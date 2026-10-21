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Демидко Дмитрий

СОБЫТИЯ


21.10.2026 В России появятся цифровые права с обременением 1
02.11.2024 В России ввели правила майнинга криптовалют и лимит электричества для майнеров 1
23.04.2024 Россиянам разрешат получать криптовалюту за экспорт. Пока только в экспериментальном режиме 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Демидко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

InDeFi Smart Bank 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5797 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13963 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3100 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 626 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 260 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55078 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1898 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14225 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 367 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1048 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4401 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 578 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5588 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2380 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 485 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 420 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 657 1
Реестр добросовестных экспортеров 220 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1119 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 149 1
Менделеев Сергей 4 1
Успенский Михаил 5 1
Аграновская Мария 1 1
Бархота Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 169053 3
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9014 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 177 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 283 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6707 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58658 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8341 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54274 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8933 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34422 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 248 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2136 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4773 1
Аудит - аудиторский услуги 1287 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 579 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 210 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 727 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3181 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4064 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9167 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2516 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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