1
30.10.2023 Ущерб от хакерских атак на криптовалютные сервисы за III квартал 2023 года составил $640 млн, что почти вдвое больше, чем за предыдущий квартал 1
18.10.2023 Собрать деньги и исчезнуть: Почти половина криптовалютных ботов в Telegram - мошенники 1
24.03.2023 Исследование «Шард»: число хакерских атак на криптосервисы выросло в 6 раз с 2020 года 1
08.02.2023 ФБР уличило северокорейских госхакеров в дерзкой краже криптовалюты на $100 млн 1
16.01.2023 Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году 1
06.10.2022 Россиян отлучили от европейских криптокошельков 1
28.06.2022 Хакер изящно и демонстративно обчистил на $100 млн кошельки известной блокчейн-фирмы 1
08.04.2022 Российским ИТ-шникам начали платить зарплату в биткоинах 1
16.12.2020 Pornhub отказался от приема обычных денег и полностью перешел на криптовалюту 1
21.01.2020 На российский рынок вышла китайская криптобиржа BitZ 1
31.01.2018 Власти США атаковали биткоин: Курс упал ниже $10 тысяч 1
29.01.2018 Произошло крупнейшее в истории ограбление криптовалютной биржи 1
07.12.2017 Полюбившийся россиянам криптовалютный магазин обокрали на $60 млн 1
21.11.2017 Курс биткоина рухнул после кражи криптовалюты на $31 млн 1
13.12.2013 Доступна новая версия дистрибутива Oracle Linux 1
15.02.2002 Digital Life: Красный Глаз, Синий Зуб, или Как луна влияет на память 1
14.02.2002 Compaq начал поставки ПК Evo D500 Ultra-slim Desktop в страны EMEA 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

USDT и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 3
Tether Limited 2 2
HP Compaq Computer Corp 1916 2
Intel Corporation 12197 2
Coinbase 58 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 2
Tornado Cash 3 2
CoinEX - криптовалютная биржа 2 2
CertiK 5 2
ШАРД - SHARD 6 2
PayPal 654 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Oracle Corporation 6688 1
Dell EMC 5027 1
X Corp - Twitter 2845 1
Sony 6544 1
Lenovo Motorola 3501 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Microsoft Corporation 24625 1
Toshiba Corporation 2927 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Red Hat 1305 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Sharp Corporation 1041 1
Network Solutions - Web.com 104 1
TDK 110 1
Casio 332 1
Цифра ГК 2426 1
Motorola Inc 1140 1
ECS - Elitegroup Computer Systems 48 1
Zavod IT-стартапов 2 1
Elliptic 12 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - VoiceStream Wireless - Omnipoint Corporation - Aerial Communications 159 1
Immersion 31 1
Visa International 1949 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 3
PornHub 26 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Альфа-Банк 1769 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
NanduQ - Qiwi 996 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Районные суды РФ 65 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
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MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 12
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 8
TP-Link Tether 44 8
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 5
Tether Treasury 5 4
Omni Layer - Mastercoin - протокол 4 4
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 3
Huobi Global - криптовалютная биржа 13 3
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 14 3
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 32 2
XRP - Криптовалюта 11 2
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 2
Omni - криптовалюта 86 2
Intel Celeron - Серия процессоров 963 2
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 60 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 2
USDC - USD Coin - стейблкоины 13 2
Poly Network - блокчейн-платформа - криптобиржа 6 2
HP Compaq MultiPort 16 2
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 10 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 102 1
CoinCheck 10 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 19 1
Dash - Криптовалюта 54 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 11 1
Zcash - криптовалюта 9 1
Verge (XVG) - DogeCoinDark - криптовалюта 1 1
Mt. Gox - криптовалютная биржа 8 1
Pornolab - Порнолаб - BitTorrent-трекер 12 1
Linux OS 9937 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Microsoft Azure 1408 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 37 1
Potter Phil - Поттер Фил 1 1
Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 8 1
Путин Владимир 3171 1
Зайцев Михаил 260 1
Асланян Ани 12 1
Кузнецов Александр 123 1
McNealy Scott - Макнили Скот 46 1
Павлов Никита 67 1
Водясов Алексей 222 1
Holtzman David - Гольцман Дэвид 1 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Процюк Александр 2 1
Жартун Вадим 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 11
Россия - РФ - Российская федерация 144213 8
Южная Корея - Республика 6646 4
Япония 13282 3
Европа 21767 3
Ближний Восток 2943 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Сингапур - Республика 1849 2
Казахстан - Республика 5526 2
Китай - Тайвань 3984 1
Дания - Королевство 1296 1
Европа Западная 1481 1
США - Калифорния 4625 1
США - Оклахома 83 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
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Европа Восточная 3075 1
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Украина 7608 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Луна - спутник Земли 1475 1
Малайзия 865 1
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