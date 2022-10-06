Россиян отлучили от европейских криптокошельков

Евросоюз утвердил новый пакет санкций, в котором запретил гражданам России владеть криптокошельками на территории ЕС. Ранее в кошельках разрешалось держать до 10 тыс. евро, теперь запрет распространяется на любую сумму.



Никакой крипты

Власти Евросоюза приняли восьмой пакет санкций против России в ответ на спецоперацию на Украине. Помимо других ограничений россиянам запретили владеть криптокошельками на территории европейских стран, сообщается на сайте Европейской комиссии.

«Существующие запреты на криптовалюты были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптовалют, вне зависимости от суммы средств на кошельке», — говорится в сообщении.

Это означает, что все аккаунты на криптобиржах, а также криптосервисы и криптокошельки будут недоступны всем, кто зарегистрирован на таких площадках с российским паспортом.

Весной 2022 г. для россиян ввели первые ограничения на оборот криптовалюты за рубежом

Первое сообщение об этом появилось 28 сентября 2022 г. — Bloomberg со ссылкой на источники написал, что новые санкции Евросоюза введут запрет для европейских компаний предоставлять криптокошельки, учетные записи или услуги по хранению криптовалют для граждан России или организаций, зарегистрированных в стране. Собеседник издания объяснял, что на такую меру ЕС идет, чтобы «ограничить перемещение богатств» из России за рубеж по цифровым каналам, например, в биткоинах.

Чем грозит запрет

После ухода платежных систем Visa и Mastercard с российского рынка, отключения части банков от SWIFT и трудностей с международными переводами из-за отказа ряда крупных западных банков-корреспондентов работать с российскими контрагентами, покупка криптовалют была одним из популярных способов вывода валюты за рубеж.

В частности, популярностью пользовался стейблкоин USDT (криптовалюта Tether, стоимость которого привязана к американскому доллару). В марте 2022 г. объем торгов в паре рубль-USDT, по данным The Block, превышал 30 млн в долларовом эквиваленте, хотя до этого был в районе 5 млн и ниже.

Российские граждане активно использовали крупнейшую криптобиржу Binance и ее peer-to-peer сервис, который соединяет между собой продавцов и покупателей цифровых активов напрямую для переводов.

Что теперь делать

Опрошенные CNews эксперты рекомендуют выводить средства с европейских криптокошельков, если они сейчас там лежат.

В беседе с CNews Ани Асланян, основатель телеграм-канала «Все о блокчейн, мозге и Web 3.0 в России и мире», отметила, что в первую очередь санкции коснутся тех россиян, кто проводил какие-либо операции, в том числе хранил свои средства в централизованных криптокошельках и на биржах. Это те пользователи, которые проходили верификацию своего аккаунта в любых международных биржах с европейской лицензией с AML-проверками.

«Не исключены какие-либо санкции со стороны P2P-площадок, в том числе на централизованных биржах, там могут полностью запретить направления с российскими пользователями и банками, - уточнила эксперт. - Но, что важно - это дождаться более детальных разъяснений как со стороны ЕС, так и криптобирж и кошельков, где зарегистрирован пользователь. Так как на сегодняшний день много вопросов. Нужны официальные и подробные позиции».

Но в связи с тем, что наложены такие ограничения, пока что их можно обойти следующим образом, отмечает Асланян.

Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии Инновации для промышленности

Так, если пройти повторную верификацию и предоставить документ, подтверждающий, что вы живете не в России — идеальным вариантом будет выписка иностранного банка. Однако этот вариант, скорее всего, в долгой перспективе работать не будет.

Также для покупки и продажи можно пользоваться проверенными криптообменниками. Еще можно зарегистрировать новый аккаунт в децентрализованной бирже/ криптокошельке, посоветовала эксперт.

Ани Асланян добавила, что в 2022 г., согласно исследованию Kaiko, произошел сильный сдвиг на рынке централизованных и децентрализованных криптобирж. Среди самых популярных DEX сегодня можно отметить - UniSwap, SushiSwap, PancakeSwap.

«Тем не менее, DEX составляют лишь часть от общего объема CEX. По сравнению с тремя ведущими CEX (Binance, FTX и Coinbase) доля рынка DEX на основе Ethereum в июне составила всего 8%. На Uniswap фактически приходится от 80 до 90% общего дневного объема (на Ethereum)», - резюмировала эксперт.

Какие раньше были ограничения

Весной 2022 г. из-за геополитического кризиса на Украине были введены первые ограничения на оборот российской криптовалюты за рубежом. Так, 21 апреля 2022 г. в рамках пятого санкционного пакета ЕС крупнейшая криптобиржа Binance ограничила доступ к своим сервисам для тех пользователей, которые живут в России и имеют активы общей стоимостью более 10 тыс. евро. Людям дали время на выведение средств.

Анастасия Хвещеник, «РТК-Солар»: Мы видим резкий рост интереса к отечественным решениям сетевой безопасности Импортозамещение

Клиентам площадки с открытыми фьючерсными/срочными контрактами, стоимость которых превышает €10 тыс., дали 90 дней на закрытие позиций. Крупные аккаунты ограничили на неопределенный срок, до дальнейшего уведомления. В то же время для новых пользователей, баланс которых будет ниже 10 тыс. евро, возможность регистрации при условии выполнения всех соответствующих процедур верификации KYC/AML оставалась.

В мае 2022 г. криптобиржа Coinbase дала россиянам около трех недель на вывод средств со счета. Деньги тех, кто не успел этого сделать, были заморожены.

Некоторые криптобиржи с начала спецоперации успели свернуть российский бизнес - например, биржа EXMO.com. Ее представители заявили, что больше не будут обслуживать российских и белорусских клиентов. В апреле 2022 г. EXMO продала российскую, белорусскую и казахскую часть бизнеса казахской структуре «ЭКСМО РБК ТОО». Полностью разорвала отношения с россиянами криптобиржа DMarket, которая запретила регистрацию на платформе для пользователей из России и Беларуси и заморозила старые аккаунты.