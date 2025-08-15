Разделы

Менделеев Сергей


УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 Россияне нынче в цене. США заплатят $6 млн за троих основателей российской крипобиржи 1
23.04.2024 Россиянам разрешат получать криптовалюту за экспорт. Пока только в экспериментальном режиме 1
12.02.2021 При загадочных обстоятельствах погиб основатель «Караван-телекома» и криптобиржи Garantex 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Менделеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Caravan Aero - Караван Аэро 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 79 1
Caravan - Караван 89 1
Рунити - Рег.ру - Telehouse Caravan ЦОД 18 1
Vinci Agency 1 1
Unsplash 1149 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5644 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5071 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3030 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 527 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54601 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12595 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1630 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5238 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 423 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11618 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1135 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 146 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3031 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22246 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3005 1
Реестр добросовестных экспортеров 207 1
Garantex - криптовалютная биржа 11 1
Аграновская Мария 1 1
Другалев Станислав 10 1
Бархота Андрей 3 1
Демидко Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 433 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8102 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8364 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3588 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30858 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2943 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2043 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1595 1
